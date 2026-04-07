“Esto no da para más”: transportistas de granos protestan a la vera de las rutas en reclamo de una suba de tarifas

Transportistas de cereales mantienen más de 40 puntos de protestas en las cercanías de los principales puertos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en reclamo de un aumento tarifario urgente de hasta el 40%. Denuncian que las recientes subas del gasoil ya consumen el 65% del valor del flete. La medida de fuerza, que afecta el traslado de granos en plena cosecha, recrudeció luego de que el sector rechazara una oferta de incremento del 10% impulsada por acopiadores y productores. Los conductores, por su parte, afirman que por menos del 30% no se mueven de la protesta.

Al no existir ya una tarifa nacional de referencia, ya que el Gobierno disolvió la mesa interjurisdiccional dejando los precios a la libre oferta y demanda, las negociaciones se trasladaron a mesas provinciales que hoy están empantanadas. De acuerdo con los conductores consultados por LA NACION y que llegan hasta los puertos cerealeros, necesitan una actualización urgente de las tarifas frente a un costo logístico que se ha vuelto inviable.

Uno de los focos más sensibles hoy está en Ingeniero White, acceso al puerto de Bahía Blanca, donde camioneros se concentraron en la rotonda previa a lo que se conoce como el “triángulo” e impiden el ingreso a la playa común. Se trata de un punto neurálgico para la exportación de granos, donde las medidas generan un cuello de botella inmediato en la logística, según manifestaron las fuentes.

Hay alrededores de 40 puntos donde se reportan estas manifestaciones

Hay manifestaciones en Bahía Blanca, Quequén, Necochea, Tres Arroyos, Balcarce, Tandil, Ayacucho, Maipú y Las Armas, además de Pehuajó y a lo largo de la ruta 5. En esta última localidad incluso se registraron pérdidas de carga y daños a camiones que no participaban de la movilización. Se sumaron Pergamino, Rojas, Lincoln y Colón, donde transportistas dejaron de cargar y anunciaron la presencia en las rutas en una señal de escalada del conflicto.

De acuerdo con los últimos reportes, desde temprano hubo fuerte actividad en el sur de Córdoba, donde se concentraron e hicieron asambleas en Huinca Renancó, Buchardo, La Carlota, Laboulaye y Vicuña Mackenna. Allí, los conductores reclamaron a los dadores de carga una recomposición urgente de tarifas ante el impacto del combustible. También se reportaron medidas en Río Cuarto y más de 20 puntos de conflicto en la provincia.

“Estamos en la ruta porque esto ya no da para más. El combustible se llevó todo: entre el 60 y el 65% del flete se nos va ahí. Lo que pedimos es una recomposición real de la tarifa para poder trabajar”, señaló Carlos Geneiro, secretario general de Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra) a LA NACION.

Los camiones están en los accesos a los puertos y rotondas

Si bien no todos los transportistas adhieren, quienes acercan mercadería a los puertos del Gran Rosario manifestaron que están haciendo los reclamos directamente. “El cereal no aumentó, pero el combustible sí. Así es inviable mandar camiones al puerto”, resumió un chofer que opera en esa región y que había expuesto la situación con los dueños de la carga.

Rosalía Rodríguez, camionera de la zona de Santa Fe, relató: “Hoy nos llegó la tarifa nueva. Vamos a hacer reunión para solucionar eso. En mi zona todavía no hicimos paro, pero tenemos varios aumentos de gasoil y tarifa vieja”.

Las protestas, en muchos casos, se realizan en rotondas y accesos sin bloqueos totales, en una estrategia para evitar acciones judiciales o sanciones. Desde que dejó de existir la mesa nacional de tarifas, el sistema quedó atomizado en mesas provinciales: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con valores orientativos y sin carácter obligatorio. Esto derivó en una dispersión de precios y en que, según los transportistas, muchas veces se paguen tarifas por debajo de esos valores de referencia.

El conflicto por tarifas del transporte golpea rutas

“Antes teníamos un ámbito donde se discutían los costos y se construía una tarifa orientativa a nivel país. Ahora quedó librado a mesas provinciales y a la negociación directa, en un contexto de mucha volatilidad. Entendemos el reclamo por el gasoil, pero también tenemos que ser prudentes: ofrecimos un 10% y volver a sentarnos en diez días para ver cómo evoluciona el combustible. Tirar aumentos más altos en este contexto puede generar distorsiones muy grandes en toda la cadena”, señaló Daniel Asseff, asesor de la Federación de Acopiadores.

En la última reunión en La Plata, no hubo acuerdo entre las diferentes cámaras que representan a transportistas, Carbap y Acopiadores. No participaron Untra ni los autoconvocados que hoy están en las rutas exigiendo los aumentos de hasta un 40%.

En la última reunión en La Plata, no hubo acuerdo. Los transportistas reclamaron en promedio un 15% de aumento, mientras que la Federación de Acopiadores ofreció un 10% con revisión a diez días. La propuesta fue rechazada y se pasó a un cuarto intermedio. Entidades como la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) difundieron unilateralmente una suba del 13,16% para “sostener la actividad”. En paralelo, los sectores autoconvocados y agrupaciones como Untra aseguraron que ese porcentaje “queda por debajo del piso” y plantearon incrementos de entre 30% y 40% para recomponer la rentabilidad.

Las imágenes en las rutas

“Ese 13 o 16% que están mencionando no nos sirve, queda muy por debajo de lo que necesitamos para trabajar. Hoy estamos totalmente desfasados: con las tarifas actuales perdemos plata en cada viaje. La actualización debería estar al menos entre un 30% y un 35%. Si no, el sistema no cierra y por eso estamos en la ruta", sostuvo Geneiro.

El peso del combustible en la estructura de costos representa entre el 60% y el 65% del valor del flete. A esto se suman costos laborales —entre 10% y 20%— y otros gastos operativos. Según describen, en un flete de aproximadamente $3 millones, al propietario le quedan unos $280.000, mientras que el chofer percibe solo $200.000, que no es representativo.

Imágenes de los transportistas en la ruta

Entre enero y abril de 2026 el gasoil y las naftas acumulan subas de entre el 25% y el 30%, con un salto concentrado en marzo por el impacto del precio internacional del crudo. Actualmente, el barril de crudo cotiza en torno a los US$110, con picos recientes por encima de ese valor en medio de la volatilidad global.