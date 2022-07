En las tribunas de la Rural se vivió un clima de fervor y se avaló cada crítica al Gobierno

“Viva el campo argentino”, dijo uno de los productores que estaba en la cuarta fila de la tribuna de socios de la Exposición Rural de Palermo. “¡Vamos carajo!”, agregó Iñaki Salgado, un asesor de la entidad que estaba una fila más abajo.

Con un gran fervor tras dos años sin realizarse debido a la pandemia de coronavirus, así se vivió la inauguración oficial de la muestra con el discurso de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Cada frase, dato económico y contexto político que el dirigente esbozaba era celebrado por los socios que dijeron presente en la 134° inauguración de la Exposición Rural de Palermo.

No obstante, en las tribunas el temor a la aparición de activistas estuvo presente en todo momento. “Arriba, la chica de gafas oscuras. No sé, eh. No me da el piné, se ve re cheta”, hablaban los encargados de seguridad atentos a todos los detalles y movimientos de la gente.

Fernando Guibert, segundo desde la izquierda, junto a sus amigos en la tribuna LA NACION

Más allá de eso, los presentes coronaron con aplausos las distintas intervenciones de Pino, como cuando dijo que la inflación no se frena con controles de precios, sino “eliminando el mal gasto del Estado”.

“Muy bien, señor presidente”, se lo escuchó decir a un señor de boina roja y bigote blanco que arengaba cada palabra de Pino, antes de que el dirigente exigiera la apertura de los mercados. “Basta”, vitorearon en otro momento.

Sergio Gherardi en la Rural LA NACION

“Viva la Sociedad Rural Argentina”, coreó un socio esperando que sus pares se sumaran a la arenga. Y así lo hicieron en unísono y acompañados de las bocinas de los tractores.

Entre homenajes y reconocimientos también hubo lugar para el desfile de jinetes de las distintas rurales y de provincias de la Argentina. Sobre el final del acto se ubicaron en U para hacer la forma de una herradura, y abrir paso al reingreso del comité de tradición que llevaba la bandera argentina.

Tras los actos, se pudo escuchar a socios y asistentes elogiar las palabras del presidente de la entidad. “Estuvo bárbaro. En 10 años no escuché un discurso así”, dijo Oscar Caviglia, productor. “Lanzó ladrillazos. Le pegó duro a Cristina Kirchner. Estuvo bien hecho, con datos muy concretos y puntuales”, señaló Fernando Guibert que estaba acompañado de dos amigos en la tribuna.

“Me pareció bueno. Tal vez necesitaba un poco más de fuerza, pero estuvo bien, porque ahora en el país está todo mal, hace años que venimos así”, añadió Sergio Gherardi, vicepresidente de la Sociedad Rural de Guardia del Monte, que estaba entre los asistentes.

Daniel Thomas en la Rural LA NACION

“Está bueno que se hable del rol de la Justicia y la forma en que usan a la gente para tener votos y manejar a la Justicia”, dijo Daniel Thomas, un productor tambero bonaerense, que hizo referencia al fragmento del discurso en que Pino indicó que no es posible que un gobernante dedique su tiempo de trabajo “a aumentar sus ingresos, a vista y paciencia de todos”. En ese contexto, luego Pino indicó: “Y si una persona del gobierno tiene que rendir cuentas a la justicia, lo que tiene que hacer es contratar abogados, no agitar funcionarios y engañar votantes con el objeto de protegerse detrás de sus fueros”.

“Este Gobierno no se sabe a dónde va. No se ve el aporte que hace el campo”, añadió Thomas. Sobre el final de los festejos de inauguración, el tenor José Lauría entonó el himno nacional, algo que tradicionalmente se hacía al principio del acto.

Según pudo saber LA NACION, la decisión de hacerlo en el cierre se hizo para homenajear a los excombatientes de Malvinas que se sumaron a la pista central en la última parte de la ceremonia.