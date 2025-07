Tensión interna: la Rural espera a Javier Milei dividida por las retenciones y con el trasfondo de una disputa para 2026

La última vez que Javier Milei estuvo en la Exposición Rural de Palermo, hace casi un año, dijo todo lo que un productor agropecuario espera escuchar: que el campo es el protagonista de la vida económica argentina, que los políticos se han aprovechado históricamente de esa riqueza “para financiar sus aventuras dirigistas” y, por fin, que se comprometía a eliminar retenciones. “Nadie tiene derecho a pedirles nada: sé que han sido saqueados durante décadas”, reforzó, e incluyó un solo reparo: “El programa económico tiene tiempos y condiciones”. Esa idea, la de los plazos, perturba y divide a socios que esperan volver a recibirlo el 26 de este mes para inaugurar oficialmente la muestra y que se preguntan hasta cuándo deberán esperar.

La impaciencia desencadenó la interna. Y ubica en un lugar difícil a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que debe ahora decidir con qué tono mantendrá el reclamo que lo une con el resto de las entidades de la Mesa de Enlace. “Yo sería más enérgico: la dirigencia debe exponer el interés de lo que representa”, dijo a LA NACION Marcos Pereda, vicepresidente y ladero de Pino en el organigrama. “¿Más enérgico que pedir en un comunicado una Argentina sin retenciones?”, se preguntan cerca de Pino.

La tensión se percibe hasta en los grupos de WhatsApp. “Sin decirlo, quieren retenciones segmentadas: cero para el norte y para la zona núcleo… [más altas]”, envió alguien el lunes en un chat de socios. Santos Zuberbuhler, productor y exdirector de la entidad, lo publica desde hace una semana diariamente en X, exTwitter. “DÍA 7. No aflojar. Sigamos reclamando a la CEEA [Comisión de Enlace]. Para eso está. Derechos de exportación 0%. Las medidas y el reclamo, si no hay un liderazgo claro de la dirigencia, lo encabezarán y lo harán las bases. Sumate dale Like y Rt”, posteó el lunes.

El presidente Javier Milei y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en el acto inaugural en la exposición del año pasado Fabian Marelli

Temas que se trataron el viernes pasado en Paraná, en una reunión que la Mesa de Enlace tuvo con el gobernador anfitrión, Rogelio Frigerio. Y el 15 de mayo pasado en Santa Fe con Maximiliano Pullaro. “Está todo muy caliente”, insistió uno de los socios.

Pero no es tan sencillo canalizarlo de modo público y delante de una administración sensible a la crítica. Hace un mes y medio, Luis Caputo, ministro de Economía, canceló una visita a un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el hotel Alvear, de Puerto Madero, al enterarse esa mañana de que Pereda, todavía presidente del Cicyp, lo iba a recibir con un discurso sobre los perjuicios de las retenciones.

Retenciones y dólares: tensión entre el campo y el Gobierno

“No tengo nada para ganar yendo, tengo mucho trabajo”, dicen que expresó Caputo en la intimidad y avisó entonces que no iba. Pereda intentó insistir después con una llamada personal, pero no hubo caso. Los organizadores invitaron sobre la hora a otro integrante del Gabinete, Federico Sturzenegger, que demoró otro almuerzo con economistas para estar unos minutos en el Alvear, del que se fue sin comer y en el que le dejó una respuesta a Pereda: “Todos los impuestos son distorsivos. No me pidan que baje impuestos, pídanme que baje el gasto: cuando una administración gasta poco, lo puede devolver en impuestos. Necesitamos que ustedes sean socios de la motosierra”.

Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural y expresidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp)

Hay, además, una cuestión interna que complica las cosas dentro de la Rural. Pino y Pereda llegaron a la conducción con la misma lista y se llevan bien, pero algo pasó entre ambos en los últimos tiempos. La tradición no escrita de la entidad recomienda que los presidentes ocupen el cargo por dos períodos de tres años y después sean sucedidos por el vice. ¿Es lo que pasará en las elecciones de septiembre del año próximo con Pereda? Se supone que sí. Pero hay productores que temen que Pino aspire a un período más, como en su momento pasó con Guillermo Alchouron. Días atrás, según anticipó LA NACION, Pino les dijo a sus allegados que se postularía el año próximo.

Minucias que no tienen nada que ver con la incógnita de fondo, que es cómo quejarse de la presión impositiva ante un Gobierno que conceptualmente coincide con todos, pero que necesita al mismo tiempo mantener el equilibrio fiscal. ¿Cómo hacerlo, además, con el propio Milei de invitado? Es el dilema de Pino, que tiene, además, una muy buena relación con el Presidente. Fue él quien, a principio de enero, cuando la sequía apremiaba a los productores, le transmitió personalmente al líder libertario la situación que, pocas horas después, tuvo una respuesta: el Gobierno anunció la rebaja transitoria en retenciones que, para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo terminó ayer.

Nicolas Pino tiene una buena relación con Javier Milei Fabian Marelli

La decisión le sirvió al fisco y el sector. Durante esos seis meses, por ejemplo, el volumen liquidado subió 22% en relación con el mismo lapso del año pasado y, según un informe de la Rural, los productores obtuvieron 544 millones de dólares adicionales. Un alivio que ahora nadie quiere resignar y que alimenta la ansiedad.

En este contexto, la Mesa de Enlace emitió esta semana un comunicado que reclamaba desde el título, “Una Argentina sin retenciones”, y que pedía una solución de fondo: “No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que sólo profundizan la incertidumbre y la desazón”.

Están todos tan sensibles que hasta resultó relevante la hora en que cada una de las entidades lo publicaba en X. Coninagro lo posteó a las 12.30. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tres minutos antes: a las 12.27. Federación Agraria, a las 12.51.

Los más apurados fueron enseguida a la cuenta de la Rural y se obsesionaron. Contaban los minutos. Vieron que incluso antes, a las 13.49, aparecía una publicación personal de Pereda desde una cuenta que acaba de inaugurar y necesita tiempo de rodaje: tiene 37 seguidores. ¿Y el de la Rural? Para alivio de todos, apareció a las 15.44. Todo más que elocuente: los tiempos del campo no son los de Milei.