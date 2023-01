Con fondos provinciales y nacionales: el Gobierno evalúa medidas para productores del norte de Santa Fe

escuchar

En el Gobierno evalúan medidas para ayudar a los productores ganaderos del norte de Santa Fe que atraviesan una crítica situación por la sequía. Hasta el momento, según adelantaron fuentes a LA NACION, se desembolsarían alrededor de $1300 millones para atender las acuciantes necesidades de los más afectados por el fenómeno de La Niña. Falta definir el alcance que tendrá la medida, pero los anuncios se harían en el marco de un recorrido que podría hacer el ministro de Economía, Sergio Massa en esta semana.

El jueves pasado, mientras Massa anunciaba el pago de $3500 millones para compensar a productores porcinos, de carne aviar y huevo en Entre Ríos, también adelantó que asistirán a los productores afectados por la sequía en el norte santafesino, aunque entonces no especificó en qué consistirá la ayuda de manera concreta, en estos momentos la provincia y el gobierno nacional trabajan para definir de qué forma se llevará adelante y en el marco de qué programa se oficializará.

Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION “es probable” que el ministro recorra la provincia, acompañado por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aunque si bien no están definidos los días que se barajan en la agenda oficial sería miércoles o jueves. Allí se anunciaría una ayuda de 1300 millones de pesos para atender a los productores afectados por la sequía extrema. Sumado a esto, de acuerdo con los trascendidos, habría un aporte de 400 millones que entregará la provincia, y de estos habrá uno no reintegrable de hasta 100 mil pesos para los pequeños productores que aún subsisten en la región de los denominados Bajos Submeridionales, aunque no está confirmado si este sería el número final.

La sequía azota la zona norte de Santa Fe de forma desesperante Marcelo Manera - LA NACION

Tras una consulta de LA NACION a las autoridades provinciales, estos mencionaron que se “están definiendo” los pormenores, pero que “se estarían sumando a fondos provinciales otorgados y en gestión”. Entre las versiones que se manejan esto sería en el marco del Plan GanAr, aunque no fue confirmado de manera oficial. Semanas atrás, el secretario había mencionado que para la ganadería bovina -los feetlots- estaban viendo “de generar algunas condiciones de comercialización favorables”, ya que en los demás sectores resultaba más sencillo de implementarla.

La semana pasada, el Gobierno anunció que el sector porcino dispondrá de $1000 millones entre los productores de menos de 1000 madres, quienes recibirán una compensación de $30.000 por tonelada de soja o sus equivalencias en subproductos o alimento balanceado, compradas entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre del 2022. En el caso de las compensaciones para huevos se van a destinar en total $500 millones, y en avícolas el desembolso será de $2000 millones.

La ayuda será para compensar a estas actividades por el gasto extra por las dos ediciones del dólar soja, que en septiembre pasado tuvo un tipo de cambio de $200, mientras que en diciembre fue de $230. Esto impactó sobre el precio del grano, sus subproductos y el balanceado que necesitan estas actividades, pero en el medio habían quedado pendiente los feetloteros, que tendrán noticias en las próximas horas.

En Santa Fe

Por otra parte, el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, dijo a LA NACION que la administración provincial contrató equipos cisternas por 50 millones de pesos para provisión y distribución de agua en los campos más afectados, y camiones con acoplados para el traslado de hacienda desde aquella región hacia zonas más al sur o de provincias vecinas. “Ocho de esos equipos están funcionando en el departamento Vera”, apuntó para agregar que “también se distribuye alimento para los rodeos” ya que los productores no pueden hacerse cargo.

“Si hacemos un corte hoy, por ejemplo, podemos decir que desde que se inició la parte más crítica de la serie de problemas generados por la sequía, la ayuda destinada es de unos tres millones de pesos para cuatro o cinco mil productores. Esto es porque estamos desarrollando un trabajo articulado con las sociedades rurales, con entidades que representan a pequeños productores, y con las comunas y legisladores de cada zona, porque entendemos que estas cuestiones están por encima de las ideologías y de las políticas partidarias”, explicó Costamagna.

“Es una situación muy compleja porque de una manera u otra ataca a distintas actividades de la provincia”, subrayó.

Consideró que “si bien el norte es más vulnerable, por una serie de factores, como su sistema productivo, porque no hay agua buena, porque son campos más grandes, y por ende más vulnerables” también están asistiendo a productores del sur y del centro provincial, “con un trabajo conjunto con entidades para el desarrollo y las sociedades rurales”, según dijo.

Informe de: José E. Bordón