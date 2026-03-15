Expoagro. Cuáles fueron los dos nuevos autos chinos presentados en la muestra

Además de maquinaria y herramientas específicas para el campo, Expoagro es también la feria donde las principales automotrices quieren estar con su oferta de vehículos. Y entre ellas, el Grupo Antelo se destacó con uno de los stands más imponentes: más de 9.000 m² en el que se exhibieron autos, se conocieron novedades y se vivieron experiencias a toda adrenalina.

Importador y comercializador de las marcas Mitsubishi, GWM, Changan y JMEV, el Grupo Antelo dedicó un área específica de su espacio para cada una. Así fue como en el de Mitsubishi los visitantes pudieron conocer la pick up L200 diésel y la SUV Outlander para siete pasajeros con motor naftero.

La SUV Outlander por dentro.

En la zona de GWM se exhibieron los Haval con los modelos Jolion, H6 y H6GT en versiones híbridas y nafteras; el SUV off road Tank 300; el Ora 3 eléctrico; y la pick up Poer con motor diésel. Changan, por su parte, hizo gala del flamante CS55 Plus híbrido enchufable con una excelente relación precio-producto. Y JMEV tuvo el Easy 3, el auto más accesible del mercado. En síntesis, un verdadero recorrido por el presente y el futuro de la movilidad.

Easy 3, el auto más accesible del mercado.

Pero como la propuesta de Grupo Antelo fue más allá de exhibir sus vehículos, también desplegó una pista off road y otra pista on road para que el público pueda probar los vehículos en condiciones reales, reafirmando su compromiso de acercar la tecnología y el desempeño de sus marcas a los usuarios de todo el país.

El Grupo Antelo es el distribuidor oficial de Changan en Argentina y Uruguay, consolidando una red regional que potencia el crecimiento y posicionamiento de la marca en el Cono Sur.

La pista de pruebas 4x4, desarrollada especialmente para este evento y para demostrar las capacidades off road de los modelos, contó con más de 10 obstáculos para testear vadeo, ángulo de ataque, ventral y de salida y altura libre del suelo. A su vez, la pista on road, tuvo como objetivo que los interesados puedan comprobar de primera mano el confort de marcha, el aislamiento acústico y la tecnología en seguridad e info de entretenimiento.

Dos avant premiere exclusivas

En cuanto a las novedades, el Grupo Antelo eligió Expoagro como escenario para el avant premiere de dos modelos que se lanzarán en Argentina durante 2026: el Changan EADO Plus PHEV y el Deepal S05 PHEV.

Changan Automobile es uno de los mayores fabricantes automotrices de China y cuenta con más de 160 años de historia industrial y más de 40 años de experiencia en la fabricación de vehículos. Con presencia global y alianzas estratégicas internacionales, la marca se destaca por su fuerte inversión en desarrollo, electrificación y tecnología inteligente. Dentro de su portfolio de marcas tiene a Deepal, especializada en movilidad sostenible premium, utilizando plataformas avanzadas para modelos electrificados e híbridos enchufables.

Beneficios exclusivos

Por último, durante los cuatro días de feria, el Grupo Antelo ofreció una financiación exclusiva con el Banco Santander para quienes señaran o concretaran la compra de cualquiera de los modelos comercializados por la compañía.

Con una propuesta integral que combinó producto, experiencia, innovación y beneficios comerciales, el Grupo Antelo reafirmó en Expoagro 2026 su liderazgo como el único grupo importador que participa de toda la cadena de valor automotriz, representando a marcas de prestigio, con estructura, logística y respaldo de posventa en todo el cono sur (Paraguay, Uruguay y Argentina), y acercando al público una experiencia automotriz sin precedentes.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.