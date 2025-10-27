Elecciones: el Gobierno dio un batacazo en amplias regiones productivas y hasta revirtió resultados de septiembre adversos

Se dio vuelta la taba, como se dice en el campo cuando la suerte cambia, y esta vez fue para Alianza La Libertad Avanza (LLA). En un inesperado vuelco electoral, la fuerza de Javier Milei logró un triunfo contundente en las elecciones legislativas nacionales de ayer, tiñendo nuevamente de violeta la geografía argentina, como en 2023, en particular en los distritos ligados al campo.

Lejos parecen haber quedado las votaciones bonaerenses de septiembre pasado, cuando Fuerza Patria se impuso por 13 puntos sobre Alianza LLA. En apenas 50 días, el escenario político se transformó de manera radical, con un oficialismo protagonizando una remontada que pocos anticipaban.

Vale recordar que en las elecciones bonaerenses de septiembre pasado, Fuerza Patria logró imponerse en partidos tradicionalmente vinculados al sector agropecuario, como la segunda, cuarta y séptima sección electoral. En esa oportunidad, desde el agro dijeron que, si en el interior productivo se había votado al oficialismo de la provincia de Buenos Aires, eso no reflejaba necesariamente la postura del campo, porque los productores y sus familias, quienes están directamente vinculados al sector agropecuario, representan apenas un pequeño porcentaje del padrón electoral.

El voto del “agro” se consolidó a favor de LLA Soledad Aznarez - LA NACION

Pero ahora, en los comicios nacionales de octubre, el voto del “agro” se consolidó a favor de LLA. En la provincia de Buenos Aires, de los 135 distritos, 133 mostraron un aumento en los votos para LLA respecto del 7 de septiembre. Uno de los casos más relevantes fue General Lavalle, donde los libertarios sumaron 32 puntos.

En la segunda sección electoral del norte bonaerense, sin la competencia de Hechos, la fuerza de los hermanos Passaglia, LLA alcanzó el 46% de los votos, con una diferencia de 28,3 puntos respecto de la oposición.

Kicillof no pudo mantener en su provincia la diferencia alcanzada en las legislativas de su distrito en septiembre pasado Santiago Filipuzzi - LA NACION

En Pergamino, corazón agrícola de la provincia, el vuelco fue notable: en septiembre, Fuerza Patria había logrado el 32,44%, Hechos el 29% y LLA apenas el 20%. Este domingo, los libertarios alcanzaron un 51,2%, con una diferencia de 22,8 puntos sobre el peronismo.

En Ramallo, otro distrito clave del agro, en septiembre Fuerza Patria había logrado el 44,66%, Hechos el 33% y LLA solo el 15,35%. En los comicios de ayer, LLA dio vuelta el resultado y obtuvo el 43,1%, con 27,8 puntos de ventaja sobre el peronismo. Solo en Colón, Baradero y Zárate, ganó Jorge Taiana por sobre Diego Santilli por un punto.

La tercera sección electoral, que incluye distritos ruralistas como Cañuelas, Lobos, Magdalena, Brandsen y San Vicente, también se tiñó de violeta. En Cañuelas, bastión peronista de Gustavo Arrieta y Marisa Fassi, LLA ganó con el 43,2%, superando al oficialismo por más de 12 puntos.

Ahora, incluso en distritos golpeados por lluvias, inundaciones y caminos rurales intransitables, como Carlos Casares, Pehuajó e Hipólito Yrigoyen, el voto se volcó hacia los libertarios; solo en Carlos Tejedor, triunfó el kirchnerismo

En la cuarta sección, históricamente ligada al interior agrícola, el triunfo de Fuerza Patria en septiembre se desdibujó. En aquel entonces, el frente peronista lograba un 40% frente al 30% de LLA y 20% de Somos Buenos Aires.

Ahora, incluso en distritos golpeados por lluvias, inundaciones y caminos rurales intransitables, como Carlos Casares, Pehuajó e Hipólito Yrigoyen, el voto general se volcó hacia los libertarios. Solo en Carlos Tejedor y General Pinto el kirchnerismo conservó sus seguidores.

