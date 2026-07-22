El optimista pronóstico de los CEO del agro por los millones de dólares que podrían entrar al país

El agro podría generar un ingreso de divisas adicional al país por 25.000 millones de dólares en la próxima década por un aumento de la producción de granos, carnes y lácteos si se sostiene la estabilidad de la economía, baja la presión impositiva y el sector privado tiene mayores incentivos para invertir. En 2025, las exportaciones agroindustriales superaron los US$51.000 millones y representaron el 60% de las ventas externas totales de bienes.

Esa fue una de las principales conclusiones del panel en el que participaron el presidente de Banco Galicia, Gastón Bourdieu; el CEO de Adecoagro, Mariano Bosch, y el presidente de Cargill Argentina, Fernando García Cozzi, en la jornada “El negocio de alimentar” en la Exposición Rural de Palermo.

Los ejecutivos, además, si bien coincidieron en que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante reformas que impulsan a la producción, todavía el país necesita “restablecer la confianza” y consolidar ese rumbo más allá del actual período presidencial.

“Nosotros tuvimos diez default y cuatro o cinco confiscaciones de depósitos: eso explica por qué Uruguay tiene 73 puntos de riesgo país y nosotros todavía 400”, dijo Bourdieu al ejemplificar la falta de confianza de los inversores externos e internos. Esa incertidumbre en las reglas de juego también afecta al sistema financiero local y a la posibilidad de mejorar la oferta de créditos a la producción", explicó.

Gastón Bourdieu, presidente de Banco Galicia; Mariano Bosch, CEO de Adecoagro y Fernando García Cozzi, presidente de Cargill Argentina en la jornada sobre granos y carnes en la Exposición Rural de Palermo BAIRO

El presidente de Banco Galicia citó un trabajo reciente de la Fundación Producir Conservando respecto de la posibilidad de aumentar la producción de granos, carnes y leche en los próximos diez años que generaría un ingreso adicional de divisas por US$25.000 millones, si baja la presión impositiva y hay mejoras claras en la infraestructura, entre otras limitantes.

Al respecto, Bosch sostuvo que la Argentina tiene ventajas notorias sobre otros países para la producción agroindustrial, pero que requiere de reglas claras y estabilidad. Además, resaltó las condiciones favorables de sustentabilidad que ofrece el país. “La capacidad de fijación de carbono en todas las actividades agroindustriales se puede multiplicar por cinco”, dijo el CEO de Adecoagro y resaltó que en todos los sectores hay una gran oportunidad de generar valor. “El potencial es gigantesco”, destacó.

Bosch identificó a la lechería como uno de los sectores que tienen mayores posibilidades de crecer en producción. “Hace casi 30 años que producimos la misma cantidad de leche”, dijo. Esa marca se alcanzó en 1998 con 11.000 millones de litros. No obstante, explicó que están dadas las condiciones para incrementar la producción, pero que hay cuellos de botella en el eslabón industrial. “En esta primavera se va a producir un millón más de litros que el año pasado y no hay capacidad industrial para procesarla”, advirtió. Esto es por la crisis de diferentes empresas lácteas como SanCor y Verónica que enfrentan conflictos judiciales y laborales.

Retenciones

García Cozzi, en tanto, hizo hincapié en el daño que provocan las retenciones a las que definió como impuesto a la exportación. “Necesitamos reglas de juego que incentiven la producción”, dijo y destacó la necesidad de eliminar las retenciones. “No se puede pensar en un aumento de la producción mientras exista un impuesto a la exportación”, señaló.

El presidente de Cargill Argentina lamentó que en las últimas décadas haya habido un constante cambio en las reglas de juego, lo que le restó previsibilidad a las inversiones del agro. “Un productor planificaba su cosecha en octubre y en marzo se encontraba con que le aumentaban los impuestos a la exportación”, dijo. “Y al productor le tiene que ir bien, es el eje de todo”, afirmó.

García Cozzi destacó que recientemente dos empresas competidoras del complejo oleaginoso anunciaron inversiones por un total de US$1000 millones (Louis Dreyfus en Bahía Blanca, y ACA y Molinos Agro en Timbúes), pero que se requieren señales de largo plazo para aumentar la producción.

Se destacó la necesidad de inversiones

Los empresarios coincidieron en la necesidad de mejorar la infraestructura en rutas y ferrocarriles. “Los que salimos a la ruta sabemos que tenemos que ir cada vez más despacio”, dijo Bosch. En tanto, Bourdieu destacó el modelo de Australia que incentiva la participación del sector privado con financiación de largo plazo. A su vez, García Cozzi explicó que una mejora en el transporte ferroviario de cargas permitirá aumentar la producción en zonas alejadas de los puertos.

Respecto de las políticas que se deberían implementar en la actividad, Bosch puntualizó la ley de semillas, que pone el énfasis en el cuidado de la propiedad intelectual en el desarrollo de variedades y la ley de tierras, que elimina las restricciones al ingreso de inversores extranjeros.

Bourdieu, además, recordó que el agro, a diferencia de lo que se suele difundir, es generador de mano de obra. “En la Fundación Producir Conservando hicimos un estudio hace más de 20 años, coordinado por Juan José Llach, que decía que el campo ocupaba al 36% de la mano de obra del sector privado, en forma directa e indirecta; recientemente, en Estados Unidos realizaron una investigación similar y notaron que era del 30%”, sostuvo.