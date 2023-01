El campo llevará al Ministerio de Trabajo la pelea con un gremio por un bono

escuchar

La Mesa de Enlace informó que presentará un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo por el bono de fin de año adicional de $26.000 que exigió la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) el mes pasado. Un dirigente argumentó que “no hay margen para que los productores afronten este bono”.

Según indicó la agrupación en un comunicado, después de diversas reuniones técnicas entre la Comisión de Enlace y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se resolvió presentar un Recurso Administrativo ante el Ministerio de Trabajo tras la decisión tomada el 22 de diciembre pasado en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Allí el gremio y el Gobierno acordaron ese bono sin el aval de las entidades del sector.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace son la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) y Federación Agraria Argentina (FAA). Por eso, manifestaron que los representantes del sector esgrimieron numerosos argumentos en oposición a la propuesta de pagar una suma adicional de $26.000 al bono establecido mediante Decreto N°841/2022 de $24.000.

Además, en el documento “manifestaron su expreso descontento con relación al tratamiento de este tema, debido a que su resolución había sido previamente tratado y acordado de manera paralela entre los representantes del Estado Nacional y los representantes del sector sindical, acto que atenta en contra del espíritu y objetivo de la CNTA”.

La Rural había expresado el rechazo al bono y CRA dijo que haría una recusación. “La medida adoptada no toma en consideración la situación actual de los empleadores rurales que ya se ha hecho pública en reiteradas oportunidades y también, en dicho ámbito de trabajo. Cabe aclarar que aún no se ha publicado la resolución de homologación de un supuesto bono extraordinario adicional en el Boletín Oficial de la Nación y no se ha informado nada al respecto”, puntualizaron en el documento.

Por otra parte, señalaron que una vez publicada, se presentará dicha acción ante el Ministerio de Trabajo, por lo que van a esperar que las autoridades hagan lugar al reclamo.

Jorge Chemes, presidente de CRA Cortesía CRA

A mediados de diciembre, cuando los representantes de la SRA en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario escucharon que se dispusieron esos $26.000 adicionales “se levantaron de la mesa” al ser “sorprendidos” con un acuerdo entre el gremio y el Gobierno para otorgarles la asignación extraordinaria. La entidad ruralista se había opuesto porque consideraba que “no estaban dadas las condiciones económicas”.

Por su parte, CRA había señalado que la decisión “carece de legalidad y vulnera la Constitución Nacional la facultad que se abroga la CNTA de imponer el pago de una suma no salarial ante la falta de acuerdo entre las partes. El art. 89 de la Ley 26.727 faculta a la CNTA a determinar las remuneraciones (salario) y no a imponer a la patronal el pago de sumas que no tienen naturaleza jurídica salarial (art. 103 LCT). Por lo que consideramos que cualquier avance en este sentido constituiría una violación de la ley y a la Constitución Nacional”.

“Es insólito que se otorgue un aporte solidario de estas características ante una crisis como la que atraviesa el sector”, indicó Jorge Chemes, presidente de CRA ante una consulta de LA NACION.

“Venimos de tres años consecutivos de clima seco y con emergencias homologadas incluso por Nación, no hay margen para los productores de afrontar este bono”, amplió el ruralista.

