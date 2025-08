“En el tiempo esperado”: los productores valoran una medida de Milei, pero afirman que su impacto no será inmediato

Aunque la baja de las retenciones impulsada por el gobierno de Javier Milei trajo cierto alivio y abrió expectativas en parte del agro, la decisión de siembra para la nueva campaña seguiría condicionada por un combo de factores que todavía no se resuelve. Así lo remarcaron productores y asesores, quienes coincidieron en que los insumos siguen en alza, la carga impositiva no cede y los precios internacionales no alcanzan a compensar los costos en muchas regiones productivas.

Entre los productores y asesores agrónomos predomina la cautela, especialmente en zonas afectadas por el clima o con estructuras de costos más exigentes. Algunos ya decidieron postergar definiciones de inversión o de tecnología, mientras que otros ven en la automatización y en la inteligencia artificial una salida posible para mejorar márgenes. En ese contexto, en el marco del XXXIII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), evento que se realiza esta semana en La Rural con la organización de Expoagro, señalaron que, si bien hay una mejora en la ecuación actualmente, muchos advierten que el verdadero impacto de la baja de retenciones se verá recién en la próxima campaña.

Gustavo Gómez, asesor técnico en un campo de 1200 hectáreas en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, dijo que la baja de las retenciones “sirve en la ecuación”, especialmente en un contexto de márgenes ajustados. “Había márgenes neutros o negativos. Por lo menos, el precio internacional no acompaña, entonces sí sirve, de alguna forma sirve. No es la solución, y todos esperamos que en algún momento desaparezcan para poder tener toda la tecnología disponible. Hoy tenemos costos que mirar y tecnología que no podemos aplicar o frenamos decisiones, como inversiones, también por esos márgenes pequeños”, explicó.

Sobre el impacto de la medida en las decisiones de siembra, Gómez se mostró cauto: “En más área de siembra no impactaría. Mientras más margen bruto tenga, el productor en general va a apostar un poco más en tecnología y fertilización”.

Gustavo Gómez, asesor técnico en Córdoba LA NACION

Por otra parte, Elio Guerra, ingeniero agrónomo y asesor de 3500 hectáreas en el centro-norte de Entre Ríos, afirmó que, si bien el gobierno modificó las retenciones desde inicio de año [antes con la rebaja temporal], "no se vieron reflejadas tanto en la pizarra, porque los cereales los manejan más los exportadores". Y agregó: “Lo que subió estos días el precio de la soja se debe más a la devaluación que a la baja de las retenciones. Ya lo vimos en anuncios anteriores también. Seguimos teniendo costos elevados”, apuntó.

El técnico y productor explicó que el problema sigue siendo el alto costo productivo, especialmente en una provincia como Entre Ríos, donde, según dijo, tienen suelos más pobres en nutrientes. “Necesitamos una fertilización más profunda, y eso nos impacta más. Los precios de los cereales están en promedio, pero los insumos suben. El combustible subió y eso impacta en el costo productivo; los fertilizantes valen el doble que históricamente. El margen que otorgó el gobierno con la reducción de las retenciones todavía es muy chico, pero mejora. No digo que no mejora, pero no se nota porque seguimos con los insumos al alza”, refutó.

Elio Guerra, ingeniero agrónomo y asesor en Entre Ríos LA NACION

Joaquín Arribillaga, asesor de Entre Ríos, explicó que la perspectiva para los productores no cambió sustancialmente en el corto plazo. “El panorama de hoy no es muy distinto al que venía teniendo antes, porque la realidad es que cambió todo esto ahora en este último tiempo, y el productor dueño de campo ya tiene su plan de rotación armado y lo tiene que continuar”, dijo.

Respecto a la reciente baja de retenciones, opinó: “Va a ayudar, pero en la fecha en la que estamos y en la provincia, ya el plan de siembra está armado. Podés mover algunas cosas, pero siendo productor en campo propio hoy es difícil cambiar todo. De acá en adelante, sí, pero para esta particularmente, puede ayudar un poco, pero la repercusión grande va a ser en la campaña próxima”. En cuanto a los incentivos que deberían impulsarse, afirmó: “Está perfecto el lado de la baja de las retenciones, pero en la medida que transcurra el tiempo, debería ir decreciendo”.

Luis Mogni, consultor y experto en insumos agrícolas, agregó que el doble impacto de la baja de las retenciones y el aumento del tipo de cambio genera en el productor una mirada más optimista hacia la próxima campaña. Señaló que hay factores que frenan la toma de decisiones, como el exceso de agua en zonas de la provincia de Buenos Aires, que impide realizar barbechos o siembras. En otras regiones, sostuvo que “los altos costos de los alquileres también condicionan, aunque los productores suelen operar con un mix de campo propio, arrendado y ganadería, lo que les permite compensar márgenes".

Luis Mogni, consultor y experto en insumos agrícolas LA NACION

Mogni observó que los productores están retrasados en la toma de decisiones y que el mercado de insumos agrícolas se mueve con lentitud. No obstante, destacó que, “en comparación con el año anterior, el volumen de operaciones en agroquímicos es mayor, con precios más bajos”.

“Las medidas de Milei llegaron en el tiempo esperado y eso te da un nivel de certidumbre, pero hay muchos productores que están viendo que tienen mucha agua, en si hacen maíz o soja. Están viendo los precios de los insumos, y están para tomar decisiones”, subrayó.

Este contexto genera una situación favorable para los productores, según dijo, aunque no necesariamente para las industrias. Indicó que agosto podría ser el punto de inflexión donde el mercado empiece a dinamizarse, pero advirtió sobre posibles cuellos logísticos en la entrega de insumos, si las decisiones se demoran mucho más tiempo. “Lo que marca ahora son los precios internacionales, pero qué haces: ajustar la tecnología y sacar mayor potencial por unidad de superficie, y hay algunos que están pensando en hacer ajuste tecnológico. Hay que ir por todo y sacar la mayor cantidad de kilos posibles“, puntualizó.