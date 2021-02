Dady Brieva, sobre las retenciones al campo: “Alberto Fernández se animó a tocar a los dioses”

Dady Brieva participó este domingo de una entrevista en la que volvió a referirse al escenario político con una marcada defensa a las medidas que lleva adelante el oficialismo. En diálogo con Mauro Viale para Mauro, la pura verdad, por América, el actor opinó sobre la reciente decisión del presidente Alberto Fernández de establecer cupos a la exportación si el sector agropecuario no frena el aumento de precios de los alimentos. “Se animó a tocar a los dioses”, expresó.

Brieva dijo que espera que el Gobierno no de marcha atrás con esta decisión, como sucedió con el cepo al maíz. “Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”, opinó.

Y continuó: “Cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos. Después sí, que exporten todo lo que quieran”.

El ex Midachi se refirió a la compleja situación económica que atraviesan todos los sectores del país y concluyó: “En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”.

El presidente Alberto Fernández advirtió este domingo en una entrevista a Página 12 que podría “subir las retenciones o poner cupos” si los exportadores de alimentos trasladan a sus productos “los precios internacionales” y justificó su postura con una defensa de los argentinos. “Ellos no producen en dólares”, dijo al respecto.

En medio de la tensión entre el campo y el Gobierno por la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y las medidas para paliarla, el mandatario indicó que, si bien necesita que el sector exporte, no puede comprometer el acceso de la población a los productos básicos.

