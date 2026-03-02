Desplome: en febrero cayó un 30% la liquidación de divisas de la agroexportación

Según Ciara-CEC, el mes pasado ingresaron US$1289 millones
La liquidación de divisas de la agroexportación se derrumbó en febrero pasado un 30%, según informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Diversos paros impactaron en la actividad.
Según indicó la entidad en un comunicado, cámara que representa el 48% de las exportaciones argentinas, “durante el mes de febrero las empresas del sector liquidaron la suma de US$1289 millones; implicando un 30% menos en relación al mes de enero de 2026″.
En tanto, el acumulado de 2026 ya asciende a 3140 millones de dólares, “que comparado a igual periodo del año 2025 significó un ingreso inferior del 26%”.
Noticia en desarrollo
LA NACION
