El momento de la miel: más colmenas, buenos precios y una explosión de exportaciones

La actividad apícola logró avanzar de amarillo a verde, impulsada por buenos precios, mayor producción y un sólido desempeño exportador, en un Semáforo de las Economías Regionales de Coninagro. Según indicaron desde la entidad, encargada de hacer un relevamiento mensual, el tablero quedó conformado por seis actividades en verde, siete en amarillo y seis en rojo en octubre.

Indicaron que la apicultura fue la única actividad que cambió de categoría en el mes y lo hizo de manera contundente. Los precios aumentaron un 33% interanual, por encima de la inflación, mientras que las exportaciones crecieron 32% hasta alcanzar los US$233 millones. El componente productivo también acompañó, con un aumento del 14% en el stock de colmenas —que llegó a 4 millones— y una producción estimada de 75.000 toneladas anuales.

En el extremo opuesto, seis actividades permanecieron en rojo: yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. Todas enfrentaron un deterioro del componente de negocio, con precios que no lograron acompañar la inflación ni el aumento de costos operativos, lo que afectó la rentabilidad y limita cualquier posibilidad de recuperación en el corto plazo.

La apicultura se enciende en el Semáforo de las Economías Regionales Laura Caramelli /INTA

Entre las actividades en verde —bovinos, porcinos, aves, ovinos, granos y la ya mencionada apicultura— predominó un buen desempeño del componente de negocio. Los precios crecieron por encima de la inflación y se complementaron con mercados dinámicos y con indicadores productivos en alza, lo que permitió sostener la competitividad de estos sectores.

El semáforo de las economías regionales del mes de octubre

En el nivel intermedio, informaron que quedaron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca y peras y manzanas. Aunque algunos de estos sectores mostraron mejoras puntuales, ninguno logró consolidar una tendencia positiva. Con precios que no acompañaron la inflación, demanda sin demasiado dinamismo y costos en niveles elevados, estas producciones continúan transitando una fase de recuperación lenta y frágil.

En paralelo al semáforo, los datos del comercio exterior también muestran contrastes importantes entre las actividades. Entre enero y octubre de 2025, las 19 economías regionales relevadas exportaron US$48.420 millones, un 61% más que el promedio de la última década. La estructura exportadora reflejó una alta concentración: el 78% de los ingresos provino de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo), mientras que el 8,5% correspondió al sector bovino. El 13,5% restante, equivalente a unos US$6537 millones, fue aportado por el conjunto de las demás economías regionales.

El desempeño exportador, cuando se lo compara con promedios históricos, dejó ganadores y perdedores. El sector tabacalero fue el que más creció, con US$607 millones exportados y un salto del 289% frente al período previo. Le siguieron arroz (+206%) y forestal (+148%). Incluso el complejo lácteo mostró un avance notable, con un incremento del 90% en sus exportaciones durante los últimos doce meses.

En contraste, la actividad aviar fue la única que mostró un retroceso significativo en exportaciones, con una caída del 24% interanual y un nivel 65% menor al promedio histórico. Del lado de las importaciones, también hubo comportamientos divergentes: mientras el maní, los cítricos dulces y el vino duplicaron o casi duplicaron sus compras externas, las mayores bajas se registraron en papa (-51%), apicultura (-50%) y hortalizas (-49%), reflejando la volatilidad del comercio internacional.

En octubre, el precio al productor alcanzó los $4113 por kilo de novillo y $4040 por kilo de ternero, lo que representa una suba mensual del 27%

Señalaron que del lado de las importaciones, el total promedió US$2943 millones entre enero y octubre. Nuevamente, el complejo granario marcó la cancha, explicando el 76% de las compras externas. Luego se ubicaron la actividad forestal (5,4%), el sector porcino (5%) y el algodón (3%). El 11% restante se dispersó entre otras actividades de menor peso.