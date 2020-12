La Mesa de Enlace. Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Daniel Pelegrina (SRA) Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo/Fernando Massobrio

La Mesa de Enlace criticó la decisión del Banco Nación (BNA), reflejada en una circular interna, de dejar afuera de los créditos MiPyme a los productores de soja y trigo.

En mayo pasado, el Banco Central (BCRA) decidió cortarles a los productores que se guardaran más de un 5% de soja o trigo el acceso al financiamiento de los créditos lanzados al 24% para hacer frente a la actual situación del país en medio del coronavirus.

En ese momento el BCRA dispuso que las entidades financieras no podrán financiar a personas humanas o jurídicas "con actividad agrícola que mantengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por un valor superior al 5% de su capacidad de cosecha anual".

Esa norma se había puesto para obligar a los productores a financiarse con la venta de sus propios granos y no recurrir a la línea oficial lanzada por la pandemia de coronavirus.

El Banco Nación, como otras entidades, se plegó a esa decisión del BCRA ya que la decisión del Central no se modificó. Ahora, según la queja de las entidades del campo, el banco estatal redobló la apuesta con una medida más restrictiva, sacando "transitoriamente" a los productores de soja y trigo de la posibilidad de acceder a esa línea MiPyme.

Para la Mesa de Enlace, la medida discrimina a los productores agropecuarios. Al respecto, la agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó que "ve con mucha preocupación la circular reservada N° 2787/2020 del Banco Nación, a través de la cual se suspenden transitoriamente" a partir de este lunes las solicitudes provenientes de productores de soja y trigo para acceder a la línea de créditos MiPyme".

"Se trata de una medida que discrimina y cercena la posibilidad de financiamiento al sector más dinámico de la economía, que es un enorme generador de legítimas divisas del país, en momentos en los que la cosecha de trigo está en pleno desarrollo", agregó la Mesa de Enlace.

Según la Mesa de Enlace, con esta decisión el Banco Nación "viola" sus propias normas internas relativas al funcionamiento. El BNA es la entidad que más le presta históricamente al campo.

"En el artículo 1 Inciso C de su estatuto interno se establece que la misión del Banco Nación es financiar la eficiente transformación de la producción agropecuaria y su comercialización en todas sus etapas", apuntó la agrupación ruralista.

"Esta no es la primera vez que el gobierno restringe créditos al campo: ya en mayo habíamos señalado las medidas del Banco Central que dañaban y generaban incertidumbre en el sector agropecuario. Ahora, con la nueva resolución del Banco Nación se sigue sumando incertidumbre en nuestro sector, que es uno de los más dinámicos de la economía. Sin ir más lejos, el año pasado generó el 67% de las divisas de exportación y, no hay dudas de que este año será nuevamente el que más aporte, si el gobierno no cercena sus posibilidades", remarcó la Mesa de Enlace.

Jorge Chemes, presidente de CRA, se refirió precisamente a que la medida ahora es más amplia que la de mayo último. "Completaron lo que fue lo de mayo (antes no se podía prestar al que tenía más de 5% de trigo o soja y ahora es todo el universo de los productores de estos productos). Sacaron al productor de trigo y de soja, pero la línea sigue para todos los demás (otros rubros) del sector de pymes", afirmó a LA NACION.

En tanto, una fuente del Banco Nación explicó que la medida "no es ideológica" y que responde a que se terminó un subsidio de tasa.

"Es un crédito con subsidio del Estado con un cupo y tiempo determinado que se suspendió. Dependíamos de un subsidio del Estado (otorgado en el marco de la pandemia) y el Estado verá si vuelve", precisó la fuente del BNA. Agregó que el campo tiene otros beneficios que no poseen otros sectores, como la posibilidad de un plazo fijo que sigue al dólar y la soja.

