El campo expresó estar “decepcionado” porque el Banco Central (BCRA) prorrogó una medida originada por la misma institución durante el anterior gobierno y que encareció los créditos a productores de soja.

El año pasado, el BCRA, en el marco de la primera edición del dólar soja, sacó una comunicación para obligar a los productores de soja a vender el grano y no financiarse vía créditos. Eso generó un fuerte malestar y las entidades que integran la Mesa de Enlace (Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina) rechazaron la medida. Pidieron su remoción, incluso lo hizo el exministro de Economía, Sergio Massa, pero el BCRA la mantuvo sin cambios. Al margen de lo actuado por el BCRA ahora, hay enojo también por la suba de las retenciones estipulada en el proyecto de ley ómnibus.

“Hasta el 30.6.24, la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos –cualquiera sea la forma de instrumentación– a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” con acopio de su producción de soja, será como mínimo el 120 % de la última tasa de Política Monetaria publicada”, señaló la comunicación A 7931 del BCRA de fecha del 28 del actual. Así, sigue la sobretasa para quienes tienen más de un 5% de grano de la oleaginosa en stock.

La Mesa de Enlace: "Esta medida, que fue heredada del gobierno anterior, se presenta como un claro abuso discriminatorio"

Solo quedan afueran quienes están en la siguiente condición: “Se exceptúa de lo precedente aquellos casos de clientes cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero, considerando la financiación solicitada (medidas en términos de consolidación mensual), no supere el importe equivalente a $ 3 millones –en pesos y en moneda extranjera–, y/o que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5 % de su capacidad de cosecha anual”.

En este contexto, la Mesa de Enlace dijo en un comunicado: “Esta medida, que fue heredada del gobierno anterior, se presenta como un claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad que afecta directamente a los productores y compromete el rumbo hacia la desregulación y la liberación económica que se esperaba”.

“Resulta incomprensible que, en lugar de avanzar hacia un escenario de mayor flexibilidad y apertura económica, se perpetúen medidas que castigan injustamente a los productores agropecuarios que lejos están de utilizar sus granos de manera especulativa. Este recargo no solo impacta en quienes se dedican exclusivamente a la producción de soja, sino que también afecta de manera negativa a los productores mixtos, quienes ven cómo se incrementa la tasa de interés para inversiones ganaderas, por ejemplo”, agregó.

En el campo hay malestar por la continuidad de la medida del BCRA que encareció créditos

Según la agrupación ruralista, el sector agropecuario “se encuentra decepcionado por esta prórroga, la cual contradice las expectativas de un ambiente más propicio para el desarrollo de la producción. En un momento en que se hablaba de desregulación, este tipo de medidas refuerzan la sensación de incertidumbre y vulnerabilidad que venían padeciendo”. Al respecto, la Mesa de Enlace solicitó que de manera urgente se reconsidere la medida.

Rechazo

En diálogo con LA NACION, los dirigentes del campo habían expresado su malestar por la medida del BCRA. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló: “No se entiende por qué siguen manteniendo una norma discriminatoria que impide el desarrollo del sector y frena aún más la economía del país, cuando se necesita todo lo contrario”.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, apuntó: “Que ahora prorroguen esta medida es continuar con un claro atropello y castigo a los productores, no solo de soja, porque también son alcanzados por la medida los productores mixtos que ven recargada en un 120% la tasa de interés para una inversión ganadera, por ejemplo. No lo esperaba ya que se hablaba de desregulación y de liberar la economía. Pero imponer una sobretasa a los productores que tengan el 5% de soja guardada, con claro perjuicio a estos y a los productores mixtos, no le encuentro explicación razonable”.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo: “Se vuelve a discriminar al sector agropecuario, obligándolo a financiarse a tasas más elevadas. Los productores que aún mantienen soja lo hacen para protegerse de la inflación”.

Finalmente, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), criticó: “Es arbitrario castigar una producción con un recargo en la tasa de interés. Este Gobierno que dice desregular todo y ahora genera un avasallamiento y castigo a los productores, no solo de soja, sino también a los ganaderos y tamberos que se les recarga en un 120% la tasa de interés para su inversión mixta”.

Reunión y planteos

En tanto, hace unos días, las cuatro cadenas agrícolas que integran la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) y la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) se reunieron con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, y abordaron los siguientes temas:

El impacto negativo de los derechos de exportación y los cambios anunciados aún más negativos.

Es imprescindible establecer un cronograma de reducción de los DEX [retenciones].

Las distorsiones que éstas generan intracadenas.

Las políticas para fomentar la creación de valor en la transformación interna de las carnes.

La situación crítica de la disponibilidad de fertilizantes, especialmente urea, que afectará la campaña actual.

Los contratos forward y el mercado de futuros.

Los seguros agrícolas.

El fomento de las especialidades en la producción de alimentos y derivados de la química verde.

Los biocombustibles.

La situación de las semillas para las especies autógamas.

La logística y el manejo de la hidrovía.

La situación internacional y el impacto de las nuevas regulaciones comerciales.

“La reunión se desarrolló en un clima de cordialidad y receptividad, y se solicitó la conformación de una Mesa de las 4C ampliada para tratar periódicamente los temas de agenda, como se hizo en gestiones anteriores”, dijeron as cadenas agrícolas.