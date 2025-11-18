“El certificado de defunción de 12.500 productores”: rechazo de yerbateros a un decreto desregulador de Milei

POSADAS, Misiones.- A casi dos años de la desregulación de los precios de la materia prima de la yerba mate que establecía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), hoy el gobierno nacional, con el decreto 812 de Javier Milei, le ordenó que no se entrometa en la libre competencia del mercado. “El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, dice el decreto.

“El Decreto 812/25 con firma de @JMilei, @madorni y @LuisCaputoAR, que reglamenta la ley 26.564, le pone un fin a las regulaciones de precios y cantidades de la producción de yerba mate. Por años se usó un ente público (el INYM) para cartelizar un mercado competitivo perjudicando al consumidor”, expresó en X Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado e impulsor de la desregulación yerbatera. “A partir de ahora el INYM deberá focalizarse en la calidad y la promoción, no en ser un interventor de precios y de restricción a la producción, asimilándolo al modelo del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) que logró posicionar exitosamente a la industria argentina del vino a nivel global”, agregó.

Nacido de la mayor protesta agraria de la historia de Misiones en 2002, el INYM perdió con el decreto toda potestad de intervenir indirectamente con medidas que equilibren las fuerzas entre los miles de pequeños productores chicos y una industria que acuerda precios y paga poco cuando hay sobreoferta de materia prima, como ahora. “Es el certificado de defunción de 12.500 pequeños productores yerbateros”, dijo Jonás Petterson, productor de Andresito y exdirector del INYM. “Se vienen tiempos muy caóticos y muy críticos”, aventuró Petterson, “como sucedió en los años 90, ya empezaron los cheques sin fondo y empezaron a desaparecer algunas empresas, incluso industrias que acompañaron este cambio”.

El decreto de Milei impide al INYM establecer distorsiones en el mercado Presidencia

Petterson estaba como “director a cargo” del organismo yerbatero cuando se publicó el 21 de diciembre el DNU 70/2023 que cambió para siempre la actividad yerbatera. Ese decreto le sacó la potestad para fijar precios. “Ya no hay vuelta atrás, no se puede seguir mirando para atrás, este decreto ratifica que el gobierno nacional está muy firme con las medidas de desregulación en este sector, ya vio todos sus efectos y quiere profundizar el cambio”, explicó a LA NACION, un expresidente del INYM, que prefirió el anonimato.

“Todos y absolutamente todos vamos a terminar administrando pobreza, miseria y la actividad yerbatera pasará a ser marginal, indicó Manfredo Seifert, productor de Montecarlo y referente de Coninagro en Misiones.

El decreto no introduce muchas modificaciones a las que ya había, según los expertos consultados. Sin embargo, un cambio que incorpora es la liberación total del calendario de cosecha. Hasta ahora, estaba prohibido cosechar en octubre y noviembre, por una resolución del INYM. Una veda que se respetaba a rajatabla y se implementaba para cuidar yerbales y permitir la regeneración de las plantas.

La cosecha arranca cada año con la zafriña o cosecha fina, que va de diciembre a marzo, y explica el 10% de la producción total anual de hoja verde. “Durante 20 años, los precios de la yerba mate se han ido incrementando y mejorando, con acuerdos del INYM o la mayoría de las veces por laudo de la Nación”, explicó Petterson.

El texto del decreto publicado hoy, que sorprendió a todos en Misiones, también reaviva las preocupaciones por el futuro de los 80 empleados del organismo, cuya sede está ubicada en la calle Rivadavia, pleno centro posadeño. Hoy el INYM se financia con la estampilla que lleva cada paquete de yerba mate, pero ese valor, en los dos años del gobierno de Javie Milei, no fue actualizado y continúa en los 25 pesos por kilo que fijó Sergio Massa antes de dejar el Ministerio de Economía.

La Secretaría de Agricultura dejó en claro que no se aprobarán nuevos incrementos. Técnicamente llamada “Tasa de Fiscalización”, Sturzenegger ya dijo varias veces públicamente que quiere eliminarla, pero aún no lo hizo porque necesita de una ley.

Desde hace tiempo el gobierno nacional le ha pedido al INYM un plan para reestructurarse, y hoy nuevamente volvió a reiterarle ese mandato. “Resulta necesaria una modernización del INYM, de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo”, indicó el decreto.

Sin embargo, en el INYM no hay un presidente que pueda ordenar acciones, el organismo está “acéfalo” desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el gobierno de Misiones se retiró de la defensa del pequeño productor yerbatero, tras la victoria de Javier Milei el 26 de octubre pasado.

El gobernador de Misiones: "Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”

“Yo proponía defender al productor yerbatero, pero los misioneros eligieron otra cosa”, dijo el exgobernador Oscar Herrera Ahuad. En tanto, el gobernador actual, Hugo Passalacqua, indicó: “Ante las nuevas medidas oficializadas hoy por el gobierno nacional en torno al Instituto Nacional de la Yerba Mate, nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector. Es, fue y será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias. Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”.