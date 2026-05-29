Milei está en sus días de cosecha financiera

Dios aprieta, pero no ahorca. Tras varios meses de fuertes bajas en la recaudación, mayo estaría por cerrar con una sorpresa por demás agradable para las provincias y la Nación. Y es que el impuesto a las ganancias, que se coparticipa con las provincias, estaría recaudando por estos días bastante más de lo previsto. Un alivio no menor para los gobernadores, que hace meses ven caer sus ingresos, y para la Nación, que ya comenzó a adelantar pagos para así poder compensar aquellos meses en los que vino esquivando compromisos.

Son semanas de mayor sosiego para el equipo económico, que por estos días parece estar más inquieto con resolver algunos problemas de abundancia que de escasez. No solo adelantando pagos de proveedores. El martes pasado, el Tesoro recibió los US$1040 millones que debía desembolsar el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras aprobar la segunda revisión del programa. El dinero, adelantaron las fuentes, se utilizará para recomprar Letras Intransferibles que el Tesoro le había colocado en los últimos años al Banco Central (BCRA), tal cual se había previsto en el acuerdo firmado con el organismo multilateral el año pasado. La operación implica darle al BCRA un activo líquido, cash, contra una serie de pagadioses que habían servido en estos años para ocultar contablemente el vaciamiento de la autoridad monetaria. Esta semana, según se publicó en el Boletín Oficial, ya se habían recomprado letras por otros $18,4 billones con el dinero que el mismo BCRA había transferido al Tesoro como parte de las utilidades obtenidas en 2025. Un paso más para limpiar el balance de la entidad. Desde 2025 a la fecha, las letras intransferibles bajaron a menos de la mitad.

En el mercado cambiario, en tanto, la entidad que preside Santiago Bausili parece estar haciendo esfuerzos por evitar que el dólar se aprecie más de la cuenta. “Preparáte Santiago porque te van a salir dólares por las orejas”, había vaticinado hace dos meses, en Argentina Week, el presidente Javier Milei. “Que no se vayan a inflación. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí…”, había advertido. Pero en el equipo económico parecieran tener en claro que un exceso de apreciación cambiaria solo afectará la actividad. Con el bajo perfil que lo caracteriza, Bausili está comprando dólares con fuerza, y no solo eso. El BCRA sumó solo este jueves a sus reservas US$447 millones, la segunda mayor compra en el año, y ya acumula en 2026 más de US$9600 millones. También en la City aseguran que empezó a cerrar su posición en el mercado de futuros, donde en tiempos turbulentos supo intervenir agresivamente para contener la escalada del billete norteamericano. El tipo de cambio, casi imperceptiblemente, está reaccionando con una pequeña mejora: pasó de $1390 a fines de abril a $1430 este jueves. “El dólar viene subiendo un poco; parecería que están incómodos con un tipo de cambio tan bajo, pero quién sabe”, dice un operador de la City de los más experimentados.

Son días en los que las variables financieras también acompañan. En el mercado bursátil, las acciones acumulan una mejora del 9% en el mes y el riesgo país, un indicador clave para un país que tiene que refinanciar deuda, cayó de nuevo por debajo de los 500 puntos básicos. Un argumento más para los bancos internacionales que siguen sugiriéndole al ministro Luis Caputo que pruebe suerte en los mercados. Tal vez, de continuar por este sendero, hasta terminen de convencerlo.

De todos modos, antes de fin de junio, el Gobierno anunciará el acuerdo con bancos internacionales para financiar US$4000 millones con garantía de organismos multilaterales. También se busca avanzar rápido con las privatizaciones, que le permitirán a Economía recaudar otro tanto, y tranquilizar a los inversores que quieren ver que en 2027, año en el que los vencimientos de deuda superan los US$20.000 millones, la plata para ellos estará garantizada.

Se espera que en los próximos días la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym) termine por anunciar la siempre polémica licitación de la hidrovía, en la que la belga Jan de Nul corre con ventaja frente a su competidora, la también belga DEME. Esta semana, en paralelo, se terminaron de armar los pliegos para la compulsa por el Belgrano Cargas, otra de las grandes licitaciones estatales, que ya podría estar lanzándose la semana que viene.

Curiosamente, las variables financieras están de mejor ánimo que la política. Con el affaire Adorni, el Gobierno desperdició un tiempo precioso. En agosto, se sabe, ya la conversación estará copada casi exclusivamente por la cuestión electoral.

Los gobernadores lo saben también. Es por eso que muchos coordinaron con los bancos con los cuales operan para que en estos días salgan con planes de refinancianción de deudas para los empleados públicos provinciales. Con el impulso de una leve mejora en la recaudación, en particular en la coparticipación, algunos hasta acordaron subsidios para poder darle oxígeno a los deudores que en los últimos meses habían caído en mora. Está en línea con lo que hicieron ya el Banco Nación y el Provincia, dos de los primeros en avanzar en este sentido. Ahora se les sumaron los bancos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Macro (que es agente financiero de provincias como Misiones, Salta, Tucumán, Jujuy). El Ciudad, en tanto, estaría por hacer el anuncio con pompa en los próximos días. En la mayoría de los casos apuntan a las deudas con tarjeta de crédito y préstamos personales de empleados públicos y jubilados. A los morosos se les ofrecen tasas más bajas y una extensión de plazos que puede ir hasta las 70 cuotas.

Para las entidades financieras es una forma también de adelantarse a los proyectos de ley que hay tanto en el Congreso como en algunas legislaturas provinciales, para que el Estado se haga cargo de muchas de estas deudas. En algo están de acuerdo con Milei: mejor si se puede resolver entre privados.

En el sistema financiero reconocen que, pese a la mejora en las variables financieras, todavía el gran pendiente de la gestión libertaria pasa por la actividad y, sobre todo, la mejora en el poder adquisitivo de la gente. Los clientes, admiten, hace tiempo que vienen cambiando su patrón de consumo: ya no muchos se animan a las cuotas y, al mismo tiempo, las entidades son mucho más cautas con sus ofertas. “Todos: empresas, bancos, hablan solo de eficiencia. En este nuevo escenario, muchos quedan afuera. El negocio es más chico y más conservador, las promociones se enfocan en los mejores clientes y además son acotadas”, explica el número uno de una entidad financiera. “Hay que hacerse a la idea de que la mora normal es más alta que la que teníamos en tiempos de inflación; un 6 o 7% de la cartera irregular ahora va a ser la norma”, continuó. Es un motor que, aunque empieza a aceitarse, no será el mismo que en el pasado. Al menos, no por ahora.

El Gobierno también va haciendo escuela sobre la marcha. Son muchos los vicios a los que estaba acostumbrada la economía argentina. La Comisión Nacional de Valores (CNV) tomó nota de esto en las últimas ruedas. En un afán desregulador, eliminó el límite de dos pagos diarios por cliente mediante cheques para las sociedades de Bolsa. El mercado, acostumbrado a los “rulos”, yeites y piruetas financieras reaccionó al instante, y empezó a ofrecer servicios con un mensaje explícito: convocar a las empresas a volcar sus cajas en las sociedades de Bolsa para “evitar el impuesto al cheque”. La libertad duró dos semanas. La CNV tuvo que volver atrás y restablecer el límite anterior, aclarando que nunca había querido tocar la normativa impositiva. Claro que no. Pero el mercado, fiel a su lógica, aprovechó el centímetro que le dieron para tomarse un kilómetro. A veces, regular no es socialismo. Es simplemente necesario.