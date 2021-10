En el campo critican al Gobierno por tomar medidas “incomprensibles”

CORRIENTES.- La necesidad de que el Gobierno empiece a generar confianza ante una “falta de credibilidad” ganada por medidas “poco claras” y cambios sobre la marcha, fue lo que remarcaron dirigentes de la Mesa de Enlace que viajaron a Riachuelo para estar presentes en la Exposición Nacional de Razas, organizada por Expoagro con la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) y el apoyo del gobierno provincial.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, apuntó contra el Gobierno por las “incomprensibles” medidas que toma, como el cierre a la exportación de carne. Para el dirigente, lo único que logran es ir en “detenimiento del productor y en beneficio de los países que compiten con la Argentina”.

Remarcó que la flexibilización del cepo a la carne “ha sido realmente mala”. En ese sentido, frente a la decisión de las autoridades de habilitar un cupo para la faena de 140.000 vacas viejas cuya carne se vende a China, sostuvo: “La burocracia administrativa del Estado no deja que la situación tenga la fluidez que debería tener. Necesitamos que eso se realice de manera inmediata”.

En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo: “El problema del gobierno nacional es la falta de credibilidad. Ha tenido tantas idas y venidas, tantos incumplimientos que se hace muy difícil hoy poder creer porque las cosas que se anuncian no se cumplen, o no respetan los tiempos o no se terminan de completar”.

En el marco de la exposición, que reúne a aproximadamente 1000 ejemplares de las razas Braford, Brangus, Brahman y de Caballos Criollos, ambos dirigentes de la Mesa de Enlace brindaron una conferencia de prensa junto al representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), Martín Spada, y el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla.

El titular de CRA pidió que “se deje de lado la ideología” y que se piense lo que realmente necesita el país porque “la situación es grave”. Sostuvo que parte de las decisiones “equivocadas” a las que ha arribado el Gobierno es fruto de que “muchos de los funcionarios carecen de conocimiento” de cómo funciona el campo y la cadena comercial agropecuaria.

“Espero que el gobierno tome conciencia de lo que significa la producción agropecuaria para el país, de lo contrario, si solamente se lo ve como una fuente de recursos fiscales para que paguemos impuestos que puedan cubrir la caja es imposible llevar adelante un sector productivo tan importante como el campo”, remarcó Chemes.

En tanto, en diálogo con este medio el presidente de la SRA también cuestionó al Gobierno por la falta de dólares porque, dijo, perjudica al productor que no puede acceder a los insumos. “El Gobierno te pide que para poder importar tenés que exportar y mantener un nivel parejo entre ambos, pero al final terminan afectando porque de esta manera no están los dólares que el país necesita para poder comprar insumos como cubiertas para el tractor o hacer fumigaciones y nosotros las necesitamos día a día. No podemos darnos el lujo porque los tiempos biológicos y el clima para sembrar no se adaptan”, expresó.

Para Pino, la llegada del flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, significó “una vuelta de tuerca”. El dirigente ruralista mantiene “buen diálogo” con el funcionario, a quien describió como “pragmático, con un perfil muy político y que se hace cargo de las cosas”.

En rigor, destacó que con su llegada la cartera agropecuaria ha vuelto a tener injerencia en el tema de la exportación de carne. “Nosotros antes hablábamos del tema con el ministro de la Producción (en efecto, Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo), no con el de nuestra área”.

Cambio climático

Esta semana, el Ministerio de Agricultura, junto a distintas organizaciones del campo, emitieron un documento de compromiso con el cuidado del medio ambiente para el logro de los objetivos plasmados en el Acuerdo de París, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 por el cambio climático. Una de las firmantes fue la entidad presidida por Pino.

“Llena de entusiasmo porque ese documento surge, en gran parte, de las entidades del campo que nos logramos poner de acuerdo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura y con los diferentes gobernadores. Salimos de la coyuntura para armar algo que es para el futuro y eso te muestra una madurez en la Argentina”, apuntó.

“Cuando queremos discutir algo y todos apuntamos hacia el mismo lugar y tenemos claridad se generan este tipo de cosas. Cuanto más fácil sería vivir de este país con acuerdos”, agregó.

En tanto, durante la conferencia de prensa Chemes hizo referencia a la iniciativa para una ley de fomento del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). “Es muy bueno, con expectativas de hacer crecer las exportaciones en la Argentina. El problema es que con el tiempo fue cambiando su objetivo y lo que era bueno del proyecto era que ganaban todos los eslabones de la cadena, pero terminó siendo un incentivo a la inversión en el cual no aparecía la reducción de las retenciones que es fundamental para el sector agropecuario e incentivar el crecimiento”, afirmó.