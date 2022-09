Diputados de la Coalición Cívica pidieron investigar al principal molino harinero y la empresa se defendió

Luego de haber presentado una denuncia penal contra el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, por supuestas irregularidades con el manejo del fideicomiso creado para subsidiar la harina de la industria molinera para las panaderías, diputados de la Coalición Cívica volvieron a acudir a la Justicia para pedir que se investigue a Molino Cañuelas porque, aseguran, la firma habría sacado a Brasil fondos provenientes del fideicomiso. Esto fue desmentido “rotundamente” por la empresa. Molino Cañuelas es el principal jugador del rubro.

Luciano Bugallo, diputado de ese espacio en la provincia de Buenos Aires, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, sostienen que la compañía, que fue una de las que recibió los recursos del llamado Fondo Estabilizador del Trigo, “habría transferido a sus filiales brasileñas mediante mecanismos ilegales los fondos recibidos en concepto de subsidios provenientes del FETA, que debían destinarse a reducir el precio de la bolsa de harina”.

Asimismo, en la denuncia, que indicaron presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, los legisladores manifestaron que la compañía “se negó a exhibir documentación sobre el destino de los fondos transferidos por el FETA”

No obstante, en diálogo con LA NACION, Juan Manuel González Capra, director de Asuntos Legales y Corporativos de Molino Cañuelas, indicó que la firma niega “categórica y rotundamente” lo manifestado por los diputados. Sostuvo que es todo “falso”.

Recordó que la empresa está en un concurso preventivo de acreedores, lo que significa que tienen una “administración controlada por la justicia”, que se hace a través de un juzgado y una sindicatura en particular. “Cualquier cosa que nosotros hacemos tenemos que rendir cuentas y dar todas las explicaciones, con lo cual eso se desmiente por si solo”, dijo.

En ese sentido, informó que, a pesar de que nunca fueron “notificados de nada”, se van a presentar espontáneamente en el juzgado para ponerse a disposición y aclarar todo lo que consideren. Además, advirtió que “iniciarán las acciones legales para quienes correspondan porque están haciendo semejantes difamaciones”

Basándose en la denuncia original, los diputados dijeron que “de los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso. De esos 3, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por USD 1.300 millones en deudas”. Esto también fue negado por Molino Cañuelas, que asegura que al menos son 10 los molinos incorporados.

Vale recordar que en junio pasado los legisladores habían denunciado a Feletti y luego ampliaron la denuncia a su sucesor, Guillermo Hang.

Investigación

En esta oportunidad, los diputados indicaron que ante su denuncia síndicos de BICE Fideicomisos (administradora del Fondo Triguero) requirieron que MOLCA SA -Molino Cañuelas- “presentara documentación que justifique el destino de los más de $1500 millones de pesos transferidos desde el FETA”.

El diputado bonaerense Luciano Bugallo

En esa línea, aseguraron que “ante la negativa de Molino a presentar dicha información, llamativamente BICE en su informe indicó que ‘debemos estar a la presunción de legitimidad de los actos del Estado, de lo que se deriva que Molino Cañuelas al haber adherido al fideicomiso, cumplimentó con los requisitos de adhesión al mismo y con la documentación correspondiente a dichos fines’”.

González Capra explicó que “los que piden la información no es el sindico de BICE Fideicomiso, que eso no existe, sino que es el síndico del concurso”. En ese sentido, detalló: “En particular, sobre el FETA hubo tres pedidos de información relacionados a los fondos y el destino, entre otros temas, todo lo cual fue entregado a la sindicatura en tiempo y forma”. Asimismo, indicó que la sindicatura presentó en el juzgado los informes que la compañía les entregó, junto a la documentación de lo que ellos pudieron controlar”.

Por otro lado, respecto a la citación que hacen los legisladores del informe del BICE, el ejecutivo dijo: “El juzgado le pidió a la sindicatura que valide si los requisitos que nosotros habíamos presentado estaban de acuerdo o no al fideicomiso. A lo que la sindicatura dijo que no hacía falta corroborar porque si el Estado nos había incorporado al fideicomiso es porque se presume que cumplimos todos esos actos”.

Agregó: “Por eso habla de la presunción de legitimidad de los actos de la administración, pero no es que nosotros nos negamos a dar nada”.

Los legisladores pidieron que “uno de los principales accionistas y autoridades de Molino Cañuelas -Aldo Adrián Navilli- también fuese investigado por la justicia por la conformación de sociedades off shore, mientras la citada empresa se encontraba con grandes pasivos y próxima a ser concursada”. Sobre esto, Capra dijo que “no existe ningún tipo de investigación en relación a lavado de activos”.