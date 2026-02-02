Dólares: en enero la agroexportación trajo al país US$1850 millones, un 82% más

En línea con más exportaciones de trigo y la continuidad de más ventas al exterior de maíz, en enero pasado la agroexportación ingresó al país US$1.850.822.113. Se trata de un incremento del 82% versus diciembre pasado.

Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). “La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante el mes de enero las empresas del sector liquidaron la suma de US$1850 millones; implicando un 82% mayor en relación al mes de diciembre de 2025″, indicaron en un comunicado.

En diciembre pasado, que se caracterizó por el inicio de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la oleaginosa derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación), se habían liquidado unos US$1015 millones, un 33% mayor en relación a noviembre de 2025.

Agregaron: “El mes de enero se caracterizó por el incremento de los embarques de trigo y cebada, así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja”.

En este contexto, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, destacó que el ingreso de divisas del mes de enero es el “reflejo del flujo de exportación de trigo y de cebada, particularmente de trigo”.

“Recordemos que tenemos una campaña récord de 28 millones de toneladas, un nivel de exportación entre diciembre y enero que ha llegado a las 6 millones de toneladas y una campaña de cebada que está acompañando este gran éxito del trigo", aseguró.

En todo el 2025 ingresaron al país US$31.338.763.371 por la liquidación de divisas de la agroexportación, lo que representó un 25% más en relación al 2024. En ese sentido habían informado que “el sector agroexportador género en 2025 6250 millones de dólares adicionales que en 2024″.

La cosecha de trigo fue récord

Vale recordar que fue a principios de diciembre pasado que el Gobierno de manera sorpresiva bajó de forma permanente las retenciones a la soja, que pasó del 26 al 24%, la menor alícuota en 19 años. También se redujeron los subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5% y; girasol, de 5,5% a 4,5%.