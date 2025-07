El default de Bioceres SA: el puente que une a un millonario uruguayo y dueño de un club de la Premier League con el caso

Después de que se conociera el default por pagarés bursátiles por US$5,31 millones vencidos a junio pasado por parte de Bioceres SA, trascendió que la firma quedó bajo el control de Moolec Science SA, con sede en Luxemburgo, en la que el empresario y exsenador uruguayo Juan José Sartori tiene participación accionaria. Sartori fue senador del Parlamento uruguayo (2020–2025) y precandidato presidencial por el Partido Nacional, espacio en el que perdió la interna frente a Luis Lacalle Pou, quien concluyó su mandato en marzo pasado.

No obstante, Sartori, un empresario muy activo en las redes sociales, donde cuenta los pormenores de sus pasiones, como el fútbol y su costado empresarial, es uno de los accionistas de Moolec Science. Vale recordar que Bioceres Group era el controlante de Bioceres SA y se fusionó con Moolec Science, quedando esta última al frente de todo. Sartori está casado con Ekaterina Sartori, una joven de la alta sociedad en Rusia.

Tal como informó LA NACION este jueves, Bioceres SA, empresa fundada en 2001 por productores agropecuarios, incumplió el pago de pagarés bursátiles por US$5,31 millones, vencidos en junio pasado. En total, su deuda asciende a unos US$30 millones con vencimiento en julio de 2026, de acuerdo con datos de la Caja de Valores y la Central de Deudores del Mercado Argentino de Valores (Cendeu-MAV).

En la Bolsa de Valores de Nasdaq, donde cotiza Moolec Science (MLEC), se presenta como una empresa de ingredientes alimentarios con base científica, centrada en la producción de proteínas animales basadas en plantas mediante la agricultura molecular. Dice que su objetivo es mejorar el sabor, la nutrición y la asequibilidad de los productos proteicos alternativos, a la vez que construye un sistema alimentario más sostenible y equitativo.

Juan José Sartori en los festejos de la vuelta de Sunderland a la Premier League

Según pudo reconstruir LA NACION, desde hace poco más de dos meses Moolec Science controla Bioceres SA y Union Group Ventures Limited, siendo Bioceres el accionista mayoritario. En abril pasado, Gastón Paladini, cofundador y director ejecutivo de Moolec, anunció su retiro de la compañía, aunque aclaró que seguirá como colaborador y accionista.

Juan José Sartori es un empresario uruguayo con vínculo en empresas del agro en la Argentina Andreas B. Krueger

Sartori, además de su carrera política, es presidente y fundador de Union Group International Holdings, fondo privado de inversión con intereses estratégicos en América Latina, en sectores como agroindustria, energía, forestación, infraestructura e inmuebles. Fundó la firma en 2007 y desde entonces ha concretado múltiples transacciones con empresas públicas y privadas.

Su vínculo con Bioceres viene de larga data: en marzo de 2019, Bioceres SA cerró una fusión con Union Acquisition Corp. (UAC), un SPAC liderado por Sartori, que había sido anunciado desde finales de 2018, de acuerdo con El Observador de Uruguay. Posteriormente y después de trámites reglamentarios, UAC se fusionó con Bioceres, la compañía de biotecnología agrícola. Como resultado de la fusión, UAC pasó a llamarse Bioceres Crop Solutions Corp. que hoy cotiza en la bolsa bajo el símbolo BIOX en la Nasdaq.

Juan José Sartori junto a Luis Lacalle Pou al finalizar el período de gobierno

Sin embargo, en junio pasado, BIOX anunció en Nasdaq cambios en la composición de su Directorio. Y, según aclararon a este medio, Bioceres Crop Solutions Corp y Bioceres SA operan bajo estructuras societarias independientes. Desde BIOX declinaron hacer comentarios sobre el default de Bioceres SA.

Sartori tiene un alto perfil empresarial en el agro: en mayo fue nombrado presidente ejecutivo del directorio de Adecoagro, una de las mayores empresas del agro de América Latina. Su designación llegó tras la adquisición del 70% de las acciones de la firma por parte de Tether, la empresa detrás de una de las principales criptomonedas del mundo. Sartori representará al grupo inversor en la nueva conducción de la compañía. Fuentes del mercado indicaron que fue Sartori quien acercó Tether a Adecoagro.

“Primer board en Nueva York como presidente de Adecoagro. Una de las empresas de agro más grandes de Sudamérica y con un equipo excepcional. Comienza una nueva etapa junto a Tether [el emisor de la stablecoin USDT] para impulsar innovación y crecimiento”, publicó en sus redes tras asumir el cargo.

Juan José Sartori cuando se dio el anuncio de Adecoagro

Académicamente, es licenciado en Economía y Negocios por la École des Hautes Études Commerciales de Lausanne (HEC). En Adecoagro también integra el Comité de Compensación y Talento, y el Comité de Estrategia.

Su talento para los negocios y pasión por el fútbol lo llevó a asentar su presencia en el fútbol europeo: es copropietario del Sunderland AFC, equipo inglés que jugará en la Premier League 2025-26. También es vicepresidente del AS Monaco, además de integrar la Asociación Europea de Clubes y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia.

Según medios de Montevideo, Sartori declaró que junto a un grupo de inversores adquirieron el 11% del paquete accionario de la Juventus, y hasta hace unos meses con intención de integrarse al consejo de administración.

Juan José Sartori en los festejos de su equipo

Además de su perfil político y empresario que lo caracteriza actualmente, cultiva una narrativa de emprendedor desde muy joven. En redes sociales recordó que su primer negocio fue a los 14 años en París, comprando y vendiendo libros usados. “No tenía plata, solo curiosidad y ganas de encontrar oportunidades donde otros no miraban. Aprendí rápido que el valor de algo no siempre está en su precio, sino en quien lo necesita. Cada libro tenía una historia y un posible comprador que lo valoraría más que nadie. Fue así que entendí la esencia de los negocios: conectar oferta y demanda con ingenio y trabajo”, dijo. LA NACION intentó tener una respuesta de Sartori, pero hasta el momento no contestó.