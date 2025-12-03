“Importante alivio”: un intendente cordobés dejará de cobrarle una tasa al campo

El municipio de Bell Ville, en el sudeste cordobés, discontinuará el cobro de las guías para el traslado de hacienda a partir del 1° de enero de 2026. La medida está contemplada en el presupuesto del próximo año y tiene consenso entre los distintos bloques, según contaron a este medio desde la Sociedad Rural de esa ciudad.

La novedad fue difundida por la misma entidad ruralista: “La Sociedad Rural de Bell Ville informa a sus asociados y a la comunidad productiva de la provincia que, tras varias gestiones realizadas ante las autoridades municipales, la Municipalidad de Bell Ville resolvió discontinuar el cobro de las guías para el traslado de hacienda a partir de 1° de enero de 2026. Esta medida representa un importante alivio en los costos operativos para los productores ganaderos, y es un reconocimiento al esfuerzo permanente que realizan para sostener la economía regional”.

La Rural de esa ciudad le agradeció a las autoridades municipales y pidió a otros municipios seguir esa medida. “La Sociedad Rural de Bell Ville reafirma su compromiso de seguir trabajando y gestionando activamente en defensa de los intereses de sus asociados y del desarrollo de la producción local”, precisó.

Según la categoría de animal, la guía ronda de 500 a 600 pesos por animal. El intendente local es Juan Manuel Moroni (UCR). Según dijeron a este medio, la oposición, representada por concejales del gobernador Martín Llaryora, también tenía una iniciativa para terminar con el tributo.

En el proyecto de ordenanza se mencionó que en los últimos tres años se eliminaron 65 derechos de oficina. “La principal tasa eliminada este año es la contribuciones que inciden sobre las ferias y remates de hacienda, mostrando así un alivio y una medida de alto impacto para el sector”, se lee.

Bell Ville está a 200 km de la ciudad de Córdoba

Federico Proietti, vicepresidente de la Rural de Bell Ville, y secretario de Cartez, indicó: “Es positivo que, por una vez, podamos comunicar decisiones que alivian la carga sobre el sector productivo. Probablemente sea la primera vez en muchos años que anunciamos la eliminación de una tasa, y por eso consideramos importante destacar la acertada medida adoptada por la Intendencia de Bell Ville. Difundir este tipo de decisiones también busca incentivar a que otros municipios sigan el ejemplo y dejen de cobrar una tasa que, además de no tener contraprestación, encarece innecesariamente la actividad”.

Proietti contó que desde el gremialismo rural lograron evitar que los municipios bloquearan los Renspa por falta de pago de esta tasa, “un paso clave para que los productores no quedaran sujetos a una restricción totalmente injustificada”.

Los productores buscan que otros municipios sigan el mismo ejemplo que Bell Ville

“Ahora ese camino se ve coronado tras el trabajo puntual con distintos municipios, que entendieron la necesidad de eliminar una tasa distorsiva, y, finalmente, con la decisión del gobierno provincial, respaldada por legisladores de distintos partidos de avanzar hacia su eliminación definitiva. Este avance es también el resultado del trabajo conjunto que venimos llevando adelante desde hace varios años entre la Rural de Bell Ville, Cartez y la Sociedad Rural Argentina – Distrito 4. Mantuvimos reuniones con el gobernador, quien coincidió con nuestra postura y se comprometió a abordar este tema en la nueva Ley de Marcas y Señales, además de acompañar proyectos legislativos orientados al mismo objetivo”, agregó.