La barrera que podría superar el kilo de milanesa

En medio de la suba de los precios de la hacienda, los carniceros aseguraron que ya están recibiendo la media res con un 20 a un 25% de aumento. Según indicaron en la actividad, todavía no tienen definido cuánto se trasladará a los consumidores, pero prevén incrementos. Mientras tanto, temen por una caída en el consumo.

“Es un disparate la media res, está llegando a las carnicerías con entre un 20 y un 25% de aumento. Es por la suba del Mercado de Hacienda de Liniers, no la sube el carnicero porque quiere. Nosotros siempre peleamos porque no estamos en la formación del primer precio”, sostuvo Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la ciudad de Buenos Aires.

Williams manifestó estar “preocupado” por el impacto que pueda llegar a tener sobre el consumo. “La gente no puede consumir a esos valores. No es que no quiere, el problema es que no puede porque no le da el bolsillo”, contó.

Explicó que ya estaban con problemas por una “merma grande” en el consumo de carne. “A 850 pesos el kilo de carne para milanesa la gente no lo podía comprar y con este último aumento va a estar arriba de 1000 pesos; a eso no lo compra nadie”, agregó.

Frente a esta situación, esta tarde mantendrán una reunión el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para analizar el incremento que tuvo la hacienda en pie en los últimos días y el inminente traslado al consumidor.

Williams remarcó que el Gobierno “va a tener que tomar medidas” para que se ofrezcan precios más accesibles. “Es un problema muy delicado para el Gobierno, para el consumidor, para todos porque se trata de alimentación. No es que vos no vas al teatro o un partido de fútbol, es que tenés que alimentarte, ese es el problema”, dijo.

Mostradores

En tanto, el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, explicó: “Los aumentos empezaron la semana pasada y el lunes se ratificaron. El martes lo miramos con cierta atención, primero entraron 4000 cabezas, después otras 4000 más y con 8000 siguieron los pecios en los mismos valores. Entonces, ya se consolidó el aumento y ese es el que llega a los mostradores”.

El viernes pasado, el Índice General -de todas las categorías de hacienda- registró una suba del 6,35% y el Índice Novillo ganó un 6,56%. Anteayer, en tanto, los aumentos fueron del 5,90% para el primer indicador y del 7,48% para el segundo. Para sumarle presión a los precios, ayer el Índice General trepó un 3,77% mientras el Índice Novillo quedó casi sin cambios.

Hay suba de la hacienda por una caída de la oferta Ronaldo Schemidt - AFP

Los feedlots, establecimientos de engorde a corral, estuvieron encerrando menos animales porque no les daban los números del negocio.

En este contexto, Schiariti analizó también el efecto del “plan platita” durante los últimos sesenta días. “Empezó a llegar más plata a los consumidores”, según dijo, y explicó que esto aumentó una demanda que se encontró con una oferta en caída.

“Como el aumento (del ganado) es muy pronunciado, de alrededor del 20% esto va a llegar a la carnicería. Esto va a terminar impactando sobre los precios de la carne al público porque el carnicero no puede tomar semejante aumento y no trasladarlo”, puntualizó.

En su último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado, el Indec relevó una suba del 1,8% para el asado, a 677,14 pesos el kilo, un incremento del 0,6% para la nalga, a $837,30 el kilo y un aumento del 0,4% para el cuadril, a $789,52 el kilo. En tanto, bajó 1,1% la picada y 0,1% la carne picada común.

Con respecto a lo que se viene hasta fin de año, recordó que “diciembre es un mes de aumento”. Añadió: “Toda la gente que tiene un trabajo formal tiene aumento de ingresos por los aguinaldos, normalmente los gremios piden bonos y todo esto hace que haya más plata y que aumente la demanda que se refleja en el aumento de precios”, afirmó Schiariti.