Dólar agro: expectativas en las economías regionales por el tipo de cambio a $300 que anunciará Massa

A pocas horas de que el ministro de Economía, Sergio Massa, oficialice el “dólar agro”, productores de economías regionales indicaron que fueron convocados para este miércoles a presenciar los anuncios de la medida que incluirá varias actividades. La propuesta, hasta ahora, es aplicar un dólar a $300 por 90 días, aunque se desconoce la reglamentación. Son más de nueve los sectores que entrarían en este nuevo fomento exportador, incluido el arroz, té, maní, tabaco, cítricos, la vitivinicultura. También habría un tipo de cambio diferencial para la pesca.

“Hasta ayer tuvimos contacto con la gente del Gobierno por este tema. Todo se maneja con un margen de falta de claridad, se dice que el tipo de cambio es de $300 y por 90 días. Nos dijeron que abarca los derivados industriales, pero hasta que no veamos el decreto no lo vamos a tener claro. Los 90 días nos pueden permitir abarcar un mes de exportaciones de fresco”, dijo José Carbonell, presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), una de las economías que estaría incluida en este tipo de cambio diferencial

De confirmarse lo que hasta ahora les adelantaron, pasarían de exportar por $215 a $300 en esos 90 días. “Tenemos 85 pesos de diferencia, que obviamente suma. Todo sirve, nos pone competitivos en mercados a los que no podríamos ir con ese precio. Hay negocios, operaciones y momentos, donde el mejor precio que podés tener por la caja a un dólar de $215 te da pérdida”, explicó.

En el sector citrícola venían planteando desde febrero pasado la necesidad de un tipo de cambio diferenciado. “Cuando Massa anunció [el dólar malbec] en la vendimia, redoblamos la gestión en el Ministerio de Economía. No teníamos certeza del tipo cambio, y comenzamos a preocuparnos para que sea abarcativo, no solo de la fruta fresca, sino de los derivados industriales”, aclaró.

Los productores arroceros están cosechando en este momento

En el caso del limón y, parcialmente, la naranja, la importancia de la exportación de los derivados industriales es mayor a la que tiene la fruta fresca. “En el limón es mucho mayor, y en otros casos también es importante como el jugo de naranja, de pera o aceite de oliva”, enumeró. Además, indicó que hasta que no vea el decreto seguirán preocupados por este tema.

“No tenemos nada claro. Todos lo saben y lo tienen recontra sabido; es inconcebible cómo no corrigen algunas cosas que nos vienen afectando desde hace tiempo y que las hemos explicado en todos los tonos. Por ejemplo, en las retenciones de la cáscara del limón, porque aplican el mismo principio del expeller de soja, que no tiene nada que ver, junto con la retención para el aceite esencial del limón, porque lo asocian a aceites comestibles y no es comestible”, describió.

Para los productores de esta economía regional, aplicar el principio del dólar para la soja en estas circunstancias es “absurdo”.

“En nuestro caso, la fruta fresca se cobra hasta noviembre y el tipo de cambio se tiene que aplicar en el momento en que ingresan las divisas. El aceite, el jugo y la cáscara se venden a lo largo de todo el año y es fundamental que no salgamos atropelladamente a venderlo porque destruimos precios. Tenemos que preocuparnos de administrar la oferta, para no provocar exceso de oferta que hagan caer los precios”, explicó.

El sector ahora está haciendo mínimas exportaciones de limón a Rusia, aunque la fruta no tiene tamaño y están cuatro calibres abajo de lo que tenía el año pasado. “Por eso va a haber un ajuste a la baja de la producción total, pero necesitamos 30 días más calibre que justifique la entrada a cosechar. La cosecha, como mínimo, va a tener 40 días de atraso con lo normal”, contó.

Diego Yabes, vicepresidente de la Cámara Argentina del Maní (CAM), una de las economías que está contemplada dentro del dólar agro, explicó que fueron convocados para asistir este miércoles a los anuncios que hará el ministro Massa. “Parece que sale”, dijo. Aclaró que “la implementación es clave”. Agregó: “Luego habría que ver la reglamentación por economías regionales”.

Jorge Paoloni, expresidente de la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (Fedenar), mencionó que todas las entidades están informadas de que se va a tomar una resolución sobre la mejora del tipo de cambio para las economías regionales. “La industria se reunió con Massa y nosotros, la agroindustria, las pymes entrerrianas con el secretario de Agricultura. Al ministro le enviamos una nota, porque es urgente y necesario el ajuste y la mejora en el tipo de cambio, porque lo que tenemos para las exportaciones nos fundimos. Queremos que esto les llegue a todos, pymes, pequeños productores, que no pase lo que sucedió con la soja”, indicó.

El tabaco fue incluido dentro del dólar agro Estrella Herrera

En el caso del arroz, como sucede en muchas economías, destacan que los insumos se venden al dólar blue. “En una actividad que es tan demandante de fertilizantes, herbicidas y combustible, si no hacen algo pensado y equitativo es condenarla a que desaparezca”, dijo y agregó: “Pero nosotros somos realistas, ¿qué podemos pedir? Si tenemos que pedir hay que hacerlo al blue; es a lo que estamos pagando las cosas. El que no te cobra en dólar billete algún insumo te lo cobra al blue… la distorsión y el desmanejo es tan grande que hoy nos perjudicamos todos”, enumeró.

Este año, la producción de arroz va a ser menor a la del año pasado por efecto del clima. “La Argentina consume poco arroz. No incide tanto el precio, lo que sí es que es uno de los cereales que tiene el precio más retrasado frente al mercado internacional, por causa del tipo de cambio y de la política económica y la sequía”, dijo.

Paoloni aclaró que los productores chicos no pueden mover el precio en góndola, es decir que este tipo de cambio diferenciado que va a anunciar Massa no va a incidir en el mercado interno. “No tendría que impactar para nada en el precio del mercado interno, a nosotros nos salva de fundirnos”, resumió.