El río que se convirtió en una pista de mountain bike por la sequía

Todos los fines de semana, Lito Ruiz practica mountain bike con su grupo de ciclismo en la costadel río Rojas. Solían hacer siempre el mismo recorrido, salían de la ciudad en dirección a Salto. Sin embargo, este sábado uno de los integrantes del equipo propuso ir en dirección opuesta; según les comentó, había escuchado que río arriba había muy poca agua.

“Me llevé una sorpresa increíble porque no es que hay poca agua, sino que directamente no hay. Apenas quedan unos pocos charcos que se formaron en los pozos, pero después es un camino de piedra. No hay más río. Una tristeza total, yo nunca vi algo igual”, comenta Ruiz que tiene 51 años y es nacido en Rojas.

Como en la zona no hay montañas, cuentan que siempre buscamos este tipo de recorridos que tienen subidas y bajadas para poder entrenar

Desde hace 12 años que practica mountain bike, además tiene una empresa que transporta insumos para el campo. Hace cuatro años, contó, fundó junto a otros ciclistas el grupo Bike Team Rojas, que actualmente tiene 30 integrantes, casi todos vinculados la campo, con quienes los fines de semana se juntan a entrenar.

“Como en la zona no hay montañas siempre buscamos este tipo de recorridos que son más atractivos y nos permiten entrenar. Como los hacemos siempre, los conocemos de memoria. Incluso, hay muchas zonas en donde generalmente se nos dificulta andar por los arroyos afluentes al rio, pero ahora ya no queda ninguno”, sostuvo.

Los ciclistas llegaron hasta la laguna La Tigra y quedaron sorprendidos por la poca agua que había

Sobre el recorrido del sábado, contó que lo comenzaron por la orilla del rio, pero cuando vieron que en el lecho no había agua decidieron empezar a circular por ahí. “Para nosotros es mucho más atractivo porque es todo desparejo, tiene piedras y se parece a los recorridos del mountain bike, pero nos asombramos con lo que nos encontramos a nuestro paso. Es una tristeza enorme para los que estamos acostumbrados a ver el rio tan profundo, con peces y mucha fauna, y de golpe nos lo encontramos totalmente vacío”, indicó.

El grupo Bike Team Rojas nació hace cuatro años, todos los fines de semana entrenan juntos

Según detalló salieron unos 15, pero algunos se quedaron en el camino. “Llegamos hasta la laguna la Tigra. Da mucha pena verla porque no tiene nada de agua, cuando antes tenía unos cuatro a cinco kilómetros de ancho y hoy apenas tienen unos 500 metros de cinco centímetros de alto de agua. La pudimos cruzar de un lado al otro, antes eso o no se podía hacer”, dijo.

Al igual que los ciclistas, la semana pasada Georges Breitschmitt, productor agropecuario, compartió algunas fotos del río Rojas en las redes sociales y las comparó con imágenes que había tomado en 2021. La diferencia estaba a la vista. De un gran caudal se pasó a un lugar seco.

En dialogo con este medio, el ruralista contó que se había quedado sorprendido al ver que por debajo del viejo puente de hierro del río Rojas, en el norte bonaerense, no pasaba agua.

El cauce estaba completamente seco, solo había quedado la tierra resquebrajada. Sacó su celular y empezó a filmar. “Tengo 50 años, vine acá toda la vida y nunca lo había visto así”, dijo el productor.

El río de Rojas, cortado y sin caudal

El presidente de la rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego Alberto del Solar Dorrego, compartió las imágenes de los ciclistas en redes sociales y manifestó: “Queda expuesto el lecho del Río Rojas, en un año de sequía, cuando se profundiza y limpia aguas abajo entre Salto y Arrecifes para evacuar excesos hídricos hacia el Paraná, sin prever ni presupuestar reservorios de agua. Desertificación en camino”.

En diálogo con LA NACION, explicó que en el partido no hay ningún tipo de reservas hídricas en el suelo, a tal punto que la napa freática esta al doble de profundidad de lo que está normalmente. “En Rojas, dependiendo las lomas y los bajos, suele estar entre 3,50 y 4,20 metros, pero en estos momentos esta pasado los ocho llegando nueve”, sostuvo y remarcó: “No hay ningún tipo de reserva hídrica en el suelo y los cultivos que se han sembrado van a depender únicamente y exclusivamente de lo que llueva”.

