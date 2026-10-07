El Niño, la infraestructura y las retenciones, entre los temas que llevaron al campo a debatir en Entre Ríos

La infraestructura, la situación climática, el fenómeno de El Niño y la seguridad rural fueron algunos de los principales temas que se debatieron durante un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Gualeguaychú, Entre Ríos. La jornada reunió a productores, dirigentes y autoridades para analizar la situación del sector agropecuario y los desafíos que enfrenta la producción entrerriana, según informó la entidad.

Desde la SRA explicaron que la actividad comenzó con una reunión de la Comisión Directiva Ampliada de la entidad, de la que participaron integrantes de la conducción y delegados del Distrito 7. Según detallaron, durante el encuentro se intercambiaron diagnósticos sobre la situación productiva de la región y se analizaron los principales temas que preocupan a los productores.

Más tarde se realizó un encuentro abierto con productores, del que participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales y autoridades locales. La actividad permitió reunir a representantes del sector con autoridades provinciales para abordar distintas cuestiones vinculadas con las condiciones en las que se desarrolla la producción agropecuaria en la provincia.

Uno de los principales ejes fue la infraestructura y su impacto sobre la producción. En ese marco, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, realizó una exposición sobre las obras y las condiciones de infraestructura necesarias para acompañar el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Entre los temas abordados estuvieron los caminos rurales, las rutas y la conectividad. Desde la entidad señalaron que se trata de cuestiones que tienen incidencia directa sobre la actividad agropecuaria, tanto por su impacto en la logística y los costos como por su importancia para sostener la competitividad y generar condiciones que permitan nuevas inversiones.

El clima y, en particular, El Niño también estuvieron entre los temas analizados durante la jornada. Pablo Mercuri, director del Centro de Recursos Naturales del INTA Castelar, realizó una presentación sobre la situación climática y los posibles efectos del fenómeno sobre las actividades agropecuarias.

Según indicó la SRA, durante la exposición se analizaron distintos escenarios climáticos y la importancia de disponer de información que permita anticipar situaciones y tomar decisiones con mayor previsibilidad. Para los productores, agregó la entidad, conocer las condiciones climáticas resulta clave a la hora de planificar las campañas, administrar los riesgos y reducir el impacto que pueden tener los eventos extremos sobre la producción.

Productores, dirigentes y autoridades participaron de la jornada organizada por la Sociedad Rural Argentina en Gualeguaychú sra

Frigerio habló sobre la carga impositiva que enfrenta el sector agropecuario y volvió a cuestionar las retenciones. “En el campo, a diferencia de otros sectores, hace mucho tiempo nos exprimen con las retenciones, ese impuesto horrible, que este Presidente se comprometió a bajarlas hasta eliminarlas”, sostuvo el gobernador.

El mandatario entrerriano también destacó el interés internacional por la Argentina y por sus distintas actividades productivas. En ese sentido, recordó el viaje que realizó a París junto con el presidente de la SRA, Nicolás Pino, y destacó la atención que, según afirmó, existe sobre sectores como la energía, la minería y el agro.

“Estuvimos con Nicolás en París y es muy importante lo que pasó ahí. Es evidente el interés que existe por la Argentina, no solo por la energía, la minería y por algo más tradicional, que es el campo y lo que representa en el mundo con su competitividad”, afirmó Frigerio.

Además, valoró la participación de los gobiernos provinciales en la promoción del potencial productivo del país. “Fue muy importante que 14 gobernadores acompañaran a un Presidente a mostrar todo el potencial que tiene nuestro país”, señaló.

Por su parte, Pino destacó la importancia de que la conducción de la entidad mantenga un contacto directo con los productores de las distintas regiones del país. La realización de la reunión en Gualeguaychú, según explicó la SRA, forma parte de una serie de actividades con las que busca acercarse a las diferentes zonas productivas y conocer las particularidades de cada una.

“Hay que estar en el territorio, escuchar a los productores y conocer de primera mano lo que están viviendo”, sostuvo Pino. Desde la entidad señalaron que ese contacto permite conocer las necesidades particulares de cada región y llevar esos planteos a la agenda de la conducción nacional.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, durante el encuentro realizado en Gualeguaychú sra

En el caso de Entre Ríos, la infraestructura, la seguridad rural y el escenario climático quedaron entre las principales cuestiones planteadas durante el encuentro. Según informó la SRA, se habló de la necesidad de mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad en las zonas rurales y contar con información y herramientas para enfrentar los posibles escenarios climáticos, entre ellos los vinculados con El Niño.

La entidad señaló que este tipo de reuniones forman parte de su estrategia de recorrer distintas regiones del país y mantener un vínculo directo con los productores para incorporar las problemáticas de cada zona a su agenda.