Eliminó requisitos: el Gobierno le dio un último empujón a la importación de vacunas contra la aftosa

El Gobierno “autorizó por equivalencia” el ingreso de vacunas del exterior contra la fiebre aftosa. Lo hizo vía dos resoluciones del Senasa publicadas hoy en el Boletín Oficial que exceptuaron a las dosis del cumplimiento de requisitos históricos locales de habilitación y posibilitará que el control de series comerciales se realice en los países de origen bajo estándares internacionales. Esta flexibilización del esquema regulatorio se da después de que se acelerara meses atrás la aprobación de las importaciones de biológicos desde países de la región. En el medio, se generó tensión entre laboratorios de la industria. El ministro Federico Sturzenegger festejó la decisión y aclaró que estuvo él mismo “involucrado” en el proceso.

La resolución 749/2025, firmada por la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo, modificó la histórica resolución 609/2017 y le incorporó el artículo 57 bis que exceptúa a las vacunas antiaftosa de cumplir con los requisitos de habilitación local, siempre que ingresen bajo el procedimiento de equivalencia creado en 2025. Las cámaras que representan a los laboratorios nacionales desistieron de hacer comentarios al respecto.

“Autorización por equivalencia. Excepciones. Quedan exceptuados de los requisitos establecidos en el artículo precedente los antígenos y las vacunas contra Fiebre Aftosa que estén encuadrados en el proceso de autorización por equivalencia establecido mediante las Resoluciones Nros. Resolución 333/25; Resolución 338/25 y 525/25″, destaca.

Vale recordar que, en mayo pasado, el Gobierno había sacado una rectificación exprés para agregar a Brasil dentro de un listado de países autorizados para la importación de productos veterinarios. En ese momento trascendió que la medida habría sido impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y no cayó bien en sectores de la misma administración pública.

En la práctica, esta normativa reconoce oficialmente que las vacunas contra la aftosa también pueden ingresar por la vía de la equivalencia, algo que hasta ahora quedaba implícito o sujeto a interpretación.

En tanto que la Resolución 750/2025 modificó la resolución 333/2025, que creó el sistema de equivalencia. De esta forma, creó un artículo 4° bis que permite que el control oficial de series comerciales de los productos autorizados por equivalencia se realice en el país de origen, siempre que se usen estándares internacionales reconocidos, según aclaró. En otras palabras, ahora el Senasa no va a repetir en la Argentina el control de cada serie de vacunas importadas, sino que aceptará el testeo que se realiza en origen.

Tras conocerse la decisión, Sturzenegger celebró la medida en las redes sociales: “Anticasta I. Pocos temas han merituado tanto trabajo este último año como la liberación del mercado para la vacuna aftosa. He dicho muchas veces que el sistema de castas se construye con un complejo entramado de regulaciones redundantes cosa que, si cae una, el beneficiario del sistema se puede agarrar de otra para mantener sus privilegios", lanzó.

Y siguió, en detalle de la situación de las vacunas: “En el caso de la vacuna aftosa la necesidad del cambio era imperiosa porque al arranque del proceso el más importante proveedor local vendía la vacuna en Argentina a 4 veces lo que la cobraba en Paraguay (afortunadamente desde ese arranque los precios han convergido sustancialmente). Para darnos una idea de lo que estamos hablando, los ahorros para los productores si pudiéramos acomodar la oferta local a los valores de Paraguay, sería de unos 100 millones de dólares anuales (que como consumidores sería lo que ahorraríamos anualmente en el costo de la carne). Tomando desde 2001 a esta parte y llevando todo a dinero de hoy estamos hablando de un exceso de pago de todos los argentinos de 4000 millones de dólares (números muy groseros para tener una idea). Después llenamos los titulares de los diarios discutiendo si el [Banco] Central vendió 100, 200 o 500 millones de dólares", apuntó.

Remarcó que las resoluciones 749/25 y 750/25 del Senasa, con firma de su titular Giraudo, “busca ir eliminando estas redundancias que impedían avanzar en abrir el mercado (en esta instancia estamos derribando la quinta y sexta murallas que protegían este mercado)”.

“Veremos si aparecen nuevos obstáculos. La 749 incorpora el régimen de equivalencia en norma de vacunas aftosa y el 750 permite el control de series en fábrica de origen. Cambiar un país luego de 50 años de construcción de un sistema de castas no es una tarea fácil. Solo se necesita convicción, liderazgo y perseverancia. El presidente Javier Milei tiene los tres. Esto, pienso, es en realidad lo que se vota el 26 de octubre. Porque reflexionemos: el privilegio en este mercado está vigente desde el año 2001. Pero ¿alguien dijo algo? ¿Alguna vez alguien se preocupó por el asunto? ¿La voz del sector ganadero se pudo hacer escuchar? Porque cuando uno habla con productores individuales no hay uno que no puteara por este tema. Y cuando digo que no hay uno es que realmente no hay uno. Tuvo que llegar Milei para escuchar el reclamo de las bases", definió.

Además, agregó agradecimientos para los funcionarios involucrados: “Por eso pienso que el 26 de octubre votamos si se nos da la oportunidad de seguir peleando estas infinitas batallas en contra de la casta y en beneficio de todos nosotros, o si preferimos mirar para otro lado. Porque recordemos que una de los grandes logros del sistema de castas es que mantiene su abanico de privilegios bajo el radar, facturándonos a cada minuto sin que nos demos cuenta. Por eso decimos que la libertad avanza o el país retrocede. Estas resoluciones fueron posibles por el trabajo conjunto del Senasa, la Secretaría de Coordinación de Producción y la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y del Ministerio de Desregulación".

Vale recordar que la negativa para que Brasil quedara al margen de la apertura se debía a un informe técnico al que tuvo acceso LA NACION, con fecha de 4 de febrero, en donde el Senasa rechazó la continuidad de pruebas sobre la vacuna antiaftosa Ourovac (serie 0001/23), importada por Tecnovax desde Brasil, tras detectar que el producto no cumplía con los requisitos de estabilidad térmica exigidos por la normativa argentina. Durante los controles técnicos realizados entre diciembre de 2024 y enero de 2025,el laboratorio constató la ruptura total de la emulsión a 37°C, lo que inhabilita el lote para avanzar en su proceso de registro y continuar la etapa de prueba. La empresa volvió a presentarse para la aprobación hace un tiempo.