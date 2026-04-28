El precio de exportación de la carne alcanzó un récord histórico

El precio de la carne vacuna para la exportación se ubica en niveles históricos en términos nominales. Este comportamiento se da en un contexto de fuerte demanda internacional, oferta limitada a nivel global y una recomposición del mix de mercados que mejora el valor promedio.

Según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), en marzo el valor medio alcanzó los US$6802 por tonelada, con una suba de 7,1% frente a febrero y de 42,9% interanual, lo que marcó un punto máximo dentro de la recuperación que viene mostrando el mercado desde 2025. El precio promedio es superior al pico de US$6300 por tonelada de abril de 2022.

La suba se da en un escenario internacional con precios en alza. El consultor ganadero Víctor Tonelli señaló: “Hace 25 meses que la carne sube consecutivamente todos los meses a nivel internacional por efecto de una falta de oferta en general”.

Según indicó, el proceso se vincula con un crecimiento sostenido de la demanda mundial que obligó a los países productores a vender más volumen del habitual. “El crecimiento de la demanda fue tan explosivo que la mayoría de los países productores, incluyéndonos, tuvo que liquidar stock para poder abastecer ese crecimiento”, afirmó.

Ese movimiento dejó menos margen hacia adelante. Al haberse utilizado más hacienda en el corto plazo, la disponibilidad actual es más ajustada. En ese contexto, agregó: “La demanda sigue creciendo, hoy no hay capacidad de respuesta a esa demanda y como la oferta resulta insuficiente, los precios arbitran en suba”.

También señaló que se trata de un proceso de más largo plazo, vinculado a cómo funciona la producción ganadera. Para aumentar la cantidad de animales disponibles no alcanza con una campaña: requiere tiempo. “Es un problema estructural de la oferta” y que los ciclos de recomposición de stock duran más de tres años. Esto implica que, mientras los países retienen animales para recomponer sus rodeos, hay menos carne disponible en el mercado.

En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de carne vacuna generaron más de US$1000 millones Cézaro De Luca - EFE

Desde el Consorcio ABC, en tanto, aclararon que estos precios deben leerse en términos nominales. Es decir, reflejan valores altos en dólares, pero no contemplan el efecto de la inflación internacional, que ronda el 3% anual. Bajo ese criterio, explicaron que al ajustar las series históricas los niveles actuales se asemejan a otros momentos de precios elevados.

Entre esos antecedentes mencionaron períodos como 2007/2009 y 2022. En el primer caso, señalaron que la Argentina no logró capitalizar esos valores por las restricciones a las exportaciones vigentes en ese momento, como cupos y permisos oficiales que limitaban los envíos.

Para 2022, en tanto, detallaron referencias de distintos mercados: China se ubicaba alrededor de US$7000 por tonelada para carne de calidad media, la cuota Hilton cerca de US$15.000 y el mercado israelí en torno a los US$9500. En ese marco, agregaron que el precio promedio de exportación también depende del destino de las ventas.

Desde la entidad señalaron que el llamado “mix de mercados” influye directamente en ese valor promedio. Es decir, no solo importa cuánto paga el mundo, sino también a qué países se les vende. Si aumenta la participación de destinos con mejores precios, como Estados Unidos o Europa, el promedio sube frente a un esquema más concentrado en China, donde los valores son más bajos.

Ese punto cobra relevancia en el contexto actual, tras la ampliación del cupo de exportación hacia Estados Unidos, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas sin aranceles. Se trata de un mercado que paga precios más altos, por lo que una mayor presencia en ese destino puede elevar el valor promedio de exportación, más allá de la evolución general de los precios internacionales.

Falta oferta en el mundo

En este escenario de precios firmes, el impacto ya se refleja en el comercio exterior. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de carne vacuna generaron más de US$1000 millones, impulsadas tanto por la mejora en los valores como por el volumen embarcado.

De acuerdo con datos del Consorcio ABC, en el primer trimestre de 2026 se exportaron cerca de 164.100 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente US$1070,8 millones. Solo en marzo, los envíos al exterior alcanzaron unas 61.600 toneladas, con ingresos por US$419,3 millones.

En cuanto a los destinos, China se mantiene como el principal comprador de carne argentina, concentrando la mayor parte de los embarques, aunque con valores por tonelada más bajos que otros mercados. En paralelo, crece la participación de destinos que pagan mejores precios, como Estados Unidos y Europa, lo que también contribuye a elevar el promedio general.