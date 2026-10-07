Antibióticos: fuerte rechazo a un planteo de productores de Irlanda que pidieron prohibir la carne argentina

Luego de que productores de Irlanda reclamaran a la Comisión Europea que restrinja el ingreso de carne vacuna argentina por un estudio que detectó residuos de antimicrobianos en suelos de feedlots del país, desde la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) rechazaron que los resultados puedan trasladarse a la inocuidad de la carne. La entidad, que colaboró con los investigadores facilitando el acceso a establecimientos, sostuvo que el trabajo tuvo un objetivo ambiental y que la Argentina cuenta con un sistema específico del Senasa para controlar residuos en los alimentos.

“Lo que demuestra es que se encuentran en los suelos residuos de antimicrobianos. Nada tiene que ver con los residuos en carnes ni con la inocuidad del producto”, dijo a LA NACION Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Las muestras fueron obtenidas entre 2021 y 2023 y la investigación buscó determinar qué ocurría en el ambiente con los antimicrobianos administrados a los animales.

El trabajo, titulado Assessment of Veterinary Antimicrobial Residues in Feedlot Soils in Argentina, fue publicado en septiembre pasado en la revista científica Antibiotics. Fue encabezado por Sergio Sánchez Bruni, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y Peers Davies, de la Universidad de Liverpool, junto con otros seis investigadores. Analizó muestras de suelo de corrales de 27 feedlots comerciales de diferentes regiones y escalas productivas y buscó 15 antimicrobianos mediante técnicas de cromatografía líquida y espectrometría de masas.

La investigación no tuvo como objetivo determinar la inocuidad de la carne, sino que formó parte de un programa de cooperación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido para estudiar la resistencia a los antimicrobianos en el suelo. El proyecto fue cofinanciado por el Conicet y el Departamento de Salud y Asistencia Social británico mediante el Global AMR Innovation Fund (Gamrif). La CAF facilitó la participación de las empresas y aportó las muestras necesarias para la investigación.

Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot

Según los investigadores, había pocos datos en América del Sur sobre residuos de antimicrobianos en suelos de feedlots, información necesaria para evaluar riesgos ambientales bajo el concepto de Una Salud. Los resultados mostraron monensina en los 27 establecimientos estudiados, con concentraciones que en algunos sitios superaron las 15.000 partes por billón (ppb). Otros antimicrobianos, principalmente tetraciclinas, fueron detectados en el 70% de los feedlots. La oxitetraciclina alcanzó en uno de los sitios valores cercanos a 14.000 ppb.

Otro de los resultados que destacó el paper fue que en el 40,7% de los establecimientos se detectaron compuestos que no aparecían en los registros disponibles de tratamientos. Entre ellos figuraron oxitetraciclina, tulatromicina, cefquinoma, enrofloxacina y ciprofloxacina. Los investigadores no atribuyeron ese resultado a una única causa: mencionaron como posibles explicaciones la persistencia histórica de los compuestos en el suelo, la redistribución de estiércol, registros incompletos, utilización fuera de indicación o contaminación cruzada.

Storni aclaró que se trataba de productos que al momento del relevamiento estaban aprobados para la salud animal. El dirigente también explicó por qué era esperable encontrar restos de los productos en el suelo. “Los antibióticos no se metabolizan por completo en el animal; es lógico que haya residuos”, señaló. Agregó que los hallazgos fueron heterogéneos dentro de los establecimientos y que hubo mayor presencia en corrales de inicio, donde los animales recién ingresados reciben tratamientos sanitarios.

Sergio Sánchez Bruni, investigador principal del Conicet, encabezó el estudio realizado en 27 feedlots argentinos

La controversia comercial surgió después de la publicación del estudio. La Irish Farmers’ Association (IFA), que representa a productores irlandeses, utilizó los resultados para reclamar a la Comisión Europea que avance con una prohibición sobre la carne argentina. Su presidente, Francie Gorman, pidió extender al país las restricciones aplicadas a Brasil y sostuvo que la investigación planteaba interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares europeos en materia de antimicrobianos. La Unión Europea dejó a Brasil fuera de la lista de países habilitados bajo las nuevas exigencias sobre antimicrobianos desde septiembre de este año.

Para Storni es difícil que la situación de Brasil pueda equipararse con la argentina. “Es un escenario que nada tiene que ver [con Brasil]; es totalmente distinta. Acá, lo que este estudio realmente marca es el residuo en suelos y no en carne”, afirmó.

En 2024, el Senasa prohibió en todo el territorio nacional el uso y comercialización de productos veterinarios con principios activos antimicrobianos destinados a promover el crecimiento, mejorar el desempeño o aumentar la eficiencia alimentaria de los animales. La normativa contempla, no obstante, excepciones para determinados antimicrobianos empleados como aditivos para alimentos animales, entre ellos la monensina.

La Argentina tiene el Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA) cuyo objetivo es detectar residuos y contaminantes que superen los valores establecidos por la legislación en productos destinados al consumo humano. Los planes de muestreo abarcan productos para consumo interno, exportación e importación y, según el Senasa, cuentan con la aprobación de servicios sanitarios de la Unión Europea y de los Estados Unidos, entre otros mercados.

El Senasa realiza extrictos controles sobre la carne argentina de exportación ExAFIP

“Hoy Argentina no tendría nada de qué preocuparse. Tiene un sistema sanitario que, a través del Senasa, hace los controles pertinentes de residuos de antimicrobianos en carne. Eso nada tiene que ver con este estudio”, afirmó.

Para Storni, este antecedente puede servir para revisar las prácticas dentro de los establecimientos y profundizar las investigaciones sobre resistencia antimicrobiana.