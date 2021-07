El acto del campo en San Nicolás fue un mensaje para el Gobierno, destaca una encuesta

Luego de la multitudinaria movilización de anteayer en San Nicolás, una encuesta refleja que para un 80% de los productores fue una protesta dirigida al Gobierno en general.

Así lo dio a conocer hoy Amplificagro, que entre el viernes y ayer tomó 1012 casos para un sondeo. Anteayer, en la jornada en San Nicolás participaron 65.000 personas. Confluyeron productores, gastronómicos, comerciantes, entre otros miembros de la sociedad civil. El sector buscó cristalizar el enojo por el cepo a las exportaciones de carne vacuna, pero también el malestar en general por la falta de políticas agropecuarias.

Según el reporte, para el 80,1% de los encuestados la protesta “estuvo dirigida” al Gobierno. Después, entre otras respuestas, un 5,3% consideró que el destinatario fue la dirigencia política en general. Además, un 4,7% consideró que, en medio del carácter multisectorial, estuvo dirigida a la ciudadanía en general.

Un 3,3% opinó que el destinatario fue el presidente Alberto Fernández y un 3,2% la vicepresidenta Cristina Kirchner y el kirchnerismo.

“A la hora de señalar cuál fue el principal reclamo que se quiso expresar con esta manifestación, las diferentes respuestas se agruparon en cinco categorías: hubo un 47,6% que señaló que el principal reclamo tenía que ver con aspectos que hacen a la calidad institucional (corrupción, respeto a las libertades, respeto a la constitución, etc.), un 32,3% indicó reclamos que tenían que ver específicamente con aspectos de la política agropecuaria, un 10,3% señaló aspectos vinculados al rumbo general del gobierno, un 6,5% aspectos vinculados a la política económica, y un 3,3% que se inclinó por otros asuntos como la educación, la seguridad y la situación sanitaria”, señaló Amplificagro en su reporte.

En el relevamiento también se preguntó qué sentimiento se quiso expresar en la manifestación en San Nicolás. En este sentido, las palabras “hartazgo”, “libertad” y “bronca” encabezaron las menciones.

Ayer, el Gobierno reaccionó tras la movilización del campo. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que el PRO estuvo “un poco moviendo esta movilización”.

Según los organizadores, hubo 65.000 personas en el acto en San Nicilás Rodrigo Néspolo

“Vimos dos cosas: por un lado, a todos los sectores más ultraconservadores o reaccionarios del PRO o Juntos por el Cambio, un poco moviendo esta movilización”, evaluó Kulfas y remarcó: “Vimos llegar a Patricia Bullrich a caballo, a Luis Miguel Etchevehere. Se trata de dos de los ministros más reaccionarios del gobierno de Mauricio Macri que hablan como si no hubiesen tenido nada que ver con la grave situación económica que dejaron luego de su paso por el gobierno, y con expresiones que no tienen que ver con la discusión sectorial”.

Kulfas siguió: “Lo segundo que vemos y genera preocupación es que los dirigentes agrarios, de la Mesa de Enlace, que no se dejen atropellar por ese tipo de manifestaciones.

Tras esas declaraciones de Kulfas, Etchevehere, expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y exministro de Agricultura, le respondió vía Twitter: “Lo que Kulfas no entiende es que se puede ser presidente de una entidad gremial, ministro, volver a ser productor y no vivir para siempre del Estado. Que no se preocupe, no seré candidato, fui al acto como un productor más. Opinar es mi derecho ciudadano”.

LA NACION