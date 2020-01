Ruralistas del NOA y del NEA le pidieron a Basterra bajar las retenciones

Las regiones noroeste argentino (NOA) y el noreste argentino (NEA) solicitaron al Gobierno la eliminación de los impuestos de derechos de exportación Crédito: Gentileza

Dirigentes rurales del norte argentino le solicitaron al ministro de Agricultura, Luis Basterra, la eliminación o rebaja de los derechos de exportación a un máximo del 5% de todos los productos agropecuarios de las provincias del NEA y del NOA.

Los productores dijeron que en la actualidad "es inviable la producción de granos en el Norte con estos niveles de retenciones", según señaló un comunicado de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor). Destacaron que los derechos exportación ocasionarán, con estos niveles, un grave daño al norte argentino.

Tras la reunión Basterra, dijeron que "no hay ninguna solución a corto plazo". Por ese motivo, los dirigentes convocarán a sus socios y productores a una asamblea para decidir los pasos por seguir.

"No conseguimos lo que estábamos buscado. La reunión fue cordial, pero el ministro Basterra nos argumentó que no logró conseguir que el Ministerio de Economía otorgase facilidades económicas para los productores", dijo Roberto Palomo, vicepresidente de Apronor,a LA NACION. "Nosotros buscábamos una solución porque nuestros costos superan los ingresos. Tenemos un año seco y no sabemos si vamos a poder cubrir los costos de producción. En este momento, la actividad es inviable para los productores del Norte", sostuvo Palomo.

Además, agregó que se van a reunir con el resto de los productores que no pudieron asistir a la reunión para saber cómo avanzar y analizar si van tomar alguna medida de fuerza. Según los ruralistas, en Agricultura les explicaron "que el Ministerio de Economía está atendiendo los problemas de deuda del país" y que no podían ayudar a los productores. "Nosotros teníamos todas la expectativas puestas en esta reunión, ahora tenemos que volver a nuestras provincias sin ninguna respuesta para los otros productores que están afectados", dijo Palomo.

En el comunicado pidieron que la "eliminación o rebaja [de las retenciones] se vea reflejada automáticamente en el precio pizarra y en la liquidación primaria de granos de los productos". Y advirtieron: "el impacto por las retenciones para el norte es altísimo, siendo que la producción total de granos de estas regiones no supera el 10% de todo el país". Sostuvieron que con la eliminación o reducción de las retenciones podrán "recuperar la viabilidad de sus producciones y contribuir a la disminución de los índices de pobreza y empleo del norte argentino".

En el informe presentado puntualizan que el NEA y NOA tienen los índice sociales más bajos del país, tanto en desarrollo humano como en pobreza y en educación. Además, advierten que "estas regiones se caracterizan por tener un alto impacto de las condiciones ambientales sobre la producción de granos y cultivos a secano que hace de la agricultura una actividad de alto riesgo".

Según el comunicado, la región concentra la mayor cantidad de montes nativos del país, que prestan un servicio ambiental no retribuido y se pagan impuestos inmobiliarios y bienes personales sobre superficies no explotadas. "Por su ubicación geográfica (subtropical y lejana a los puertos) los costos de producción, comercialización e impuestos inciden de manera significativa en la viabilidad de todas las producciones", señalaron.

Por la Mesa Regional perteneciente al NEA NOA que asistieron al encuentro con el ministrro Basterra participaron dirigentes de Apronor, de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y de la Asociación de Productores de Legumbres del Norte (APL), entre otras entidades.