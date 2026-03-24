“El agro está en un boom”: Luis Caputo dijo que llegarán hasta US$8700 millones extra por las exportaciones agrícolas

El gobierno nacional proyectó hoy que las exportaciones agrícolas con la nueva cosecha, que diversas estimaciones ya calcularon en un nivel récord, crecerán en hasta US$8700 millones versus el año pasado.

Así lo dio a conocer el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X. Caputo mostró un gráfico con niveles de producción y precios en tres escenarios: bajo, medio y alto para los cultivos de maíz y soja, los de mayor volumen en la cosecha gruesa.

Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas,… pic.twitter.com/7KhvQ9cos8 — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 24, 2026

“Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador las exportaciones aumentarían en 3700 millones de dólares con respecto al año pasado”, precisó Caputo. El ministro luego amplió: “En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8700 millones más que el año pasado”, agregó el funcionario.

Caputo elogió al sector: “El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”.

Según el ministro, el campo respondió de manera positiva a diversas medidas que tomó el Gobierno, como la reducción de las retenciones y de los aranceles de importación en diversos productos. Estos elementos, indicó, dispararon inversiones por pate de los productores. En el caso de los derechos de exportación, hubo una baja en torno del 20% en lo que va de la gestión oficial para distintos productos. En julio pasado, en la Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei anunció una disminución de la alícuota de la soja del 33 al 26% y en el maíz de 12 a 9,5%. En tanto, desde diciembre pasado las tasas son del 24% en la oleaginosa y del 8,5% en el cereal.

Las proyecciones del gobierno nacional que difundió Caputo

“Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc). Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año", precisó Caputo.