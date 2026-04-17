“Volvimos a los orígenes”: una marca apuesta a una fuerte especialización en maíz

Cuando se espera una producción de 67 millones de toneladas para el actual ciclo, en Expoagro 2026, una de las marcas de maíz de GDM, Semillas Illinois, presentó su rebranding y su nueva campaña comercial. Semillas Illinois tiene un “nuevo concepto” especializado 100% en el desarrollo del cereal.

Segundo Delor, gerente de marca, fundamentó esta decisión en la alta complejidad técnica que demanda el cultivo de maíz: “Especializarnos permite que todos los miembros de nuestro equipo estén pensando exclusivamente en maíz y podamos entender y responder mejor a las necesidades de los productores de cada región, llevando de forma más asertiva las soluciones de nuestro portfolio y la propuesta de valor integral”.

Segundo Delor, gerente de marca, y Agustín Manavella, gerente comercial

Agustín Manavella, gerente comercial de la marca, agregó: “Hoy le estamos transmitiendo a los productores que volvimos a los orígenes, a enfocarnos solo en el maíz. Y ello implica que el productor esté actualmente mucho más activo, consultándonos, qué es lo nuevo, qué se viene, lo cual está muy vinculado a sus ganas de invertir en el cultivo y conocer sobre las nuevas tecnologías”.

La nueva campaña

El renovado concepto de marca de Semillas Illinois también significa un lema: “Sembramos resultados”.

“Actualmente, el productor quiere construir rendimientos con estabilidad bajo años de producción que son complejos y en los que se enfrentan diferentes desafíos. De este modo, su búsqueda está por el lado de la innovación, la garantía y la confianza en el híbrido sembrado”, subrayó el gerente comercial.

Por su parte, para el ciclo 2026/27, la marca lanzó su campaña comercial. Según destacó Delor, “el diferencial de la propuesta de Semillas Illinois es la versatilidad comercial y agronómica de Illinois. Un productor que elige Illinois puede seleccionar híbridos de punta para ambientes con alto potencial de rinde, donde buscan rendimientos por encima de los 12.000 kilos por hectárea, o también materiales para planteos restrictivos, en los cuales el objetivo es la estabilidad”.

Al respecto, la propuesta incluye para la región sur maicera los híbridos IS 2738 MGRR2 e IS 550 VT3P/RR2. Yendo hacia la región Centro, se destaca los materiales IS 2773 TRE/VT3P, IS 799 TRE e IS 7.24 TRE. En el caso de la región Norte, las opciones son los híbridos templados IS 7.24 TRE e IS 2773 TRE.

La marca lanzó una nueva garantía de resiembra, una herramienta que busca proteger el capital del productor ante eventos climáticos severos como granizo, anegamiento o heladas.