Vicentin formalizó la propuesta de una quita del 70% de su deuda

La cerealera Vicentin, en concurso de acreedores con una deuda de US$1573 millones, formaliz贸 hoy ante la Justicia su propuesta de pago que incluye, entre otros puntos, una quita del 70%.

La empresa ten铆a que presentar ante el juez que lleva su concurso, Fabi谩n Lorenzini, su propuesta y as铆 lo hizo, agregando algunos condimentos para que no resulte tan dura. Por caso, hay un compromiso de no retirar un solo peso de dividendo hasta que no se terminen de cancelar todos los compromisos.

Esto est谩 sustentado en el marco de un acuerdo con los inversores estrat茅gicos interesados en quedarse con el control de Vicentin, esto es la Asociaci贸n de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra Argentina y Molinos Agro. Seg煤n trascendi贸, se atribuye as铆 por 15 a帽os a los acreedores la totalidad del flujo que se genere por el movimiento de la cooperativa.

鈥淟a concursada y los accionistas mencionados en el Term Sheet (carta de intenci贸n) se comprometer谩n irrevocablemente a no efectuar retiros de fondos, bienes o cualquier otro activo de la Sociedad bajo concepto alguno (tales como, y sin limitarse a, dividendos, pr茅stamos o cualquier otro contrato con los accionistas y/o pr茅stamos a terceros u otros mecanismos similares) durante todo el plazo de vigencia de los contratos y boletos de compraventa sujetos A Condici贸n Resolutoria鈥, se帽ala uno de los art铆culos de la propuesta.

Seg煤n trascendi贸, los inversores inyectar铆an unos US$300 millones por a帽o para el capital de trabajo. Otros m谩s de US$400 millones se destinar铆an para el pago de las cuotas a los acreedores.

En detalle, primero se calcular谩 la quita del 70% y luego se ofrecer谩 un pago inicial de hasta US$20.000 a cada acreedor (unos US$28 millones). Luego se aplicar谩 el saldo, 13 cuotas de 30 millones de d贸lares.

En su accionar, Lorenzini hab铆a verificado en pesos a los acreedores granarios ($32.108 millones) y en d贸lares a los financieros. Para incentivar la aceptaci贸n de la propuesta, la empresa unific贸 con la dolarizaci贸n la moneda de los acreedores.

Dolarizaci贸n

Se se帽ala que 鈥渢odos los cr茅ditos de acreedores quirografarios en pesos se convertir谩n a d贸lares estadounidenses al tipo de cambio de AR$60,778 por d贸lar que corresponde al de la fecha de presentaci贸n en concurso (seg煤n cotizaci贸n tipo de cambio comprador, divisa, informado por el Banco de la Naci贸n Argentina, para el d铆a 10 de febrero de 2020)鈥.

鈥淒entro de los 60 d铆as h谩biles contados a partir de la fecha en que quede firme el auto de homologaci贸n del acuerdo preventivo, la concursada pagar谩, seg煤n lo indicado en 2.1.3 precedente, a cada uno de los acreedores quirografarios, la suma US$20.000 (veinte mil d贸lares estadounidenses) o lo que resulte conforme el p谩rrafo siguiente鈥, indica el escrito en otro tramo.

En rigor, el siguiente p谩rrafo a帽ade: 鈥淓n los casos en que el monto del cr茅dito respectivo, luego de efectuada la quita antes mencionada, resulte inferior a la suma del pago inicial, 茅ste se reducir谩 a ese monto inferior, d谩ndose por cancelado dicho cr茅dito, a cuyo efecto el acreedor deber谩 emitir y entregar a la concursada, la correspondiente carta de pago total cancelatorio鈥.

El Banco Naci贸n es acreedor de Vicentin en unos US$300 millones. Es un acreedor privilegiado y, en este caso, no est谩 incluido para esta propuesta. 鈥淐on los acreedores privilegiados se realizar谩n negociaciones espec铆ficas en cada caso y estos acreedores cobrar谩n en las condiciones y modalidades que se acuerde con cada uno de ellos鈥, dice la propuesta.

En los pr贸ximos d铆as, Lorenzini har谩 audiencias con los distintos acreedores para conocer su opini贸n.