Es productor y cuestiona los cortes de rutas contra San Luis

Martín Pasman es un productor de Córdoba que, ante la pandemia, se instaló en San Luis para poder atender de cerca los cultivos. Si bien sostiene que está a favor del reclamo para poder circular libremente por las provincias sin sufrir contratiempos en los límites, está en desacuerdo con que se realicen cortes en las rutas. Para poder circular y movilizar la mercadería por esa zona del país Pasman debió seguir una serie de pasos hasta que el Ministerio de Producción de San Luis lo habilitó a trabajar como esencial.

"Hoy San Luis está más permisivo que las provincias vecinas. Estoy en desacuerdo que los productores corten las rutas, pero a favor del reclamo para que podamos circular libremente alrededor del país y no que cada uno ponga las reglas que quiera", aseguró el productor. Hoy productores de provincias vecinas a San Luis están cortando rutas contra las trabas de esa provincia.

"Estoy instalado en San Luis con mucho ejercicio, ya hemos sacado toda la cosecha gruesa y ahora estamos cosechando papa. Para entrar a la provincia se hace un PCR, se pide permiso al gobierno provincial, se pasa una cuarentena de cinco días en el campo y cinco días después se hace otro hisopado y ya puede andar libre", contó.

Cuando se decretó la cuarentena obligatoria, Pasman inició los trámites para circular entre las provincias y que de igual forma lo hicieran las personas que colaboran con la empresa de manera directa e indirecta. No obstante, hoy el Ministerio de Producción de esa provincia anunció una nueva flexibilización en los requisitos para poder ingresar y quedarse.

En la página web del Ministerio de Producción de San Luis se puede observar una nueva resolución que indica que con un PCR negativo las personas que deseen ingresar lo pueden hacer y podrán quedarse por un lapso de 72 horas para hacer las tareas necesarias. En caso de que la persona desee permanecer más tiempo tiene que someterse a un aislamiento de siete días y a un nuevo PCR que, en caso de dar negativo, puede circular libremente.

Productores de Mendoza realizan un corte indefinido por la imposibilidad de ingresar a San Luis Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Hace 15 días había que hacer cuarentena en un hotel y entiendo que es muy engorroso eso, pero de ahí para acá la situación se flexibilizó. No entiendo por qué no lo están haciendo. Hay que tener paciencia y poner voluntad para hacer los trámites, he visto que los funcionarios son flexibles. No piden nada estrambótico, solo documentos que tienen todos los productores declarados", sostuvo Pasman.

Según figura en el Ministerio de Producción, los documentos protocolares que deben tener a mano los productores para hacer el trámite y obtener el registro obligatorio son el registro de datos del productor y de los inmuebles utilizados; registro de actividad ganadera, agrícola u otras actividades rurales que realice dentro de la provincia.

El Ministerio, además, asigna un número de registro que después debe ser utilizado en el momento de llenar los documentos para obtener el permiso de circulación. En tanto, también solicitan una declaración jurada con los datos personales y domiciliarios del productor para la circulación interna; el CUIT/CUIL; registro (Renspa, Renaf, Renapa y Renfo) y declarar el tipo de actividad que se va a realizar dentro de la provincia.

"Es cierto que toda la información que hay que llenar es tediosa e innecesaria. Yo intenté tres veces hasta que me salió el registro de productor. Piden toda la información de la empresa, pero al final te dan el registro", extendió.

"Hay algunos que no quieren dar información propia y lo entiendo. Pero cuando yo logré que todo esté bien, empezó a fluir todo", aseveró. Quienes deseen declarar empleados también para el ingreso lo pueden hacer y, además, registrar el campo como centro de carga y descarga para que los camiones puedan entrar y salir.

"Una vez que esté inscripto bien el número de carga y descarga, los camiones vienen directo al campo. El tema es que los camiones tienen que venir con seguimiento satelital (GPS) que se tiene que declarar 24 horas antes en la provincia", agregó.

El mismo procedimiento se aplica con aquellos casos de empleados que deban ingresar al campo, sea de forma definida o indefinida. "(Los productores) no le han dedicado el tiempo necesario para hacer las cosas. Si lo hacen y llenan los papeles bien, no tienen problemas", subrayó. Agregó que los productores que tienen problemas para ingresar a San Luis son los que van a sembrar la campaña gruesa.

