El girasol brinda una oportunidad para mejorar las rotaciones y aumentar la producción

En el sudeste de Buenos Aires el girasol es el 30% de nuestra rotación agrícola, ya que junto a la fina (principalmente cebada y trigo) y maíz son los mejores márgenes brutos que tenemos, y precisamos tener oleaginosas en nuestra rotación. En relación a esto, el girasol suma mucho en la rotación, ya que en los campos de alto potencial la cebada con antecesor girasol nos rinde un 3 a 6% más que sobre soja y un 10 a 15% más que sobre fina o maíz.

En años secos, como este que pasó, es muy estable, y obtuvimos rendimientos promedio a un 40% menos en las zonas más afectadas por la sequía y con situaciones de suelos más arenosos, más someros, o cultivos en labranza convencional o una alta densidad de plantas.

En campañas con bajas precipitaciones en la estación estival (como la actual) es muy importante analizar la distribución de estas en relación a la aplicación de los herbicidas en base a imidazolinonas y el riesgo de sembrar cebada por un posible carryover de herbicidas. En resumen, el girasol es un pilar muy importante de la rotación en nuestros sistemas en siembra directa con buenas prácticas agrícolas, sistemas con los que estamos logrando estabilizar los niveles de calidad física y química de suelos como en pocos lugares del mundo en sistemas de agricultura continua, y demostrándolo con trabajos como “Los Guardianes del Carbono”, realizado con especialistas de la Unidad Integrada Balcarce.

Yendo al manejo del girasol, el mismo empieza desde la cosecha del cultivo anterior, con la distribución de la cola de máquina, la cual va a afectar tanto la calidad de siembra y el coeficiente de logro, y también puede favorecer la proliferación de plagas de la implantación como babosas y bichos bolita.

Con relación a este punto, hay más dudas que certezas. De lo que ya se está hablando es de una importante merma en la superficie que podrá sembrar Ucrania, con fuentes que hablan de una reducción entre el 30% y el 50% según la duración del conflicto.

En cuanto a Rusia la incógnita pasa por las medidas que el propio país pueda adoptar para sus exportaciones de materias primas, ya que las usa como una forma de negociación. También hay que tener en cuenta las acciones que otros países puedan ejercer contra Rusia que impacten en su capacidad de exportar.

Dicho todo esto, y sin perder de vista la crisis humanitaria a la que estamos asistiendo, la Argentina en general y a la provincia de Buenos Aires en particular se posicionan como una alternativa para producirlos, ya que el mundo necesita seguir consumiendo este tipo de alimentos.

La provincia de Buenos Aires es el principal productor de estos granos, concentrando alrededor de un 50% de la producción nacional de girasol y trigo, mientras que en cebada produce un 70% del volumen del país.

Es importante visualizar que el saldo exportable de estas materias primas representará una gran oportunidad para nuestro país como proveedor de alimentos, aunque atendiendo especialmente la muy importante suba de costos. Este es el caso de los fertilizantes, que a su vez, tienen también a Rusia como uno de los principales proveedores mundiales, lo que hoy genera una gran incógnita respecto de su disponibilidad al momento de ser necesarios.

A modo de síntesis, pese a los precios sostenidos habrá que comprender que los vaivenes del mercado son y serán grandes ante cada noticia acerca del rumbo que tomen los conflictos o el esperado cese de fuego en esa zona. Por su parte, tanto el clima, como las tasas de interés en un contexto de inflación global, la intención de siembra y estado de los cultivos en las otras regiones del mundo como EE.UU., y factores nos obligan a prestar especial atención a la comercialización.

La oportunidad para la región existe, y ser un país proveedor de materias primas en este momento puede significar estar en el lugar indicado en el momento indicado. Para la provincia de Buenos Aires, por supuesto, también lo es, ya que se posiciona como el principal productor de los commodities que presentan el mayor impacto de oferta en la zona de conflicto.

En este sentido, un mayor volumen exportado con buenos precios generaría un ingreso de divisas que nuestro país necesita aprovechar.

Foto ilustrativa

Por nuestra parte, los productores, en este contexto de precios y costos altos, buscamos ir cubriendo con ventas los costos que se van fijando de la próxima campaña, para obtener coberturas flexibles que permitan capturar oportunidades en un contexto extremadamente dinámico.

Las malezas las debemos comenzar a manejar desde el barbecho, con hincapié en las que se están volviendo más difíciles de controlar como el raigrás, el cual si no se controla bien puede producir zonas con bajo stand de plantas por competencia en implantación y alelopatía, rama negra, crucíferas, yuyo colorado, entre otras. En general la rama negra la estamos controlando bien con hormonales en el barbecho y con imidazolinonas en el cultivo, las crucíferas con hormonales y ppo de contacto en barbecho y flurocloridona y diflufenican en barbecho corto y preemergencia y el yuyo colorado con herbicidas residuales con combinaciones de ppo residuales + inhibidores de la división celular.