Regiones claves del centro productivo bonaerense, como Junín, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales y General Viamonte, registraron diferencias de hasta 25 puntos a favor de LLA.

La quinta sección, con 27 municipios del este y centro bonaerense, consolidó el dominio libertario. En Tandil, Azul, Balcarce, General Alvarado y Necochea, LLA mantuvo su desempeño y superó al peronismo por hasta 13 puntos. Rauch, Pila, General Guido y, Castelli (con fuerte aparato peronista de Francisco Echarren) fueron distritos que el kirchnerismo mantuvo su ventaja.

En Ayacucho, zona ganadera, Fuerza Patria había ganado en septiembre con 39,88% frente al 27,58% de LLA. Sin embargo, en octubre, LLA alcanzó el 42,1%, con 14,4 puntos de diferencia sobre el peronismo. Lo mismo ocurrió en la Cuenca del Salado, con triunfos libertarios en Magdalena, Punta Indio, Lezama, Chascomús, Dolores, General Lavalle y Maipú.

En la sexta sección, en el sudoeste bonaerense, LLA consolidó su dominio en nueve distritos clave y sumó nuevas localidades como Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos y Tres Lomas. En Villarino, los libertarios alcanzaron un 58,8% de los votos, evidenciando la fuerza de su respaldo en el interior productivo.

La séptima sección, conformada por ocho municipios, también registró un vuelco: en septiembre, solo Azul había sido ganado por LLA, mientras Fuerza Patria dominaba en Bolívar, Olavarría, 25 de Mayo, Tapalqué y General Alvear. En octubre, LLA logró triunfos en Bolívar, Olavarría, 25 de Mayo, Tapalqué, General Alvear, Saladillo y Roque Pérez, con diferencias de hasta 30 puntos.

Otras provincias productivas

Fuera de Buenos Aires, la tendencia se replicó en otras provincias con fuerte presencia agropecuaria. En Córdoba, solo siete distritos del noroeste (San Alberto, Pocho, Tulumba, Río Seco, Cruz del Eje, Minas y San Javier) fueron ganados por el espacio de Provincias Unidas, que tenía como candidato al exgobernador Juan Schiaretti. El resto de la provincia registró un abrumador triunfo de LLA, como en Marcos Juárez (44,2%) y Río Cuarto.

En Santa Fe, LLA obtuvo 40,67% de los votos y cuatro diputados, superando a Fuerza Patria (28,7%) y Provincias Unidas (18,32%), fuerza del gobernador Maximiliano Pullaro. El gobernador Maximiliano Pullaro; su primera candidatas para la Cámara baja era su vicegobernadora Gisela Scaglia Prensa Maximiliano Pullaro

En Santa Fe, LLA obtuvo 40,67% de los votos y cuatro diputados, superando a Fuerza Patria (28,7%) y Provincias Unidas (18,32%), espacio del gobernador Maximiliano Pullaro. Solo en Vera, Garay y San Javier se impusieron otras fuerzas.

En detalle, en los departamentos ligados al agro, como Castellanos y Las Colonias, los libertarios arrasaron con más del 50% de los sufragios. En el sur de Santa Fe, en General López, departamento donde está Venado Tuerto, LLA superó a Provincias Unidas por más de 10 puntos, consolidando su influencia en zonas agroganaderas.

En Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio y que había realizado una alianza con los libertarios, la provincia se tiñó casi por completo de violeta, con un 53% para LLA frente a un 34% de Fuerza Patria. Solo Feliciano e Islas de Ibicuy permanecieron en manos del kirchnerismo.

"Hoy los entrerrianos volvimos a elegir el orden, el trabajo y la verdad. Volvimos a elegir el futuro. La elección de este domingo en Entre Ríos es nuestro sexto triunfo consecutivo y esto representa una enorme responsabilidad para seguir cumpliendo con los compromisos que asumimos desde el primer día", dijo Firgerio

La única provincia vinculada al campo donde el kirchnerismo mantuvo supremacía fue La Pampa, donde Fuerza Patria obtuvo 44,6% y dos diputados, mientras LLA logró el 43,6% y una banca para la Cámara Baja.