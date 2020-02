El campo se debate entre hacer un paro o esperar señales del Gobierno

Dirigentes ligados a CRA quieren que se convoque a un cese de comercialización de granos y hacienda; en Coninagro piden "gestos" de las autoridades

Fernando Bertello
12 de febrero de 2020

El campo se debate por estas horas entre avanzar con un paro de comercialización de granos y hacienda contra el Gobierno tras la suba de las retenciones y los rumores sobre otra medida en ese sentido o continuar buscando algún entendimiento con las autoridades.

En el caso específico de los derechos de exportación, el Gobierno ya subió del 24,7 al 30% la alícuota para la soja y del 6,7 al 12% para el trigo y el maíz. Consiguió en el Congreso el aval para aplicar otro 3% de incremento en cualquier momento. El Gobierno todavía no respondió a un pedido de la Mesa de Enlace para que no se implemente esa mayor carga.

Las asambleas de productores en el interior (hoy se realizará otra concentración con tractores en Altos Fierro, Córdoba) no solo les meten presión a los dirigentes, sino que reflejan el creciente malestar con el Gobierno.

"Esta semana se pone fecha a un cese de comercialización. El sector actuó de forma prudente, pero el Gobierno hace oídos sordos", expresó Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), a FM Led.

Hoy en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad a la que están adheridas tanto Carbap como otras 15 organizaciones, habrá una reunión de consejo directivo y de allí podría salir un mandato para que CRA lleve una propuesta de paro a la Mesa de Enlace.

La Mesa de Enlace, donde además de CRA están la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria, luego tendría que reunirse para tratar esa eventual propuesta. Una reunión de la Mesa de Enlace recién podría concretarse la próxima semana, pero también estaría la posibilidad de que CRA haga una medida de fuerza por su cuenta, siempre que así lo defina esa entidad.

"Nunca respondieron nada [en el Gobierno]. Las reuniones donde no salen respuestas no sirven. Eso ha pasado hasta ahora. Es mejor tener diálogo, pero que aparezcan las soluciones", afirmó Velazco. Vale recordar que el sábado pasado productores agropecuarios autoconvocados del norte bonaerense resolvieron que saldrán al costado de las rutas, sin cortarlas, a partir del sábado próximo si la Mesa de Enlace no define antes una medida de protesta o si el Gobierno no da una respuesta para bajar la presión impositiva.

En el sector también hay posturas por seguir explorando encuentros con los distintos funcionarios oficiales. Anteayer, por ejemplo, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para hablar de la agenda legislativa para el campo y planteó la necesidad de que el Gobierno "haga gestos" para el sector.

Iannizzotto dijo que vio al presidente de la Cámara baja para "repasar los temas de la agenda legislativa". Entre los puntos sobresalientes para esta entidad está la necesidad de avanzar con una ley para las economías regionales, seguros agropecuarios, fertilizantes y cuidado ambiental, entre otros. Según dijo a LA NACION el presidente de Coninagro, el Gobierno debe hacer "gestos en distintos aspectos, tributarios como financieros, para que haya un mayor acercamiento entre las partes".

Iannizzotto señaló que también se habló del sector vitivinícola. "Evaluamos la difícil situación de la vitivinicultura, haciendo foco en la integración productor-bodega y cómo acceder a financiamiento en innovación y tecnología para pymes. Es importante dialogar y debatir ideas y contenido".

En tanto, Massa escribió en su cuenta de Twitter sobre el encuentro: "Coincidimos en la importancia de promover una agenda legislativa que incluya la ley de seguros multirriesgo e impulsar nuevamente la ley de economías regionales".

Una fuente ligada a Massa dijo que el encuentro, realizado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, fue "muy bueno". Agregó que se propuso poner en marcha el Proviar 2, un programa de apoyo a pequeños productores vitivinícolas, haciendo foco en la integración productor-bodega e innovación y tecnología para pymes.