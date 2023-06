“Está ahogando a Lácteos Vidal”: fuerte acusación de una cámara empresaria a la Justicia por el caso de la pyme bloqueada

escuchar

Cerca de cumplirse un año de lo que fue el bloqueo a la pyme Lácteos Vidal, en Moctezuma, partido de Carlos Casares, por parte de trabajadores y miembros del gremio lechero Atilra, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) fustigó duramente a la Justicia, que embargó a la firma.

Como informó este medio, la empresa, que había despedido a 26 trabajadores en medio del conflicto por el bloqueo, fue embargada en más de $5 millones tras su resistencia a reincorporar los empleados, algo que ordenó un fallo judicial. Hace nos días, Alejandra Bada Vázquez, su propietaria, expresó que, si el juez José Ignacio Ramonet no la autoriza sustituir el embargo preventivo, dando un camión y dos acoplados en garantía, “va a comenzar indefectiblemente un proceso de cierre de la empresa”.

Vale recordar que el juez ordenó que se embargue la cuenta bancaria de la pyme por $10.000 por día por empleado no reincorporado. Serían unos $260.000 los astreintes diarios por demorar el cumplimiento de la orden judicial desde el 18 de mayo pasado.

En este marco, se pronunció Apymel. “A punto de cumplirse un año del bloqueo que inició una pesadilla para la empresa Lácteos Vidal, pareciera que la Justicia laboral está empeñada en complicar cada vez más la situación de una pyme que nunca incumplió con los trabajadores, ni con ninguna de sus obligaciones”, dijo.

Carteles de Atilra el año pasado en la planta de la empresa Santiago Filipuzzi

Agregó: “La invasión a la propiedad privada, las amenazas, la imposibilidad de poner en marcha la producción de lácteos fueron los motivos iniciales del pedido de la empresa para que los trabajadores se presenten en sus puestos, la negativa derivó en una pérdida de confianza que dio lugar a los despidos, a la liquidación de salarios que estuvo seguida de la presentación de una cautelar a destiempo de la que se ciñe el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo para presionar para la recontratación de 26 personas”.

Apymel luego se refirió al magistrado. “Sin sentencia, sin interpretar los motivos de estos despidos y del desafuero sindical de otros tres empleados, sólo con incidentes el magistrado, José Ignacio Ramonet, no hacen más que comprimir la historia de Lácteos Vidal”. Y defendió a la dueña de la pyme: “La referente de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, plantea una decidida intención de seguir haciendo lácteos de calidad, ofreciendo sustento laboral a casi un centenar de personas y mantener vigente la iniciativa emprendedora que sus padres le enseñaron y legaron”.

La cámara ve, según advirtió, un riesgo para las pymes en general más allá del caso de Lácteos Vidal. “Esta actitud de un juzgado laboral marca un riesgo para el futuro de las empresas en general, pero aún más para las pymes en particular. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas hacemos una llamado a la racionalidad judicial, para evitar que este sea un antecedente negativo para la industria nacional. Abogamos por la defensa de la propiedad privada, pero también por el derecho al trabajo y su justa remuneración de quienes hoy siguen produciendo y trabajando en la planta y el centro de distribución de nuestra afiliada”, afirmó.

Hace unos días, Alejandra Bada Vázquez no descartó que se inicie un "proceso" de cierre

Remarcó: “La Justicia no puede enceguecerse con el capricho de un gremio y debe ponderar los derechos de todos los involucrados en una causa que tuvo su inicio en un planteo confuso y en un tránsito que se complejizó cada vez más”. Finalmente, pidió una “salida coherente basada en la letra de la Ley y la Constitución Nacional”.

El conflicto en Moctezuma, un pueblo de 450 habitantes, estalló a mediados de julio del año pasado por un planteo de recategorizaciones. Escaló a un bloqueo y siguió en los últimos meses en medio de denuncias cruzadas. En mayo pasado, desde Atilra habían advertido que había dos delegados y un miembro de Comisión Directiva que tenían protección gremial y fueron despedidos igual.

Antes habían difundido un mensaje de trabajadores de la láctea que, entre otras cosas, decía: “Comenzaron a inventarnos cosas que fueron propaladas a través de distintos medios: que bloqueábamos la fábrica, que amenazábamos, que éramos violentos, etc, etc. Todo el pueblo de Moctezuma sabe que eso es absolutamente falso. Los habitantes del pueblo saben quiénes somos nosotros y saben quiénes son y cómo actúan los dueños de Lácteos Vidal”.

Agregaron: “Ha sido tan burdo todo que incluso la justicia misma ha podido constatar que nosotros no bloqueamos, no amenazamos ni somos delincuentes. Solo somos un puñado de trabajadores que desde hace años venimos reclamando lo que nos corresponde. No pretendemos absolutamente nada por encima de lo que establece la ley”.

