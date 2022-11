Dólar soja: una entidad del campo reclamó como “única solución” unificar el tipo de cambio

escuchar

En medio de las versiones sobre un posible nuevo dólar soja para engrosar las reservas del Banco Central (BCRA) que otra vez están con sangría, una entidad de productores agropecuarios dijo que esa medida “beneficia a los exportadores”, no a los productores. El planteo lo hizo la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA).

En septiembre pasado, el tipo de cambio a $200 para la oleaginosa le permitió al Gobierno el ingreso de divisas por más de US$8100 millones liquidadas por la agroexportación. En las últimas horas los rumores dan cuenta de un tipo de cambio superior a $220 para un posible nuevo dólar soja.

Ayer, al participar de un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el ministro de Economía, Sergio Massa, respondió ante una consulta sobre la posibilidad de un nuevo dólar soja: “Se lo contesto el lunes en el Ministerio”.

“Se viene un nuevo dólar soja y con ello una nueva ola de engaños”, señaló AAPA en un comunicado, que agregó: “Se viene una nueva cacería dentro del zoológico”.

Según la organización, en septiembre pasado, con el dólar soja “con la divisa estadounidense a 200 pesos, los exportadores se apropiaron de 38 dólares por tonelada comercializada”.

“Basta de ser ingenuos. Este es un negocio de devolución de adelantos que los exportadores le hacen al gobierno”, apuntó.

“Desde AAPA no podemos callar este robo a los productores. Nuestra asociación no puede ser cómplice de las mentiras de funcionarios de Gobierno inexpertos y malintencionados”, señaló.

Otro reclamo

Luego, la entidad apuntó a la dirigencia general del sector por este tema. “Tampoco podemos obviar que otros dirigentes de nuestro sector están sordos y miran para otro lado dejando a sus representados en el “Titanic”.

Hace unos días, LA NACION publicó una nota donde dirigentes de la Mesa de Enlace expresaron sus reparos y críticas a este mecanismo.

“Basta de Gre Gre para decir Gregorio. Un nuevo dólar soja beneficia a los exportadores y no a los productores. No caigamos otra vez en la trampa. Que el Gobierno no nos siga vendiendo humo. Desde AAPA reiteramos que la única solución que beneficia a los productores es la unificación del tipo de cambio”, señaló.

Control

Ayer, tras el dólar soja de septiembre el Gobierno creó una comisión entre la AFIP y la Secretaría de Agricultura que controlará todas las operaciones realizadas en el marco del anterior régimen. Esa comisión funcionará “con el fin de controlar el cumplimiento de los requisitos de las operaciones realizadas” en el marco del programa que se llamó Incremento Exportador.

Los exportadores deberán presentar la documentación de cómo se operó durante el régimen.

LA NACION