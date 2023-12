escuchar

Luego de los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el campo recibieron bien las medidas que, dijeron, va en línea con el “sinceramiento de variables” claves de la actividad económica.

Entre otros puntos con impacto para el campo, ya que puede traer una mejora del valor de productos dolarizados que no obstante se cobran en pesos, Caputo dijo que el tipo de cambio oficial “va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción”.

Indicó que esto irá acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias y remarcó: “De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”. Y prometió: “Finalizada la emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que consideramos un gravamen perverso que entorpece el desarrollo argentino”.

En opinión de Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el dólar a $800 “es la realidad”.

“Son las medidas de emergencia para afrontar la realidad en un camino que la Argentina venia esquivando y tomar el camino acertado”, señaló el dirigente. Para el ruralista, el discurso del funcionario fue “en línea con lo que se dijo en la campaña, sinceramiento de variables y que todos los sectores deben apoyar y no solo el campo”.

Tras la promesa de Caputo de una quita de todas las retenciones “finalizada la emergencia”, Castagnani subrayó: “El camino debe ser la eliminación total de los derechos de exportación”.

Por otra parte, destacó que ve “bien que se haya hecho una contención social a los sectores más vulnerables”. Al respecto, el ministro dijo que se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023. “Vamos a duplicar la Asignación Universal por Hijo y vamos a aumentar la Tarjeta Alimentaria al 50%. Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita”, expresó.

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló: “El presidente Milei, a través del paquete de medidas de emergencia de las que habló esta tarde el ministro de Economía Nicolás Caputo, volvió a reafirmar lo que siempre nos dijo poniendo en valor al sector porque el campo ha sido discriminado a través de impuestos que solo pagamos los productores. El camino es la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los derechos de exportación”. Agregó: “Esperemos que estas medidas sirvan para encaminar la crisis que vive nuestro país, porque la Argentina necesita de oportunidades para todos”.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, opinó que tras las medidas, como por ejemplo el nuevo valor del dólar, mañana habría un “mercado fuerte” en el caso del agro.

“Nos queda claro que tendremos un dólar de 800 pesos que duplica el dólar oficial de 400 pesos. No creo que veamos una mejora del 100% en el precio de los granos porque estaban tomando un tipo de cambio de 650. Veremos cómo se comportarán los mercados mañana, pero debería haber un reconocimiento de un tipo de cambio que pasará de 650 a 800 pesos. Esperamos un mercado fuerte mañana y con un volumen de ventas y de negocios más que aceptable”, expresó.

Respecto del anuncio que involucra a las importaciones, dijo que “habrá que ver cómo se aplica ese dólar de 800 pesos”. Reflexionó: “Se va a sumar un impuesto PAIS importante, de un 30% quizás, que va a llevar el dólar a 1200 pesos y todo lo que es insumos va a tener un aumento en el precio: combustibles, fertilizantes, agroquímicos, etcétera. Algo importante es que cambia el sistema de importación, un sistema que despertó muchas sospechas y espero que sea para mejor”.

En este contexto, Rivara remarcó la decisión de terminar con el déficit fiscal: “Todos sabemos que hay una situación económica, financiera e inflacionaria crítica, y ojalá estas medidas le sirvan a todos los argentinos. Me parece muy importante la declaración del ministro. Definitivamente los argentinos tenemos que aprender que no se puede gastar más de lo que entra. Lo mismo que hacemos en nuestra familia, hay que exigírselo al gobierno de turno, no se puede gastar más, porque después pasa lo que hoy está pasando. Esa aclaración me parece muy importante y habría que recalcarla de manera permanente para que la población esté vigilante y atenta en este gobierno y en los sucesivos. A partir de ahora nadie puede gastar más de lo que tiene”.

Por otra parte, Rivara destacó la “fuerte reducción de los gastos del Estado”, pero que “se va a acompañar a los sectores más desprotegidos”. Dijo: “Me parece importante atender esas necesidades básicas y primordiales”.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, valoró que el funcionario puso mucho énfasis en su explicación sobre cuáles son las causas de la situación que se está viviendo en el país. “Esa causa es el déficit fiscal, que genera deuda o emisión. La emisión implica una pérdida del valor adquisitivo e inflación”, coincidió con el ministro.

“El ministro habló de una inflación reprimida y que debemos abordar la solución a la causa y no a los efectos, como puede ser la inflación o la brecha cambiaria”, señaló.

Para el ruralista, “es importante” que para los sectores que hoy están sufriendo la crisis se mantengan el Potenciar Trabajo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se incremente la Tarjeta Alimentaria porque “son cruciales”.

Más repercusiones

Para Sebastián Salvaro, director de la consultora AZ-Group, en las medidas faltó algo más de largo plazo. “Los anuncios del ministro Caputo quedaron debajo de las expectativas; esperábamos un plan con una mirada de largo plazo y no medidas aisladas como las expuestas”, afirmó.

“En lo referido al agro, a partir de un dólar de 800 pesos resulta más beneficiada la producción agrícola que la ganadera, representada principalmente por cerdos, pollos, huevos y leche”, agregó. En la consultora explicaron que el aumento de la carne vacuna de los últimos días copió más rápidamente las expectativas inflacionarias, por lo que puede tener una ventaja sobre lo que se va a gastar de más en alimento por el encarecimiento de los granos.

Según opinó, la suba que se debería verificar de los granos “viene bien para comercializar lo que queda de las cosechas” y contribuye a que se resuelvan algunos conflictos para la liquidación de ventas de trigo con contratos forward que los compradores querían pagar a 350 pesos por dólar y que ahora deberán liquidar a $800.

Para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), “de las palabras del ministro Caputo se desprende la necesidad de un sinceramiento de las variables económicas, como así también deja muy en claro el estado deplorable en que ha quedado la macroeconomía argentina”.

“Se entra en un camino de achicamiento del gasto público para disminuir el déficit, algo muy reclamado. En la política cambiaria, entiendo, se apunta al achicamiento de la brecha cambiaria, una brecha cambiaria que ha generado una cantidad de distorsiones y problemas en la economía, pero básicamente también lo ha generado en el sector agropecuario”, indicó a LA NACION.

“Parece que las medidas van en la dirección correcta para generar una estabilidad en el proceso económico. Seguramente atravesaremos momentos muy duros, pero estas medidas son las necesarias para poder encuadrar a la Argentina en un proceso estable que nos permita un crecimiento sostenido y una mirada a largo plazo”, agregó.

