Las lluvias irregurales en Brasil y el conflicto en los puertos argentinos, dos de los fundamentos alcistas Crédito: Shutterstock

Los precios de la soja volvieron a subir hoy en la Bolsa de Chicago y se ubicaron en el nivel más alto desde mediados de agosto de 2014. Las lluvias irregulares sobre las principales zonas productoras de la oleaginosa en Brasil y la continuidad del paro en las terminales portuarias argentinas, que podría desviar operaciones hacia proveedores estadounidenses de harina y de aceite, fueron los principales argumentos de la tendencia alcista de las cotizaciones.

Al cierre de las operaciones, las pizarras reflejaron aumentos de US$6,89 y de 6,79 sobre los contratos enero y marzo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 448,27 y de 449,74 dólares por tonelada. En la semana estas posiciones ganaron un 5,1 y un 5 por ciento respecto de los valores vigentes el viernes anterior, de 426,41 y de 428,43 dólares, respectivamente.

Acerca del clima en Brasil, donde los privados mantienen una brecha en sus estimaciones de producción 2020/2021 de soja que va de 127 a 134 millones de toneladas, los pronósticos auguran lluvias irregulares sobre los principales Estados productores del grano grueso.

"Este sábado se pronostica mucho sol, calor y clima estable entre el centro-sur de Mato Grosso y el oeste de Mato Grosso do Sul, debido a un sistema de alta presión atmosférica que inhibe la formación de nubes cargadas en estas áreas", pronosticó hoy el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, que para el domingo auguró lluvias sobre el medio oeste brasileño, debido a un nuevo corredor de humedad que gana intensidad y que favorece la formación de nubes cargadas.

En cuanto al sur de Brasil, el organismo indicó que el sábado "las lluvias cobran fuerza y esta vez afectan desde el norte de Paraná hasta el sur de Rio Grande do Sul. Los mayores volúmenes y posibilidades de tormentas ocurren en el sur, suroeste y centro de Rio Grande do Sul. El domingo, las lluvias se concentran nuevamente en todo Paraná, Santa Catarina y en el norte de Rio Grande do Sul".

Respecto de la influencia de los conflictos entre gremios y exportadores en el nivel local, los operadores consideran que la prolongación de la inactividad en las terminales portuarias no solo afectará la salida en tiempo y forma de mercaderías ya negociadas, sino que podría hacer que muchas de las multinacionales que operan tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, cambien el origen de sus envíos, ya no sólo de harina y de aceite de soja, sino también de maíz.

En ese sentido, según un informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, al 16 del actual se despacharon 657.262 toneladas de maíz, un volumen que representó el 38% de los 1,7 millones de toneladas programados para ser despachados durante todo diciembre.

"El atraso más notorio se registra en los subproductos de soja. Para el caso de la harina/pellets de soja se embarcaron 586.806 toneladas de los 2,3 millones de toneladas, es decir, solo un 25% del total a enviar al exterior antes de fin de año, mientras que en aceite de soja, la carga dispuesta para el corriente mes totaliza 614.504 toneladas, de las cuales apenas se embarcó el 14%, unas 86.370 toneladas", detalló el trabajo.

La solución o la continuidad del conflicto que paralizó la logística en los puertos argentinos será la semana próxima un fundamento importante para la formación de los precios de la soja en la Bolsa de Chicago, a la par del clima en Sudamérica, donde los cultivos comienza a atravesar etapas relevantes para la formación de sus rendimientos, particularmente en zonas de Brasil.

En el mercado disponible local no hubo cambios hoy, dado que las fábricas volvieron a proponer 27.600 pesos por tonelada de soja con entrega inmediata sobre las terminales del Gran Rosario, equivalentes a 334 dólares. Por la mercadería de la próxima cosecha, para las descargas entre abril y mayo, las ofertas oscilaron de 307 a 314 dólares por tonelada.

En el Matba Rofex los contratos enero y mayo de la soja sumaron hoy US$0,50 y 4, tras terminar la rueda con ajustes de 336 y de 314,50 dólares por tonelada. En el balance semanal dichas posiciones subieron un 1,5 y un 3,4 por ciento frente a los 331 y a los 304,20 dólares vigentes el viernes anterior.

