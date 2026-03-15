Expoagro. Cuáles fueron los dos nuevos autos chinos presentados en la muestra
El Grupo Antelo trazó un verdadero recorrido por el presente y el futuro de la movilidad y aprovechó para mostrar el Changan EADO Plus PHEV y el Deepal S05 PHEV.
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Además de maquinaria y herramientas específicas para el campo, Expoagro es también la feria donde las principales automotrices quieren estar con su oferta de vehículos. Y entre ellas, el Grupo Antelo se destacó con uno de los stands más imponentes: más de 9.000 m² en el que se exhibieron autos, se conocieron novedades y se vivieron experiencias a toda adrenalina.
Importador y comercializador de las marcas Mitsubishi, GWM, Changan y JMEV, el Grupo Antelo dedicó un área específica de su espacio para cada una. Así fue como en el de Mitsubishi los visitantes pudieron conocer la pick up L200 diésel y la SUV Outlander para siete pasajeros con motor naftero.
En la zona de GWM se exhibieron los Haval con los modelos Jolion, H6 y H6GT en versiones híbridas y nafteras; el SUV off road Tank 300; el Ora 3 eléctrico; y la pick up Poer con motor diésel. Changan, por su parte, hizo gala del flamante CS55 Plus híbrido enchufable con una excelente relación precio-producto. Y JMEV tuvo el Easy 3, el auto más accesible del mercado. En síntesis, un verdadero recorrido por el presente y el futuro de la movilidad.
Pero como la propuesta de Grupo Antelo fue más allá de exhibir sus vehículos, también desplegó una pista off road y otra pista on road para que el público pueda probar los vehículos en condiciones reales, reafirmando su compromiso de acercar la tecnología y el desempeño de sus marcas a los usuarios de todo el país.
El Grupo Antelo es el distribuidor oficial de Changan en Argentina y Uruguay, consolidando una red regional que potencia el crecimiento y posicionamiento de la marca en el Cono Sur.
La pista de pruebas 4x4, desarrollada especialmente para este evento y para demostrar las capacidades off road de los modelos, contó con más de 10 obstáculos para testear vadeo, ángulo de ataque, ventral y de salida y altura libre del suelo. A su vez, la pista on road, tuvo como objetivo que los interesados puedan comprobar de primera mano el confort de marcha, el aislamiento acústico y la tecnología en seguridad e info de entretenimiento.
Dos avant premiere exclusivas
En cuanto a las novedades, el Grupo Antelo eligió Expoagro como escenario para el avant premiere de dos modelos que se lanzarán en Argentina durante 2026: el Changan EADO Plus PHEV y el Deepal S05 PHEV.
Changan Automobile es uno de los mayores fabricantes automotrices de China y cuenta con más de 160 años de historia industrial y más de 40 años de experiencia en la fabricación de vehículos. Con presencia global y alianzas estratégicas internacionales, la marca se destaca por su fuerte inversión en desarrollo, electrificación y tecnología inteligente. Dentro de su portfolio de marcas tiene a Deepal, especializada en movilidad sostenible premium, utilizando plataformas avanzadas para modelos electrificados e híbridos enchufables.
Beneficios exclusivos
Por último, durante los cuatro días de feria, el Grupo Antelo ofreció una financiación exclusiva con el Banco Santander para quienes señaran o concretaran la compra de cualquiera de los modelos comercializados por la compañía.
Con una propuesta integral que combinó producto, experiencia, innovación y beneficios comerciales, el Grupo Antelo reafirmó en Expoagro 2026 su liderazgo como el único grupo importador que participa de toda la cadena de valor automotriz, representando a marcas de prestigio, con estructura, logística y respaldo de posventa en todo el cono sur (Paraguay, Uruguay y Argentina), y acercando al público una experiencia automotriz sin precedentes.
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