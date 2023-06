Diego Santilli: “Yo quiero bajar los impuestos y las retenciones”

escuchar

Luego de que la Sociedad Rural Argentina (SRA) presentara, en el marco de una jornada en la Asociación Rural de Chascomús, un duro informe en donde se muestra que por la sequía la provincia de Buenos Aires perderá US$8466 millones, tres precandidatos a gobernador bonaerense estuvieron en el lugar para dar a conocer sus propuestas para el sector. Lo hicieron ante más de 200 productores. Disertaron Carolina Píparo, precandidata del espacio La Libertad Avanza, de Javier Milei, y los precandidatos de Juntos por el Cambio Néstor Grindetti y Diego Santilli.

Nicolás Pino, presidente de la entidad, se refirió al momento que se está viviendo. “Para una nueva Argentina, tenemos que escuchar a los candidatos y a la vez mostrarle lo que el campo puede hacer. Que la política se ponga al costado y vea cómo el campo puede poner a este país de pie. Que a los productores nos dejen hacer lo que sabemos hacer y que la política haga lo que tiene que hacer para que podamos producir tranquilos, con reglas claras y previsibilidad”, remarcó, a la vez que entregaba a cada uno de los candidatos un documento sobre “Lineamientos Generales para el Desarrollo de las Políticas Públicas”.

La primera oradora fue Píparo, quien señaló que una de sus medidas principales para el campo en caso de ser gobernadora será que “las retenciones deben estar a cero, como siempre lo dice Milei”.

Carolina Píparo, precandidata por La Libertad Avanza, ofreció una mesa de trabajo para que participe el sector "porque el campo es quien debe indicarnos el camino a seguir" Gza. SRA

“El campo y todos los que produzcan acá van a encontrar una aliada. Yo sí quiero bajar los impuestos, yo sí voy a pelear la coparticipación. El campo aporta tanto y, cuando necesita, la política les da vuelta la espalda. Este es un Estado que ahoga a los que producen. Nos comprometemos a tener un buen equipo para trabajar”, indicó.

“Yo les ofrezco una mesa de trabajo para que participe el sector, porque el campo es quien debe indicarnos el camino a seguir pero también deben saber la verdad: que los recursos son finitos y así saber dónde poner los recursos que existen. El gasto político es enorme y el impuesto rural es una locura, se puede bajar el impuesto rural, del 40% que aportamos los bonaerenses sostenemos los feudos de otras provincias y eso no es justo. Sé que reduciendo el gasto público se puede reducir la presión impositiva”, agregó.

Luego fue el turno de Grindetti, precandidato a gobernador del distrito por Juntos por el Cambio en la lista de Patricia Bullrich. Expresó que “se debe ir hacia un cambio de modelo, poniendo en orden un Estado grasoso, paquidérmico, que no resuelve los problemas de la gente”.

Néstor Grindetti habló de bajarle la presión fiscal al campo Gza. SRA

“Inmediatamente se bajarán las retenciones. Una cuestión más que importante es sacarle el pie de la cabeza al campo, bajarle la presión fiscal, dejarlo exportar, dejarlo fluir. Necesitamos que el campo empiece a exportar, porque necesitamos divisas. Pero sin olvidar que sin un Estado no se puede. Necesitamos un Estado pequeño y organizado que permita mediar entre los agentes económicos. El Banco Provincia debe estar para financiar cuestiones productivas y no el consumo”, indicó.

En este contexto, señaló que un eje fundamental para la provincia será la descentralización en los municipios en los temas de salud, seguridad y educación, entre otros. “No se puede desde La Plata organizar y manejar las políticas públicas de toda la provincia. Por ejemplo, dijo, en los “caminos rurales se debe hacer un relevamiento rápido de la realidad de cada camino, ver en qué estado está y a partir de allí administrar recursos provinciales y de manera directa redireccionarlos a cada uno de los municipios”. Agregó que desde allí se puede solucionar “a través de en un consorcio”.

El tema del arraigo es importante para Grindetti. “Nadie quiere irse del lugar donde nació si tiene oportunidades para desarrollarse. Debemos generar de nuevo esas oportunidades”.

Por último, Diego Santilli, precandidato a gobernador en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, señaló: “El campo es un aliado estratégico central para nosotros y, en situaciones de emergencia, el Estado llega mal, tarde o nunca”.

““Los productores son los que generan valor agregado y son aliados estratégicos junto a los minerales, energía y la industria del conocimiento. Yo quiero bajar los impuestos y las retenciones. Por esto, yo voy a empujar contundentemente la declaración de un solo tipo de cambio los más rápido posible. Y, de manera gradual, la eliminación de las retenciones porque son US$3000 millones que no están en la provincia. Yo las (las retenciones) bajaría el día uno pero los equipos económicos están hablando de una baja gradual. Imagínense que ese presupuesto vuelva al territorio. Esto es clave. Las retenciones no solo no vuelven a la provincia sino que no nos permiten ser competitivos con otros países como Brasil”, remarcó.

“Para que el sector crezca es necesaria una buena infraestructura, que es clave para sacar la producción y desarrollarnos, la productividad en los puertos y la conectividad”, cerró.