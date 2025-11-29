El lado B de la supercosecha de trigo: cayeron los precios a nivel local e internacional

La historia se repite: se acerca la cosecha de trigo y los precios se derrumban. Igual que en campañas anteriores, en el ciclo 2024/25 la cotización cayó desde 212US$/t a principios de abril hasta los 179US$/t que se ofrecían a principios de la semana para la posición Enero.

El tobogán de los precios no es caprichoso: “la oferta es abundante debido a las buenas cosechas en los países del hemisferio norte y genera fundamentos holgados, con elevados volúmenes para exportación”, avisa Sebastián Olivero, responsable de Commodities de StoneX. En este momento avanzan las siembras de invierno en el hemisferio norte y el mercado tiende a lateralizar hasta abril o mayo, cuando el trigo emerge de la nieve; recién en ese momento podría aparecer volatilidad.

En síntesis, el mercado internacional presenta un tono pesado. En el país, la cosecha avanza sobre Córdoba y Santa Fe con rindes excelentes. Las Bolsas proyectan una producción de entre 24 y 24,5M/t, pero algunos privados estiman entre 25 y 26M/t. No obstante, será necesario evaluar el rinde de los cultivos en el centro y sur de Buenos Aires, donde podrían haberse visto afectados por anegamientos y heladas tardías.

Con una cosecha de este volumen, habrá que exportar entre 15 y 16M/t, una cifra muy superior a los 10–12M/t de campañas anteriores. “A Brasil podrían destinarse 7M/t, pero el resto deberá colocarse compitiendo con los grandes exportadores en destinos lejanos, como Medio Oriente o África. En consecuencia, para la Argentina solo puede esperarse precios FOB bajos para colocar la mercadería que excede el consumo interno, que no supera los 8M/t entre molienda, semilla y otros usos”, adelanta Olivero.

Hasta el momento se registran Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por 2,8M/t, que deberían incrementarse rápidamente para descomprimir el mercado. Frente a este panorama de abundancia, Olivero recomienda que, quienes tengan necesidades financieras para diciembre o enero, vendan ahora dado que las cartas ya están echadas y resultaría impensable un rebote importante de precios en el corto plazo. Quienes no requieran liquidez inmediata podrían optar por ensilar la mercadería y esperar hasta mediados de 2026, ya que los pases cercanos son muy bajos. En estos días, la posición Enero cotizaba a 179US$/t; marzo, a 185US$/t y recién julio subía hasta 192.