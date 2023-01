En la Mesa de Enlace dicen que no fueron convocados por el ministro Massa

escuchar

En medio de las versiones de una inminente reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, los integrantes de la Mesa de Enlace aseguran que todavía “no han recibido ninguna convocatoria”. Si bien aún falta definir día y hora de la cita, la idea que tienen en el Gobierno es analizar el daño que sufren los productores agropecuarios, hacer foco en la situación de la sequía que impacta en la zona agrícola y sus consecuencias para la campaña. En las próximas semanas, además, se conformaría una mesa de trabajo para estudiar el impacto del fenómeno climático en la economía del país.

Aunque la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, están a la espera de una cita con Massa, desde la cartera del ministro adelantaron a LA NACION que la idea es plantearles un seguimiento en los próximos 90 días para trazar una comparación 2022 y 2023, de acuerdo con los márgenes de rentabilidad entre uno y otro año. Hace un mes, los ruralistas le pidieron una reunión a Massa, pero el ministro los derivó al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, con quien finalmente se reunieron en Rosario el 26 del mes pasado.

Jorge Chemes, presidente de CRA, explicó que aún no habían recibido la convocatoria y advirtió que lo que necesita el campo y le sugerirían al Gobierno para implementar de forma urgente “es la condonación de muchas deudas impositivas y un cronograma de prórrogas, de todo lo que son vencimientos impositivos”. El ruralista señaló que hay dos puntos fundamentales para que los productores puedan “sobrevivir” en el panorama crítico que enfrentan por el clima y que “para contener el impacto es necesaria una reforma impositiva”, donde los productores noten un alivio fiscal.

Jorge Chemes, presidente de CRA Cortesía CRA

“El productor va a entrar en una cesación de pagos y al no haber producción, ingresos y aparejado con esto [la sequía] se va a necesitar financiación, dinero, porque en algún momento va a llover y el productor va a tener que arrancar de nuevo para poder generar recursos; hoy no tiene plata. No hay dinero para comprar gasoil, semillas y fertilizantes, por más que te lo financien. Obviamente, necesitan financiación en muchos aspectos”, amplió.

De acuerdo con fuentes privadas, se prevé hacer un seguimiento a través de una mesa de trabajo del campo que se formará en los próximos días para cuando eventualmente se regularicen las lluvias, el mes próximo. En el Gobierno creen poder llevar adelante este seguimiento región por región, mirando los mapas satelitales de lluvias y los datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para seguir la humedad del suelo por sectores.

“Una vez superada la emergencia que va a llevar mucho tiempo, hay que pensar seriamente en trazar lineamientos de política de Estado, que definitivamente incorporen lo que hace rato venimos diciendo que es la unificación de los mercados cambiarios, la apertura total de exportaciones, que hoy no tiene sentido de tener cerrada, porque realmente está comprobado que no ha tenido incidencia en el consumo interno”, dijo Chemes.

Consultado sobre el silencio del presidente, Alberto Fernández, en el tema de la sequía, explicó que si el Presidente quiere intervenir en esto tiene toda autoridad para hacerlo. “Lo que es fundamental es que el ministro de Economía tenga una participación porque es el que maneja los recursos del país y la decisión de un impacto económico, pero cuanto más seamos participando en esta mesa mejor y tomar decisiones es mejor porque es más la gente que piensa y porta idea, equivocadas o no, pero hay más ideas sobre la mesa”, amplió.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro LA NACION

Para el ruralista se necesita una reforma impositiva donde se note claramente un alivio, que esté incluido el tema de la baja de retenciones que vienen reclamando en las reuniones con las autoridades nacionales. “A partir de ahí ir trazando lineamientos de política de Estado. El Gobierno tiene que mirar el campo como una fuente de crecimiento y no solamente para los recursos fiscales. Esto hay que discutirlo con mucha firmeza”, detalló.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, recordó que desde diciembre del año pasado venían advirtiendo de los efectos de la situación que avizoraban que iban a tener sobre las inclemencias climáticas. “En Coninagro tenemos cooperativas a lo largo de lo ancho del país que nos informaban de la situación. Tenemos 19 producciones vinculadas y el 80% ya estaban en situación crítica. Tenemos problemas no solamente en los granos, la ganadería, en los tambos, también tenemos problemas en las economías regionales”, agregó.

El cooperativista recordó que últimamente, incluso, el granizo golpeó en una buena parte de la provincia de Mendoza. “Hoy por hoy, ya tenemos constatado un 50% de pérdida prácticamente en el caso del trigo y en el caso de los granos hay daños que son irreversibles. Por ejemplo, mañana llueve, pero ya hay algún efecto de daño y en algunos lugares fue mucho más importante, porque están mucho más avanzados, en las etapas del desarrollo del cultivo”, explicó.

Nicolás Pino, Presidente Sociedad Rural Argentina

En términos macroeconómicos, explicó, lo grave de esta situación es la pérdida que va a dejar la sequía que, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Fundación INAI se calcula en alrededor de US$15.000 millones, que se representan en divisas para el país y que va a repercutir en el interior. “Esto es importante porque muchos de los insumos estratégicos que se usan hay que importarlos, también esto lo van a sufrir mucho los pueblos del interior, las economías locales, porque [está en juego] el 50% de cosecha de trigo, que significa el 50% de los transportes, de los fletes. Esto también se evidencia en los comercios y en los servicios del interior. Nuestras cooperativas en esto están muy preocupadas porque hay muchos productores que no van a contar con los recursos para poder llevar adelante la siembra del año que viene”, explicó.

Laucirica lamentó que en medio de una situación tan grave, que repercute en el país, no se haya escuchado la voz del primer mandatario. “Es lamentable que en esta situación tan desesperante que viven los productores agropecuarios en este momento, el presidente Fernández no haya tenido la consideración de hacer algún gesto o haberse referido a este tema. [En su defecto] estar tan preocupado en otros temas, como son justamente la persecución política que a nuestro entender no son de la importancia que hoy tiene esto”, respondió.

En tanto, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, mencionó que creen que el diálogo es constructivo y por ende ven bien una posible convocatoria del ministro. “Creemos que la sequía es un tema central en la agenda no solo del campo, sino también del país. Los productores estamos muy preocupados con este tema, pero sabemos que es un problema también para la macroeconomía del Gobierno. Hay muchos dólares que no van a estar”, indicó.

Carlos Achetoni, presidente de la FAA

“Desde la dirigencia estamos trabajando en hablar también con intendentes y gobernadores para que entiendan la crisis que atravesamos y así como le pedimos al Gobierno nacional no seguir pagando anticipo de ganancias, entendemos que los otros poderes no tienen que subir impuestos en esta situación”, afirmó.

Carlos Achetoni, presidente de FAA, explicó que no han sido convocados para reunión. El dirigente adelantó que de llegarles asistirán con una agenda marcada. “Hay temas urgentes, producto de la sequía y las heladas. Se hicieron muchos anuncios, pero cuando pasó el momento se olvidó. Hay agravantes generados por el dólar soja y el clima contribuyó. Que haya una asistencia a través de emergencia, que permita a los productores sostenerse a una campaña de producción, más allá del financiamiento. Hoy, por hoy, hay que ver los tiempos, no pueden ser de corto plazo y fortalecer el fondo de emergencia, que es muy inverosímil lo que tiene de fondeo. Están repartiendo dádivas”, manifestó.