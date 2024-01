escuchar

Pese al rechazo de la Mesa de Enlace, en el Banco Central (BCRA) ratificaron la continuidad hasta el 30 de junio próximo de la circular A 7931 que encarece el crédito a los productores que almacenen un stock superior al 5% de soja. Así lo dijeron a este medio fuentes consultadas en el organismo.

“La norma sigue vigente hasta el 30 de junio. El jueves pasado se volvió a prorrogar”, expresaron desde el BCRA a LA NACION. Para los economistas del agro consultados, pagar una tasa adicional en los créditos por conservar granos es atentar contra la libertad de comercio.

La circular fue dictada durante la administración del expresidente Alberto Fernández y tuvo prórrogas. En reiteradas ocasiones, la Mesa de Enlace se manifestó en contra.

“Hasta el 30.6.24, la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos — cualquiera sea la forma de instrumentación — a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de ‘Productor’ con acopio de su producción de soja, será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada. Se exceptúa de lo precedente aquellos casos de clientes cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero, considerando la financiación solicitada (medidas en términos de consolidación mensual), no supere el importe equivalente a $3 millones — en pesos y en moneda extranjera —, y/o que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual”, indicó la circular A 7931 del BCRA, que való la continuidad de la restricción crediticia.

El economista y experto en agronegocios, Ernesto Ambrosetti, sostuvo que esto “se contradice con la libertad de comercializar y distorsiona las decisiones del empresario rural. Es por lo menos extraño que se siga castigando a los productores sojeros, que son los que mayor cantidad de divisas aportarán al país y que están invirtiendo montos récords para ayudar a la recuperación de nuestra economía y que apuestan a una argentina mejor”.

Los expertos coincidieron en que la medida del BCRA continuará vigente por la necesidad de dólares que tiene la administración de Javier Milei. Como en el gobierno anterior, se busca que el productor se desprenda de la soja en acopio y después ingresen divisas por exportaciones.

“El agro impulsa una campaña de granos que dinamizará toda la economía, creará más trabajo y arraigo. Los productores de granos soportarán una carga adicional de los derechos de exportación transitoria con el convencimiento de ayudar a salir de la terrible crisis económica, financiera y social que atravesamos, pero pagar una tasa adicional en sus créditos por conservar stock de granos es atentar contra la libertad de comercio”, agregó Ambrosetti.

Por otra parte, Héctor Tristán, especialista en temas tributarios del agro, explicó que la comunicación es “la contradicción del libertario”.

“Puede entenderse que la finalidad de la normativa haya sido acopiar dólares en un momento donde las divisas escasean, pero aun así es una contradicción que un gobierno que justamente tiene como bandera respetar a ultranza la libertad de todas los habitantes del país, recurra a renovar sanciones para quienes deciden retener su producción por la alta volatilidad en el valor de los precios relativos de la economía y cuando el costo de dicha decisión recaerá sobre quien toma la decisión arbitrándose en pesos”, explicó.

Agregó, a su vez, que “lo único bueno, por ahora, es que esta intromisión del Estado tiene fecha de finalización”, pero recordó que “otro candidato hizo una promesa similar que luego no cumplió. En la campaña dijo expresamente que no renovarían esta limitación y luego se olvidaron. En este panorama económico, con un dólar que devaluara al 2%, una inflación del 25% o más y tasas negativas, ¿por qué no dejar que el productor se arbitre como mejor estime? Los costos de dicha decisión serán a su cargo, como siempre fue, pero lamentablemente el burócrata tiene una inercia que parece difícil de erradicar”, aseveró.

En ese sentido, Tristán, mencionó, además, que “con las tasas negativas actuales, un dólar planchado y una inflación entre el 20 y 30%, es probable que los productores estén dispuestos a pagar ese sobrecosto. Pero como señal me parece pésima, más allá del objetivo pragmáticamente hablando de sumar reservas”.

Cabe recordar que, en mayo pasado de 2023, el exsecretario de Agricultura, Juan José Bahillo, con el Ministerio de Economía que conducía Sergio Massa, solicitó al Banco Central a través de una extensa carta levantar la medida. Sin embargo, no hubo novedad al respecto. En plena campaña electoral, el excandidato del oficialismo prometió la eliminación de esta circular.

René Ponce Micino es productor agropecuario en el norte de Santiago del Estero, donde siembra 3000 hectáreas de soja y 3000 de maíz, y explicó que este tipo de medidas los golpea directamente. “Para nosotros esto es discriminatorio, porque son medidas que vienen del gobierno anterior. Durante la campaña de Milei [decían] que iba a haber más libertad, baja de impuestos y ahora que ellos están en el gobierno esta medida castiga con una sobretasa al productor por tener soja, ya sea para comprar insumos, un bien o capital de trabajo o cualquier cosa que necesite [lo castiga]. No vemos por qué tenemos que pagar sobretasa; es como que si una petrolera por tener un stock de petróleo tiene que pagar sobretasas o un distribuidor de cubiertas que tiene neumáticos en stock tiene que pagar sobretasas. El productor tiene soja porque es lo que produce”, explicó.

“El sector tampoco se tomó la suba de retenciones, porque no solo no se bajaron ni se mantuvieron, sino que las subieron. Los márgenes brutos están complicados porque las alícuotas de importaciones subieron. Los costos, casi todos, son importados; esto provocó un aumento en dólares de los de los insumos del agro. Sumado a una suba de retenciones, los márgenes brutos del sector están muy finos, complicados”, agregó.

“Pagar una sobretasa todavía por tener un 5% de stock es una medida muy mala, dentro de tantas otras. Se tiene que derogar ya”, sintetizó.