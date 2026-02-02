Dólares: en enero la agroexportación trajo al país US$1850 millones, un 82% más

Según Ciara-CEC, se registró un incremento en línea con más exportaciones de trigo, además de maíz
En línea con más exportaciones de trigo y la continuidad de más ventas al exterior de maíz, en enero pasado la agroexportación ingresó al país US$1.850.822.113. Se trata de un incremento del 82% versus diciembre pasado.
Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). “La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante el mes de enero las empresas del sector liquidaron la suma de US$1850 millones; implicando un 82% mayor en relación al mes de diciembre de 2025″, indicaron en un comunicado.
En diciembre pasado, que se caracterizó por el inicio de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la oleaginosa derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación), se habían liquidado unos US$1015 millones, un 33% mayor en relación a noviembre de 2025.
Agregaron: “El mes de enero se caracterizó por el incremento de los embarques de trigo y cebada, así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja”.
En este contexto, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, destacó que el ingreso de divisas del mes de enero es el “reflejo del flujo de exportación de trigo y de cebada, particularmente de trigo”.
“Recordemos que tenemos una campaña récord de 28 millones de toneladas, un nivel de exportación entre diciembre y enero que ha llegado a las 6 millones de toneladas y una campaña de cebada que está acompañando este gran éxito del trigo", aseguró.
En todo el 2025 ingresaron al país US$31.338.763.371 por la liquidación de divisas de la agroexportación, lo que representó un 25% más en relación al 2024. En ese sentido habían informado que “el sector agroexportador género en 2025 6250 millones de dólares adicionales que en 2024″.
Vale recordar que fue a principios de diciembre pasado que el Gobierno de manera sorpresiva bajó de forma permanente las retenciones a la soja, que pasó del 26 al 24%, la menor alícuota en 19 años. También se redujeron los subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5% y; girasol, de 5,5% a 4,5%.
