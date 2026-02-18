Estados Unidos: los farmers ponen el foco en el maíz y hacen una alerta por la soja

Los agricultores estadounidenses reducirían solo ligeramente sus plantaciones de maíz en 2026, a pesar de haber sido castigados por la caída de los precios tras la enorme cosecha del año pasado, mientras se preparan para un cuarto año consecutivo de márgenes de ganancias reducidos o incluso pérdidas. Así se indica en un reporte de la agencia Reuters.

Los agricultores esperan que el maíz, el cultivo más extendido en Estados Unidos, se acerque este año al umbral de rentabilidad, gracias a su fuerte demanda. Algunos consideran que la soja es más arriesgada, dada la creciente competencia de Brasil y la inestable relación comercial de Estados Unidos con su principal comprador, China, sostiene el artículo firmado por Julie Ingwersen.

“En este momento, es absolutamente imposible ganar dinero con la soja”, dijo Tim Gregerson, agricultor del este de Nebraska, citado en el artículo. “Probablemente se pueda alcanzar el umbral de rentabilidad con el maíz, pero para ello habrá que obtener un rendimiento extraordinario o que suban los precios”, añadió.

Según se consignó, las decisiones de siembra para 2026, que se discuten durante los meses de invierno, marcan el primer paso para determinar la cantidad de grano que se producirá en el mayor exportador de maíz del mundo y el segundo mayor proveedor de soja después de Brasil.

El reporte señaló que las decisiones son especialmente difíciles este año después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos realizó en enero revisiones sin precedentes de su estimación de la superficie cosechada de maíz de la última temporada, lo que, junto con las estimaciones superiores a lo esperado del rendimiento del maíz en 2025 y las existencias disponibles al 1 de diciembre, hizo bajar los precios.

Los agricultores del cinturón agrícola del Medio Oeste de Estados Unidos cultivan maíz y soja

Antes del foro anual de perspectivas del USDA de esta semana, los analistas encuestados por Reuters proyectaron en promedio una superficie de siembra de maíz para 2026 de 94,9 millones de acres (38,4 millones de hectáreas), lo que supone un descenso de alrededor del 4% con respecto al máximo de 89 años alcanzado el año pasado, pero sigue siendo la segunda superficie de maíz más grande en 13 años.

La encuesta situó la superficie plantada de soja en 84,9 millones de acres (34,4 millones de hectáreas), en línea con el promedio de los últimos 10 años y por encima de los 81 millones de acres sembrados en 2025 (32,6 millones de hectáreas), el mínimo de los últimos seis años.

“El mercado está enviando la señal de que no quiere que se reduzca demasiado la superficie dedicada al maíz. No necesitamos tanta como el año pasado, pero con la demanda actual, no es que necesitemos una caída enorme”, indicó Frayne Olson, economista agrícola de la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

La superficie plantada de soja en 84,9 millones de acres (34,4 millones de hectáreas) Shutterstock

Algunos agricultores estadounidenses están luchando por mantenerse solventes, incluso con el aumento de las ayudas gubernamentales, se precisó.

El cultivo de la soja es menos costoso, y la demanda de las trituradoras nacionales y la floreciente industria de los biocombustibles deberían ayudar a compensar la disminución de las ventas de exportación debido a las tensiones comerciales con China, con diferencia el mayor comprador mundial. China ha comprado 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense desde la tregua comercial de finales de octubre, destacó.

Sin embargo, las perspectivas de las futuras exportaciones de soja estadounidense son inciertas ante la reunión prevista para abril entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping.

“En estos momentos, el mercado de la soja es más un juego político que el mercado del maíz”, afirmó Dan O’Brien, economista de la Universidad Estatal de Kansas, mencionado por Reuters.

El maíz suele producir más del triple de grano por acre en comparación con la soja. Si bien una gran producción ejerce presión sobre los precios, los agricultores individuales pueden ganar más.

El rendimiento nacional de maíz del año pasado fue el más alto jamás registrado, con 186,5 bushels por acre, y se batieron récords estatales en Minnesota y Nebraska, los estados número tres y cuatro en cultivo, así como en estados más alejados del cinturón del maíz, como Dakota del Norte.

Al terminar sus planes de cultivo para 2026, los agricultores dicen que están buscando formas de reducir los costos. En Nebraska, Gregerson ha dejado de comprar maquinaria nueva y ha encontrado formas de reducir el uso de fertilizantes. Está considerando reducir la aplicación de herbicidas, pero hacerlo significaría permanecer cerca de la granja durante toda la temporada para vigilar los cultivos muy de cerca, señaló el informe.

En Dakota del Norte, el agricultor Phil Volk afirma que los productores de su zona están retrasando las reparaciones de la maquinaria, prescindiendo de detalles como los tratamientos de semillas para promover el crecimiento de la soja y dedicando la mayor parte de sus costos de insumos al maíz, su cultivo más rentable en 2025. Volk espera ampliar su superficie de maíz esta primavera en un 15% en comparación con el año pasado. “Van a recortar todos los gastos posibles en soja y dedicar todos los recursos al maíz”, subrayó Volk en el artículo de la agencia de noticias.