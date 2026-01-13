Duro presente e incierto futuro de una empresa argentina que fabrica cosechadoras

SANTA FE.- Con obreros que no cobran sus salarios desde hace 5 meses (más el aguinaldo), una planta donde un par de veces por semana solo se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento ligero de las máquinas, la fábrica de cosechadoras Vassalli, de Firmat, al sur de esta provincia, parece haber ingresado en un cono de sombra donde no existe un presente definido y, mucho menos, un futuro que garantice producción y trabajo.

A ello se suma la creciente intranquilidad de los trabajadores, quienes semanalmente protestan concentrándose sobre la Ruta Nacional 33, frente a las instalaciones de la firma, y amenazan con medidas categóricas, como la toma de la planta.

La fábrica en Firmat, Santa Fe Vassalli

En tanto, desde la empresa se asegura que la venta de los activos de la firma, si bien con algunas demoras, está muy próxima a concretarse.

“La empresa está en el proceso final de venta; el tema de las fiestas (de fin de año) recientes atrasó todo más de lo previsto”, aseguró un vocero de Vassalli en diálogo telefónico con LA NACION.

Además, el representante de la firma desmintió algunos comentarios que trascendieron semanas atrás sobre el abandono de los titulares del directorio de la misma (la familia Marsó, de Entre Ríos). “No existe vaciamiento ni nada por el estilo”, aseguró.

Y subrayó: “(Vassalli) Se vende para que pueda continuar produciendo cosechadoras”.

“Está verde”

Sin embargo, desde el gobierno santafecino la opinión sobre la definición del proceso no está resuelta. “El tema de la famosa venta que están negociando (la familia Marsó, propietaria de Vassalli), la verdad es que todavía no hay nada”, dijo en declaraciones radiales el ministro de Trabajo, Roald Báscolo.

“(La venta) Está verde”, graficó el funcionario en clara referencia a la demora en concretar la operación de venta.

Ante una consulta sobre si efectivamente existe una oferta concreta de compra, Báscolo señaló: “Nos dijeron que sí; nos pusimos a disposición como Ministerio para lo que necesiten, incluso ofrecimos garantías para recibir a posibles interesados y lo pusimos también a disposición de los gremios. No apareció nada”, insistió.

Desilusión

La otra cara de la misma moneda se refleja en los trabajadores. “Seguimos igual que en las últimas semanas. Los empleados (quedan apenas 180) no cobran desde hace varios meses, no hay tareas ordenadas y a la par son muchas las versiones. Lo que tenemos claro es que todo lo de la familia Marsó (a cargo de la firma) es mentira. Le siguen mintiendo a la gente” sobre una posible venta, señalaron voceros gremiales. “En realidad, no hay nada de nada”, subrayó puntualmente a este diario el delegado de la UOM en la empresa, Diego Romero.

Trabajadores de Vassalli protestan en la ruta 33 por falta de pago de sus salarios

El gremialista recordó que la empresa y los trabajadores firmaron en octubre de 2025 un acuerdo que permitió la reapertura de la planta, “pero fracasó porque los empleados nunca cobraron. Hicimos cuentas y al que menos le deben, el monto es de 5 millones de pesos. En esa situación están los obreros que se quedaron confiados en una reactivación”, apuntó el gremialista.

Presentación

Pero al no recibir respuestas, el abogado de la UOM Firmat, Pablo Cerra, realizó una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y advirtió que el conflicto podría judicializarse si no hay respuestas inmediatas.

El escrito señaló un “incumplimiento constante” por parte de la firma hacia los trabajadores, a quienes les debe entre 3 y 8 millones de pesos, dependiendo de la categoría y antigüedad de cada uno.

También recordó que la empresa no abona las cargas sociales (obra social, cuota sindical ni seguro de vida y sepelio). “Esos montos se retienen al trabajador, pero no se derivan a los organismos correspondientes”, agregó el escrito.

De esta manera, la UOM solicita por vía legal que se acredite el pago total de lo adeudado, bajo apercibimiento de avanzar con acciones judiciales.