En barbecho estamos pudiendo manejar las malezas difíciles con mucha agronomía y apoyándonos en las aplicaciones dirigidas para poder actuar en el momento adecuado con los modos de acción y dosis necesarias (¡a pesar de los costos!). También venimos trabajando en la inclusión de verdeos o cultivos de cobertura, aunque estos no tienen mucho lugar en nuestras rotaciones, por lo que mayoritariamente se encuentran en sistemas mixtos con ganadería y en baja proporción en sistemas agrícolas.

A la siembra debemos monitorear la abundancia y distribución de babosas y bichos bolita para realizar los controles necesarios de forma sectorizada; y también monitorear las isocas cortadoras, no aplicar por las dudas, ya que rara vez tenemos problemas en nuestra zona. Durante el cultivo la plaga principal es la isoca medidora, la cual es fundamental monitorear y tomar las decisiones en base a qué está pasando en cada lote, ya que lo normal es tener un ataque generalizado de isocas cada diez años o más, pero a veces debemos tratar lotes puntuales. No tomemos decisiones porque el vecino aplicó o está volando el avión en la zona!. La gata peluda suele estar presente en cabeceras y manchones, pero rara vez genera un daño que justifique una acción de control. La chinche diminuta y la mosquita del capítulo suelen hacerse presentes en siembras tardías o girasoles de segunda, y también las manejamos en base a monitoreo.

Las enfermedades vienen influyendo en el manejo cultural del girasol. Hay presencia de muchas enfermedades, las cuales en algunos casos suelen ser relevantes y en otros no, como Mildiu, Alternaria, Verticillium, Phoma y Sclerotinia, entre otras. Pero la que nos viene haciendo temblar el piso es Phomopsis (Diaphorte heliantii), el miedo que nos genera está influyendo en las decisiones de manejo de nutrición, densidades, arreglo estructural y genética, al punto de que solemos planificar los márgenes con los rendimientos esperados y con un 15% menos para contemplar qué nos puede pasar un año que esta enfermedad se manifieste de forma más importante.

En ambientes de alto potencial (2.700 a 3.500 kg/ha) estamos apuntando a lograr 45.000 plantas/ha, con un modelo de 30 kg de nitrógeno por tonelada producida, y fechas de siembra desde principio a fines de octubre. En ambientes de bajo potencial (1.800 a 2.200 kg/ha) apuntamos de 30.000 a 35.000 plantas y fechas de siembra de fines de noviembre.

En lo que respecta a Phomopsis, se observa en todos los lotes en hoja y tallo con incidencias desde 1% a 40%, y llegando a medirse pérdidas de rendimiento en la campaña 2020 de 9% y reducción de hasta un 6% de materia grasa con materiales genéticos de buen comportamiento y pérdidas de hasta un 70% de rendimiento con un híbrido susceptible. En lo que es Phomopsis en capítulo estamos midiendo entre un 70 y 100% de incidencia con diferentes severidades, y en un caso de la campaña 2020 llegamos a medir un 28% de pérdida de rendimiento. El manejo de esta enfermedad se basa en la elección de genética con buen comportamiento, lograr cultivos no muy densos, sería ideal hileras más espaciadas aunque la mayoría de los lotes se siembran a 52 cm, la fecha de siembra (pero esto va a influir según la distribución de precipitaciones de cada año), una nutrición balanceada sin excesos en el aporte de nitrógeno y el uso de fungicidas foliares.

¿Qué factores tenemos en cuenta para decidir el uso de un fungicida? El potencial esperado, las enfermedades presentes en la zona, susceptibilidad del hibrido, alta densidad, estructura del cultivo, alta fertilización y condiciones ambientales predisponentes. Es importante tener en cuenta estos factores, ya que las aplicaciones de fungicida en girasol son preventivas (antes de ver la enfermedad) y, hasta ahora, con resultados erráticos. En relación al control de Phomopsis con fungicidas, lo estamos probando a campo con aplicaciones de fungicidas en base a strobilurinas en v6 a R1 (Escala de Schneiter y Miller) para Phomopsis en hoja y tallo, con más de diez pruebas de campo en la campaña 2021, de las cuales en una sola se observó respuesta en rendimiento (1.900 kg el testigo vs 2.400 kg el tratado) en un caso en el cual no está demostrado que la respuesta sea por Phomopsis y en el cual la densidad era de 56.000 pl/ha (por arriba de lo deseado). Para Phomopsis en capítulo actualmente estamos realizando pruebas con aplicaciones de fungicida en R5, con la hipótesis de que no veremos respuesta en rendimiento, pero tratando de sumar información.

Es de suma importancia seguir generando ámbitos de intercambio entre productores, profesionales, instituciones y empresas para seguir ajustando y mejorando el manejo de nuestros sistemas en general y de cada cultivo en particular, para superar los problemas que van surgiendo y seguir teniendo uno de los sistemas productivos más eficientes del mundo. Porque si este año fuera el Mundial de la agricultura eficiente, seguro nos traeríamos la copa.

El autor es asesor de Agroestudio Viento Sur SRL