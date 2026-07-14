El tomate no alcanzó su color y la fuerte importación no fue suficiente: el precio subió un 22,5%

Casi 12 veces más que la inflación fue lo que subió el tomate en junio pasado. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 1,9%, el precio del tomate trepó 22,5% y encabezó los aumentos entre los alimentos relevados por el Indec. El salto respondió a un problema climático que redujo la oferta de producción local lista para comercializar y disparó las importaciones desde Chile. En contraste, varias frutas registraron fuertes bajas por una mayor oferta y la carne dejó atrás las fuertes subas que habían marcado los primeros meses del año.

Según el Indec, el kilo de tomate redondo pasó de $2775,52 en mayo pasado a $3400,05 en junio. En el Mercado Central explicaron que el problema no fue la falta de tomate, sino la escasez de fruta con el grado de maduración que demanda el mercado. "No hay tomate con color porque hizo mucho frío. Para que madure rápido necesitás temperaturas superiores a 22 o 23 grados. Todo el tomate que se está vendiendo tiene poco color. El único tomate bien colorado que hoy hay en plaza es el chileno y vale una moneda: un cajón [22 kg] cuesta alrededor de $55.000“, señalaron.

Ese faltante también se reflejó en las importaciones. Mientras en enero ingresaron desde Chile 104,96 toneladas de tomate y en febrero fueron 494,18 toneladas, el volumen comenzó a crecer con fuerza hacia el invierno. En mayo llegaron 1465,18 toneladas y en junio el ingreso volvió a más que duplicarse hasta alcanzar 3248,84 toneladas, según datos del comercio exterior.

El limón registró una de las mayores bajas de precios del mes. En el Mercado Central atribuyeron la caída a la mayor oferta propia de la temporada de cosecha

Después del tomate, los mayores aumentos entre los alimentos fueron para la papa, que subió 4,8%, de $1473,32 a $1544,25 el kilo; la lechuga, con un alza del 4,6%, de $4359,25 a $4560,16; el zapallo anco, también con 4,6%, de $1139,62 a $1192,04; y la cebolla, que avanzó 3,9%, de $1247,32 a $1295,49.

En las carnes, en cambio, el panorama fue muy distinto al de las verduras. Los precios mostraron movimientos mucho más moderados, con algunas subas y también bajas según el corte. De acuerdo con el Indec, la carne picada común aumentó 2,1%, mientras que el asado bajó 1,8%, de $17.237,32 a $16.929,32 el kilo; la nalga retrocedió 0,9%, de $21.810,46 a $21.611,61; el cuadril cayó 0,5%, de $21.163,92 a $21.053,20 y el pollo entero prácticamente no tuvo cambios, con una suba de apenas 0,6%, de $4794,21 a $4820,82.

Ese comportamiento coincidió con lo que reflejó días atrás el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Luego de las fuertes subas registradas durante el verano y el comienzo del otoño, los precios se desaceleraron. Entre los factores esto fue por una menor presión sobre el precio de la hacienda y un consumo interno que sigue mostrando dificultades para absorber nuevos aumentos, un escenario que limitó nuevos ajustes en las carnicerías.

Las frutas mostraron la tendencia opuesta a la de las verduras. El limón fue uno de los productos que más bajó en junio: cayó 19,1%, al pasar de $1905,18 a $1541,85 el kilo. La naranja retrocedió 18,9%, de $1577,62 a $1279,85, mientras que la banana bajó 2,2%, de $2581,79 a $2523,89. La manzana, en tanto, prácticamente no tuvo cambios y registró una leve suba del 0,1%.

A diferencia de las verduras, los precios de la carne mostraron movimientos mucho más moderados en junio, con leves subas en algunos cortes y bajas en otros, según el Indec

En el Mercado Central explicaron que, a diferencia de lo ocurrido con el tomate, la baja del limón respondió a una mayor disponibilidad de fruta. “Hay mucha producción y no se vende tanto. Estamos en plena temporada y, cuando hay tanta mercadería para la demanda que existe, el precio baja”, resumieron. Es decir, mientras la escasez hizo subir el precio del tomate, en el caso del limón fue la abundancia de oferta la que empujó los valores hacia abajo.