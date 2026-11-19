Una empresa tecnológica argentina que desarrolló un sistema para facilitar el acceso al crédito en el campo sumó como inversor a uno de los fundadores de Technisys, el unicornio argentino vendido por aproximadamente US$1100 millones en 2022. Se trata de SiloReal, una compañía que permite verificar de manera remota la existencia de granos y hacienda para que puedan utilizarse como respaldo de operaciones financieras. La inversión llegó a través de Persea Ventures, el fondo liderado por Germán Pugliese Bassi.

Desde SiloReal explicaron que el interés de Persea Ventures está relacionado con las similitudes que el fondo encuentra entre la compañía y Technisys. Mientras esta última desarrolló tecnología para que los bancos pudieran realizar sus operaciones, SiloReal trabaja con un sistema que permite verificar la existencia y el estado de granos y hacienda para que puedan utilizarse como respaldo de créditos y otras operaciones financieras.

Delfín Uranga, fundador de siloreal Matias Callejo

Pugliese Bassi fue uno de los tres fundadores de Technisys, junto con Miguel Santos y Adrián Iglesias. La compañía argentina se especializó en el desarrollo de programas informáticos para bancos y entidades financieras y logró expandirse a otros mercados. En 2022 fue adquirida por la estadounidense SoFi Technologies por aproximadamente US$1100 millones, mediante una operación en acciones. En el caso de SiloReal, no se informó cuánto dinero invirtió Persea Ventures ni qué participación adquirió el fondo.

SiloReal fue fundada en 2021 y está liderada por Delfín Uranga, un empresario agropecuario que fue presidente de la Asociación Argentina de Polo. La compañía se dedica a verificar la existencia, el estado y la titularidad de granos almacenados en silobolsas o silos metálicos, así como de cabezas de ganado. Esa información está destinada a bancos, aseguradoras, exportadores y proveedores de insumos que necesitan comprobar qué bienes respaldan determinadas operaciones.

Por ejemplo, cuando un productor quiere utilizar la soja que tiene almacenada en su campo como garantía para obtener un crédito, el banco necesita comprobar que esa mercadería existe y conocer su estado. El sistema desarrollado por SiloReal permite realizar esos controles a distancia, sin trasladar los granos, y mantener un registro de la mercadería durante el tiempo que dure la operación.

Para eso, la empresa utiliza imágenes satelitales, dispositivos geolocalizados y otras herramientas tecnológicas. La información se reúne en un registro que denomina Activo Físico Verificado (AFV), donde constan datos sobre los bienes, su estado y sus propietarios. La plataforma también cuenta con herramientas para administrar contratos, controlar vencimientos y emitir alertas ante posibles cambios en la mercadería.

“El activo existe: lo que le faltaba era identidad y prueba. Nosotros no prestamos, ni compramos, ni aseguramos. Construimos la capa de confianza para que quienes sí lo hacen puedan ver, por fin, lo que hay en el campo”, explicó Uranga, cofundador y CEO de SiloReal.

En cuanto a su actividad, SiloReal informó que actualmente tiene bajo verificación activos agropecuarios por US$1200 millones, entre granos y hacienda. Además, reportó operaciones comerciales y financieras por US$55 millones sobre bienes verificados mediante su sistema y seguros emitidos por US$107 millones. Según sus datos, hasta el momento verificó 100.979 toneladas de granos y 21.631 cabezas de ganado. También mencionó 100 contratos administrados y 80 créditos otorgados por entidades que utilizan la plataforma.

Según sus datos, hasta el momento verificó 100.979 toneladas de granos y 21.631 cabezas de ganado

La empresa comenzó a registrar ingresos en 2025 y señaló que entre las compañías con las que trabaja figuran Galicia, Santander, Nera, Bunge, Cofco, Cargill, ADM, Bayer, Corteva y YPF.

La incorporación del nuevo inversor, detallaron desde la firma, coincide con los planes de SiloReal de ampliar su actividad fuera de la Argentina. Actualmente opera en el país y en Brasil, mientras que Colombia y México figuran entre los próximos mercados a los que busca ingresar. También prevé incorporar nuevas herramientas de inteligencia artificial para verificar mercadería, administrar contratos y detectar posibles cambios en los bienes que controla.

Según estimaciones de la propia empresa, en la Argentina existen alrededor de US$100.000 millones en activos agropecuarios, entre granos y hacienda, mientras que el crédito destinado al sector ronda los US$16.000 millones. Desde SiloReal consideran que parte de esos bienes podría utilizarse como respaldo para acceder al financiamiento.