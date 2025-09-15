Economías regionales: una localidad cordobesa celebrará el primer congreso de caprinocultura

Se trata de Quilino, donde el próximo jueves y el viernes se realizarán diversas actividades
Con la intención de posicionar a la producción caprina como motor de desarrollo económico, educativo, cultural y turístico en Quilino, Córdoba, el próximo jueves 18 y viernes 19 se llevará adelante el primer Congreso de Caprinocultura y Educación en el territorio.
El encuentro reunirá a productores, técnicos, académicos y autoridades provinciales y municipales para debatir sobre los desafíos de la actividad en el país, con foco en la sanidad, la innovación tecnológica, la educación rural y el agregado de valor.
Según comentaron desde la organización, el evento se desarrollará en el edificio central del IPEQ y contará con la participación del ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, y de funcionarios del Ministerio de Bioagroindustria, entre ellos Germán Font (Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria), Marcos Blanda (Agricultura y Recursos Naturales) y Marcelo Calle (Ganadería).
“Con una fuerte convicción de profesionalizar las economías regionales, brindar herramientas concretas de desarrollo y generar fuentes de trabajo para la región, este Congreso se posiciona como una plataforma estratégica para el fortalecimiento del sector caprino y el vínculo entre producción, educación y territorio”, indicaron desde la organización.
Por otra parte, indicaron que también dirán presente algunos referentes del INTA y de distintas universidades nacionales, con trabajos que van desde la brucelosis caprina en Quilino y Villa Quilino hasta estrategias para una ganadería climáticamente inteligente en zonas áridas y semiáridas.
Señalaron que el programa incluye la presentación del libro "Cabrilo, Tu Amigo", charlas sobre forrajes hidropónicos, el cabrito como identidad gastronómica y motor turístico, y la experiencia de docentes locales en la enseñanza de la producción caprina en el aula. Además habrá mesas redondas de investigación en temas como reproducción, sanidad, nutrición, sistemas de producción y quesería artesanal.
Según informaron, el Congreso cerrará con una peña y degustación de platos tradicionales caprinos, mientras que el día siguiente estará destinado a recorridas por establecimientos productivos y atractivos turísticos de Quilino, Villa Quilino y las Salinas Grandes.
La iniciativa, impulsada por la intendenta Mabel Godoy busca consolidar la producción caprina como motor de desarrollo económico, cultural y educativo en una región que tiene al cabrito como símbolo de identidad.
“El Congreso abordará diversas temáticas como: producción caprina y sus desafíos actuales, educación en territorio como herramienta de transformación, desarrollo económico regional, innovación tecnológica aplicada al sector, emprendedurismo y generación de empleo, turismo rural y gastronomía local. Habrá charlas, talleres, espacios de intercambio, conferencias y la participación de referentes del ámbito educativo, técnico y productivo”, dijeron.
