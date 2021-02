Jorge Chemes, titular de CRA, cruzó a Dady Brieva por sus dichos sobre cupos a la exportación

Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2021 • 17:22

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, cruzó a Dady Brieva luego de que opinara sobre los dichos del presidente Alberto Fernández, que podría establecer cupos a la exportación o subir las retenciones. "Que se dedique a ser artista", lanzó el dirigente agrario.

Todo comenzó este domingo, cuando el ex Midachi dijo que espera que el Gobierno no dé marcha atrás con esta idea, como sucedió con el cepo al maíz. "Se animó a tocar a los dioses. Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente", había dicho Dady Brieva. "En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida", aseveró el actor.

Ante los dichos de Brieva, Chemes, titular de una de las entidades de la Mesa de Enlace, hizo un duro descargo. "Yo creo que está enduido de mucha ideología y tal vez de algo de resentimiento", afirmó este lunes en diálogo con Radio con Vos.

Luego, agregó: "Le diría a Dady Brieva que se dedique a ser artista, que es muy bueno y un excelente cómico. Además, le diría que se informe mejor cuando opina".

Respecto de las declaraciones realizadas por el actor, Chemes observó: "No me gustan, porque están cargadas de agresividad". Finalmente, expresó: "Hoy el país necesita tranquilidad y pacificación y esto no suma".

A su vez, Chemes también habló en radio La Red, donde también apuntó contra Brieva: "No sé si tomarlo como una provocación. Respeto lo que él piense políticamente, pero esperemos que no sea una amenaza". Para completar, el presidente de CRA se lamentó y consideró que no es bueno tener declaraciones como las que hizo el actor.